Футбол
Евро-футбол.руРамос: «Для Погба дверь в „Реал“ всегда открыта»
Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос заявил, что в клубе будут рады видеть хавбека сборной Франции и «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.
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Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 03:33, Вашингтон
Происшествия
Несколько человек погибли в результате стрельбы в Нидерландах
Несколько человек погибли в результате стрельбы в Нидерландах, сообщил телеканал Euronews со ссылкой на полицию.
Вести.Ru вчера в 14:09
Политика
Цхинвал опубликовал грузинский «секретный документ» по Южной Осетии
Цхинвал опубликовал "секретный документ" Службы государственной безопасности Грузии, в котором возвращение Южной Осетии является "ближайшей задачей" Тбилиси.
РИА Новости вчера в 14:48
Происшествия
Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»
РИА Новости вчера в 06:48
Происшествия
В Магнитогорске фирму оштрафовали на полмиллиона за взятку чиновнику
В Магнитогорске (Челябинская область) компания «Экстремал» заплатит 500 тыс. рублей штрафа за дачу взятки муниципальному чиновнику.
Курс дела 02:46
Недвижимость
Аналитики оценили число торговых помещений на продажу в ЖК Новой Москвы
Коммерческая недвижимость в новостройках Новой Москвы Таблица: "Метриум" По данным аналитиков, в некоторых новостройках ТиНАО востребованность коммерческих помещений за последний год выросла в 1,5 раза.
РБК 03:28
Политика
Путин помиловал десятерых выданных Украине заключенных
Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что десять человек были помилованы президентом России Владимиром Путиным, а крымско-татарский активист Эдем Бекиров и 24 задержанных в Керченском проливе украинских моряка освобождены под ее личное обязательство.
Lenta.ru 03:14
Происшествия
Мужчина поджег себя у здания Госсовета Удмуртии
Мужчина поджег себя у входа в здание Госсовета Удмуртии прям перед началом сессии.
BFM.ru 03:30
Здоровье
Минздрав настаивает на приравнивании вейпов и кальянов к сигаретам
На вейпы, электронные сигареты и кальяны в России все-таки могут распространить антитабачные ограничения.
Российская газета 02:35
Политика
Правительство РФ не поддержало поправки в «антинаркотическую» статью
Правительство не поддержало направленный на смягчение наказания по ст. 228 УК РФ (приобретение, хранение, переработка наркотиков без цели сбыта) законопроект, разработанный председателем комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым.
Коммерсантъ 03:09
Энергетика
Цена на нефть Brent превысила $63 за баррель
Цены на нефть марки Brent поднялись выше отметки $63 за баррель. Об этом сообщают РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Газета.Ru вчера в 20:49
Политика
NYT узнал о второй попытке США вывезти своего агента из России
США в 2016 году предпринимали еще одну попытку вывезти своего агента из России, пишет The New York Times.
Газета.Ru 02:42
Политика
Путин уволил почти 30 генералов и полковников
Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
Lenta.ru вчера в 14:56
Финансы
Чистый государственный долг России стал отрицательным
У России не осталось чистого государственного долга. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 00:16
Политика
Беглов лидирует с 65% голосов на выборах губернатора Петербурга
РЕН ТВ 08 сентября в 17:51
Общество
Собравший рекордное число дизлайков клип Тимати и Гуфа исчез с YouTube
Клип рэперов Тимати и Гуфа на песню "Москва", опубликованный в День города и собравший рекордное количество дизлайков в российском YouTube, стал недоступен.
РИА Новости 02:10
Экономика
Центробанк поддержал вариант инвестиций ФНБ по норвежской модели
Регулятор проанализировал пять сценариев того, как власти могут распорядиться резервами, и пришел к выводу, что инвестиции по норвежской модели способны обеспечить стабильность для российской экономики — в большей степени по сравнению с другими вариантами, которые обсуждают Минфин и Минэкономразвития.
РБК вчера в 16:20
Происшествия
Гендиректора «Дождя» Наталью Синдееву вызвали в СКР на допрос
Гендиректор телеканала "Дождь" Наталья Синдеева получила повестку с вызовом на допрос в Главное управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета России.
Интерфакс вчера в 13:52
Армия и оружие
Битва технологий: SWIR-камеры против аэрозольной защиты
SWIR-камера в отличие от тепловизора считывает не его собственную тепловую "ауру", а отражённые волны.
Военное обозрение 03:11
Общество
Выдано положительное заключение на строительство ледовой арены УГМК
ГАУ СО «Управление государственной экспертизы» закончило рассмотрение проекта ледовой арены УГМК, которая будет возведена на месте снесенной телебашни в Екатеринбурге, и выдало положительное заключение.
Московский Комсомолец Екатеринбург 03:28
Политика
Палата представителей начала расследование связей Трампа с Украиной
Демократы в конгрессе США объявили о начале широкомасштабного расследования сообщений о попытках президента США Дональда Трампа, его адвоката Рудольфа Джулиани и других лиц из окружения американского лидера оказать давление на правительство Украины, чтобы Киев помог ему в президентской кампании в 2020 году.
РБК вчера в 13:48
Армия и оружие
Танки Т-80БВ поступили на вооружение морпехам Приморья
Десять танков Т-80БВ поступило в Приморское соединение морской пехоты Тихоокеанского флота в рамках перевооружения, рассказал глава отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.
Политика Сегодня вчера в 21:51
Политика
Миллер назвал условия продажи газа Украине со скидкой 25%
Как сообщало ИА REGNUM, российская госкорпорация «Газпром» готова начать переговоры с Украиной о прямых поставках газа по сниженной цене, заявил 7 июня глава компании Алексей Миллер на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
REGNUM вчера в 07:31
Музыка
В Чечне задержали двух певцов из-за песен «сомнительного содержания»
Коммерсантъ вчера в 13:00
Экономика
Минпромторг предложил повысить утилизационный сбор на автомобили
Министерство промышленности и торговли направило в правительство России предложение о повышении ставки утилизационного сбора на автомобили с 1 января.
RT на русском 02:24
Происшествия
Молодую мать подозревают в убийстве двух своих детей на Камчатке
Газета.Ru вчера в 00:55
Политика
На выборах в Мосгордуму в 19 из 45 округов лидирует оппозиция
Московский Комсомолец 08 сентября в 18:56
Футбол
Балотелли обратился к Мхитаряну на армянском языке
Нападающий «Брешии» Марио Балотелли обратился к новичку «Ромы» Генриху Мхитаряну на армянском языке.
Sportbox.RU 01:41
Происшествия
Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом
Lenta.ru вчера в 13:10