Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро попал в автомобильную аварию. По дороге на тренировку аргентинец стал участником ДТП, в результате которого было серьёзно повреждено его авто.

Серхио Агуэро попал в аварию и разбил машину за 80 000 фунтов

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