Футбол
ЧемпионатСерхио Агуэро попал в аварию и разбил машину за 80 000 фунтов
Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро попал в автомобильную аварию. По дороге на тренировку аргентинец стал участником ДТП, в результате которого было серьёзно повреждено его авто.
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Агуэро попал в аварию. Range Rover звезды «Манчестер Сити» получил серьезные повреждения
Sport24.ruвчера в 09:30
Автоматически обработаны 7032 источника, обновлено в 10:21, Ашберн
Политика
Россия отчитала Украину за призыв распустить ДНР и ЛНР
Реагируя на требование Киева распустить Республики Донбасса (ДНР и ЛНР) в качестве обязательного условия для реализации политических пунктов Минских соглашений, Захарова отметила, что «подобных заявлений много, и насколько они способствуют движению в направлении консолидации и не только общества, но, собственно говоря, страны на базе «Минска», никому неизвестно», сообщает ТАСС.
Журналистская правда 07:36
Культура
Новые «Сваты» сменят название из-за ухода актеров
Седьмой сезон популярного телесериала "Сваты" может выйти под другим названием. Причиной тому станет массовый уход актеров из проекта.
Piter.tv 08:56
Финансы
Россия увеличила вложения в госбумаги США
В августе Россия увеличила вложения в государственные бумаги США с $8,5 млрд до $9,3 млрд, следует из материалов американского Министерства финансов.
RT на русском вчера в 21:56
Спорт
Сборная России проиграла Бразилии в финале Всемирных пляжных игр
Мужская сборная России по пляжному футболу потерпела поражение от команды Бразилии в финальном матче всемирных пляжных игр.
МК-Спорт 08:12
Происшествия
В Новосибирске старшеклассницу нашли мертвой в туалете школы
В Новосибирске, в туалете одной из школ Советского района, обнаружили тело 15-летней девочки, сообщил журналистам представитель областного главка Следственного комитета.
РИА Новости 03:39
Авто
Детали «Русского Прадо» от УАЗ показали на фото
Ранее сообщалось, что новый рамный внедорожник «Русский Прадо» стоимостью около 1,5 млн рублей будет построен на новой платформе, которая затем ляжет в основу целого семейства машин, включая внедорожник, пикап, фургон и минивэн.
Автоновости дня вчера в 23:53
Армия и оружие
Курды не пустили сирийско-российский военный конвой в Ракку
Сирийский и российский военный конвой сегодня не смогли попасть в Ракку, передаёт военный корреспондент ANNA-News.
ANNA-News 09:40
Экономика
Крупные российские банки начнут оказывать госуслуги
Пилотный проект будет запущен в Подмосковье, Астраханской и Кировской областях, Башкирии и Санкт-Петербурге, а с 2022 года эта практика может быть распространена на всю страну.
Lenta.ru 01:41
Политика
Би-би-си узнала о выброшенном Эрдоганом письме Трампа
9 октября, в день начала военной операции Турции в Сирии, Трамп написал Эрдогану письмо, в котором заявил, что практически договорился о мирном урегулировании конфликта, и предложил Анкаре заключить сделку.
РБК 08:42
Культура
В Третьяковской галерее открывается выставка Поленова
В здании Новой Третьяковки на Крымском валу прошла презентация выставки работ художника Василия Поленова. Об этом сообщает "Культуромания".
Molnet.ru вчера в 08:40
Происшествия
В Екатеринбурге арестовали подозреваемых в убийстве молодой матери
В Екатеринбурге суд на 2 месяца арестовал троих подозреваемых в убийстве 27-летней Ксении Каторгиной, которая 10 октября отправилась продавать автомобиль и пропала.
Газета.Ru 07:02
Общество
Поклонская ответила посмеявшейся над ее юбкой Собчак
Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская отреагировала на замечание телеведущей Ксении Собчак о ее наряде.
Lenta.ru 09:11
Шоу-бизнес
Яна Рудковская устроила званый ужин с пышным оформлением
Оформление дома действительно было сказочным. Целое море цветов встречало гостей с самого порога.
SM News вчера в 10:03
Общество
В Москве побит температурный рекорд 130-летней давности
Российская газета 08:46
Происшествия
Суд освободил из СИЗО четырёх обвиняемых по делу «Зимней вишни»
RT на русском 09:13
Футбол
ЦСКА хочет снизить сумму выкупа полузащитника Сантоса
Как стало известно Sport24, ЦСКА хочет выкупить контракт левого полузащитника Лукаса Сантоса у «Васко да Гама».
Sport24.ru 09:01
Музыка
Организаторы Евровидения ответили на новые украинские правила отбора
В женевской штаб-квартире Европейского вещательного союза прокомментировали новые правила Украины по отбору участников на международный песенный конкурс Евровидение, согласно которым к отбору допускаются только те артисты, которые не давали концерты на территории России с 2014 года.
News.ru 06:01
Гаджеты
Защита по отпечатку пальца смартфонов Samsung оказалась бесполезной
Компания Samsung признала наличие уязвимости в своих телефонах Galaxy S10, из-за которой любой человек может обойти систему защиты устройства.
Lenta.ru 10:02
Политика
Минтруд сообщил о «феминизированности» госслужбы в России
Первый замминистра труда и соцзащиты Алексей Вовченко заявил, что 72% российских государственных служащих - это женщины.
Московский Комсомолец 08:47
Футбол
УЕФА разводит по углам Россию и Украину на ЕВРО 2020
Не сегодняшний день, даже на футбольном поле, руководство УЕФА «разводит по углам» Россию и Украину на ЕВРО 2020.
Версия.Инфо 15 октября в 08:08
Политика
РПЦ прекратит общение с признающими ПЦУ архиереями Элладской церкви
Представители русской православной церкви (РПЦ) заявили о разрыве молитвенного общения с представителями Элладской православной церкви (ЭПЦ), которые как либо признают неканоническую Православную церковь Украины (ПЦУ).
Газета.Ru 09:36
Политика
Федотова на посту главы СПЧ сменит Фадеев
Глава Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов уйдет в отставку, так как в сентябре ему исполнилось 70 лет (предельный возраст пребывания на госслужбе), рассказала ТАСС член СПЧ Ева Меркачева.
Коммерсантъ 08:21
Спорт
Глава РУСАДА признал факт подмены допинг-проб
Глава национального антидопингового агентства РУСАДА Юрий Ганус сделал заявление, что в московской антидопинговой лаборатории изменялись результаты тысяч допинг-тестов спортсменов, количество которых не уточняется.
Inc-news.ru 15 октября в 09:53
Кино
Вышел тизер-трейлер продолжения фильма «Лёд»
Компания Sony Pictures опбуликовал тизер-трейлер фильма «Лёд 2».
News.ru вчера в 10:13
Общество
В Керчи почтили память жертв трагедии в колледже
В Керчи прошла минута молчания по случаю годовщины трагедии в политехническом колледже. Во всех храмах и мечетях города прозвучат молитвы.
RT на русском 07:37
Армия и оружие
Двое украинских военных погибли в Донбассе
Московский Комсомолец 15 октября в 12:53