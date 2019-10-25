«Интер» сыграл вничью с «Пармой» в рамках игры 9-го тура чемпионата Италии. Миланцы (22 балла) упустили шанс возглавить таблицу и остались на втором месте, пармезанцы (13 баллов) - седьмые.

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Политика Экс-депутат Рады предрёк украинской экономике сильный удар Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что энергетический сектор экономики Украины ждёт удар из-за дешёвого российского угля.

Экономика СМИ узнали о переговорах LVMH по покупке ювелирного бренда Tiffany Французская группа компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) ведет переговоры о покупке американского бренда люксовых украшений Tiffany&Co. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с подробностями сделки.

Экономика Минэнерго Казахстана согласовало с Белоруссией поставки нефти Условия соглашения по поставкам в Белоруссию нефти и нефтепродуктов урегулировало с белорусской стороной министерство энергетики Казахстана.

Политика Экс-посол Австрии назвал условие отмены антироссийских санкций Бывший посол Австрии в России Фридрих Бауэр заявил, что для отмены антироссийских санкций необходима поддержка группы стран.

Космос Илон Маск запустит спутниковый интернет для жителей США в 2020 году Напомним, 60 спутников связи Starlink успешно доставленные на орбиту ракетой-носителем Falcon 9. Чтобы обеспечить спутниковым интернетом жителей США, в космос отправят еще 6-8 партий спутников, пишет The Daily Mail.

Общество Украина перейдет на зимнее время В Украине в ночь на 27 октября в 3:00 стрелки часов переведут на зимнее время.

Футбол Запасной игрок дотронулся до мяча и привёз пенальти По ходу матча хозяева выигрывали со счётом 1:0, но полузащитник «Хольштайна» Михаэль Эбервайн, который остался в запасе, решил вмешаться в игру, остановив мяч после неточного удара футболиста «Бохума».

Политика Сорос назвал своего фаворита на пост президента США Финансист и миллиардер Джордж Сорос поддержал кандидатуру сенатора от штата Массачусетс Элизабет Уоррен на пост президента США в 2020 году.