Коронавирус
Советский спортСерхио Агуэро: Боюсь возвращаться на поле
Форвард Манчестер Сити Серхио Агуэро рассказал о своем отношении к возобновлению сезона. Знаю, что большинство футболистов не хотят возвращаться на поле. Они просто боятся за свою жизнь.
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Политика
Песков опроверг сообщения о возможном уходе Мишустина с поста премьера
В Кремле назвали ерундой публикации СМИ о том, что Михаил Мишустин после лечения от коронавируса может не вернуться в кресло премьера.
РИА Новости вчера в 16:33
Технологии
Блокчейн-платформа Павла Дурова получит операционную систему
Создатели Telegram Open Network (TON), блокчейн-платформы Павла Дурова, готовятся выпустить для продукта операционную систему TON OS.
News.ru 29 апреля в 04:43
Общество
Минпросвещения дало рекомендации по срокам окончания учебного года
Ранее, 17 апреля, министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что ведомство на фоне пандемии коронавируса приняло решение перенести всероссийские проверочные работы в школах на следующий учебный год.
РИА Новости вчера в 19:50
Шоу-бизнес
Надежду Бабкину в «Модном приговоре» заменили на Екатерину Скулкину
Как известно, российская певица и телеведущая Надежда Бабкина в последнее время лечится в клинике столичного поселка Коммунарка от пневмонии.
Актуальные Новости вчера в 12:31
Политика
Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов
"Правительство продолжит работу в штатном режиме, я планирую находиться в активном контакте с коллегами по телефону и по видеосвязи с вами, Владимир Владимирович, по всем основным вопросам", - добавил он, обращаясь к президенту.
ТАСС вчера в 13:18
Происшествия
Нанесла 20 ударов ножом - кадры суда над украинкой Татьяной Пьяновой, отрезавшей голову дочери
Российский Диалог вчера в 12:15
Игры
Опубликован трейлер Assassin’s Creed Valhalla
Компания Ubisoft анонсировала новую часть Assassin’s Creed под названием Valhalla.
Газета Metro вчера в 13:07
Здоровье
Росздравнадзор зарегистрировал российский тест на антитела к коронавирусу
Росздравнадзор зарегистрировал произведенный в России тест для определения в крови антител к коронавирусу, сообщил заведующий лабораторией трансплантационной иммунологии НМИЦ гематологии Григорий Ефимов.
Коммерсантъ вчера в 20:58
Политика
Мозаику с Путиным убрали из храма Минобороны
Lenta.ru вчера в 17:23
Общество
Попова заявила, что изменения в процессе распространения пандемии в России вселяют надежду
Существующие изменения в процессе распространения коронавируса в России вселяют надежду, однако не дают абсолютную уверенность в том, что уровень заболеваемости будет стабильно снижаться.
ТАСС 01:15
Единоборства
Джуниор Дос Сантос хотел бы провести бой с Джоном Джонсом
Спорт-Экспресс 02:44
ЖКХ
В Москве перенесли сроки отключения горячей воды
«В связи с эпидемиологической ситуацией в городе и действующим режимом самоизоляции принято решение перенести дату начала отключений горячей воды в многоквартирных жилых домах на 1 июня», — приводит его слова «РИА Новости».
Известия вчера в 20:29
Общество
Во Владимирской области ввели цифровые пропуска
На территории Владимирской области введены цифровые пропуска. Соответствующее постановление уже подписано.
Московский Комсомолец 28 апреля в 11:28
Наука
Названы преимущества замены масок новым средством от коронавируса
Медики из Университета Айовы считают, что пластиковый аналог имеет массу преимуществ.
Российская газета 01:54
Шоу-бизнес
Умерла солистка «Фристайла» Нина Кирсо
Певица ушла из жизни в возрасте 56 лет после продолжительной комы.
RuNews24.ru вчера в 15:49
Общество
«Коронавирусные» пособия на детей: кто их получит
Дополнительные детские пособия получат те семьи, право на получение материнского капитала у которых возникло до 1 июля 2020 года.
Go64.ru 29 апреля в 03:35
Происшествия
Десятки разлагающихся трупов в грузовиках обнаружили в Нью-Йорке
Десятки разлагающихся трупов в грузовиках обнаружили в американском штате Нью-Йорк. Об этом пишет The New York Times.
Lenta.ru вчера в 01:48
Экономика
Микрофинансисты сократили объемы займов из-за кризиса
Из-за кризиса люди больше берут в займы, но в МФО не уверены, что возвращать будут деньги так же, как раньше.
Комсомольская правда 01:58
Общество
У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США
В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США.
Piter.tv вчера в 13:36
Энергетика
Цены на нефть выросли на фоне вступления в силу новой сделки ОПЕК+
Нефтяные котировки пошли вверх на фоне вступления в силу с 1 мая новой сделки ОПЕК+, сокращающей добычу почти на 10 млн барр./сутки.
РБК 01:17
Экономика
Мишустин объявил новые меры поддержки бизнеса и граждан
Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о новых мерах поддержки бизнеса и граждан на фоне коронавируса СOVID-19.
Коммерсантъ вчера в 05:33
Энергетика
Вступила в силу сделка ОПЕК+ по сокращению добычи нефти
Сделка предполагает снижение добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года за исключением России и Саудовской Аравии, которые будут снижать от уровня 11 млн б / с. В мае-июне снижение нефтедобычи странами ОПЕК + от этого уровня составит 9,7 млн б / с (на 23%), с июля до конца 2020 года – 7,7 млн б / с (на 18%), далее, до мая 2022 года – 5,7 млн б / с (на 14%).
Интерфакс вчера в 22:09
Фигурное катание
Японцы призвали Медведеву вернуться в Россию из-за нарушения карантина
Пользователь Twitter с ником etsuko666 отметил, что Медведева не соблюдает карантинные меры, так как была замечена в супермаркете.
Lenta.ru вчера в 05:01
Общество
Министр в Саратове ушла в отставку после закупки дорогостоящих масок
Министр – руководитель аппарата губернатора Саратовской области Олеся Горячева подала в отставку, губернатор Валерий Радаев принял ее, сообщает «РИА Новости».
Ведомости вчера в 12:27
Общество
Назван срок инкубационного периода заражения коронавирусом
"Значит, это пойдет дальше, и опять надо будет вводить жесткие меры", - сказал Петриков.
Газета.Ru 03:11
Гаджеты
Компания Xiaomi презентовала «умный» мобильный кондиционер за $226
Актуальные Новости 02:57
Общество
В ВОЗ назвали условия для снятия ограничений по коронавирусу в России
Представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович заявила, что после 12 мая в России можно будет постепенно ослаблять введенные в связи с пандемией коронавируса ограничения.
Профиль вчера в 10:53
Экономика
В России с 1 мая вступает в силу ряд новых законов
По предварительным данным, заключительный этап перехода на новую систему будет завершен к концу июня 2020 года.
Слово и Дело 02:26
Общество
Правительство выделило 500 млн рублей на помощь россиянам за рубежом
Правительство выделило 500 миллионов рублей на поддержку россиян, которые оказались за границей и не могут вернуться домой из-за ситуации с коронавирусом.
РИА Новости 02:21
Происшествия
В Тульской области нарушителей режима пропусков отправили в обсервацию
Накануне днем на трассе "Дон" в Тульской области был обнаружен микроавтобус, который пытался въехать на территорию региона, минуя контрольный пост.
Тульские новости 01:40