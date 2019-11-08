Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruСерийный Су-57 впервые показали

Первый серийный истребитель пятого поколения, который в конце текущего года должны получить Воздушно-космические силы (ВКС) России, «практически готов», передает РИА Новости заявление замминистра обороны Алексея Криворучко. Фотография первого серийного самолета размещена в Telegram.
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Алексей Криворучко
Первый серийный самолет Су-57 практически готов к отправке в войска. До конца года он уже будет поставлен ВКС. В следующем году мы ждем еще один такой самолет, и далее пойдет кратное наращивание производства.
— Алексей Криворучко, российский экономистТК Звезда 07:38

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