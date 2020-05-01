Форвард Манчестер Сити Серхио Агуэро рассказал о своем отношении к возобновлению сезона. Знаю, что большинство футболистов не хотят возвращаться на поле. Они просто боятся за свою жизнь.

Политика Песков опроверг сообщения о возможном уходе Мишустина с поста премьера В Кремле назвали ерундой публикации СМИ о том, что Михаил Мишустин после лечения от коронавируса может не вернуться в кресло премьера. 630

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Общество Минпросвещения дало рекомендации по срокам окончания учебного года Ранее, 17 апреля, министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что ведомство на фоне пандемии коронавируса приняло решение перенести всероссийские проверочные работы в школах на следующий учебный год. 457

Политика Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов "Правительство продолжит работу в штатном режиме, я планирую находиться в активном контакте с коллегами по телефону и по видеосвязи с вами, Владимир Владимирович, по всем основным вопросам", - добавил он, обращаясь к президенту. 5,3K

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