У гостей дублем отличился Доменико Берарди (53, 72). После этой игры Рома набрала пять очков и поднялась на седьмую строчку в турнирной таблице серии А. Сассуоло, имея в активе три балла, занимает 12-е место.

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Политика Лукашенко призвал вернуться к вопросу компенсации за налоговый маневр Минск и Москва в ближайшее время вернутся к вопросу компенсации издержек белорусской стороне в связи с реализацией в РФ нефтяного налогового маневра, заявил в понедельник президент республики Александр Лукашенко.

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Армия и оружие Россия разместила С-400 в Арктике Российские военные разместили в Арктике новые системы противовоздушной обороны С-400 «Триумф».

Общество В ПФР назвали основания для уменьшения пенсионных выплат Ранее в ПФР предложили пересмотреть систему выплат накопительной пенсии и назначать её только тем россиянам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год.

Общество Кардиолог назвал опасные позы для сна Сон на боку вреден для позвоночника, а на животе повышает внутрибрюшное давление, заявил главный внештатный кардиолог Минздрава Крыма Валерий Садовой в эфире радио "Спутник в Крыму".

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Авто Опубликованы первые изображения нового купе-кроссовера Volkswagen Новый кузов, как предполагают китайские коллеги, сделает кросс-купе на 3 мм короче и на 25 ниже стандартного VW Tayron: как раз, до 4586 и 1635 мм соответственно.

Происшествия В Москве у станции метро «Тимирязевская» произошла стрельба Неизвестный устроил стрельбу из огнестрельного оружия у станции "Тимирязевская" Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро, в результате происшествия два человека были госпитализированы.

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