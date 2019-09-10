Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руРамос: «Для Погба дверь в „Реал“ всегда открыта»

2 фото
Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос заявил, что в клубе будут рады видеть хавбека сборной Франции и «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Серхио Рамос: «В „Реале“ всегда открыта дверь для таких игроков, как Погба»

Матч ТВвчера в 22:44

Рамос: Погба — один из великих игроков, для таких дверь в «Реал» всегда открыта

Чемпионат00:38

Рамос: «В „Реале“ всегда открыты двери для таких футболистов, как Погба»

Sport24.ru00:52

Серхио Рамос: «В „Реале“ всегда открыта дверь для таких игроков, как Погба»

Sportbox.RUвчера в 22:44

Рамос: «Для такого игрока, как Погба, двери „Реала“ всегда будут открыты»

Soccer.ruвчера в 22:18

Серхио Рамос: В «Реале» всегда открыты двери для таких игроков, как Погба

Советский спорт01:23

Серхио Рамос: «Для Погба двери „Реала“ всегда открыты»

Sports.ru02:43
Показать все источники
Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 03:33, Вашингтон
Шоу-бизнес

Шнуров отреагировал на выступление пьяного Билана

Lenta.ru 00:09
Происшествия

Несколько человек погибли в результате стрельбы в Нидерландах

Несколько человек погибли в результате стрельбы в Нидерландах, сообщил телеканал Euronews со ссылкой на полицию.
Вести.Ru вчера в 14:09
Политика

Цхинвал опубликовал грузинский «секретный документ» по Южной Осетии

Цхинвал опубликовал "секретный документ" Службы государственной безопасности Грузии, в котором возвращение Южной Осетии является "ближайшей задачей" Тбилиси.
РИА Новости вчера в 14:48
Происшествия

Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»

РИА Новости вчера в 06:48
Происшествия

В Магнитогорске фирму оштрафовали на полмиллиона за взятку чиновнику

В Магнитогорске (Челябинская область) компания «Экстремал» заплатит 500 тыс. рублей штрафа за дачу взятки муниципальному чиновнику.
Курс дела 02:46
Недвижимость

Аналитики оценили число торговых помещений на продажу в ЖК Новой Москвы

Коммерческая недвижимость в новостройках Новой Москвы Таблица: "Метриум" По данным аналитиков, в некоторых новостройках ТиНАО востребованность коммерческих помещений за последний год выросла в 1,5 раза.
РБК 03:28
Политика

Путин помиловал десятерых выданных Украине заключенных

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что десять человек были помилованы президентом России Владимиром Путиным, а крымско-татарский активист Эдем Бекиров и 24 задержанных в Керченском проливе украинских моряка освобождены под ее личное обязательство.
Lenta.ru 03:14
Единоборства

Фергюсон назвал скучным бой Хабиба с Порье

Матч ТВ 00:40
Происшествия

Мужчина поджег себя у здания Госсовета Удмуртии

Мужчина поджег себя у входа в здание Госсовета Удмуртии прям перед началом сессии.
BFM.ru 03:30
Здоровье

Минздрав настаивает на приравнивании вейпов и кальянов к сигаретам

На вейпы, электронные сигареты и кальяны в России все-таки могут распространить антитабачные ограничения.
Российская газета 02:35
Политика

Правительство РФ не поддержало поправки в «антинаркотическую» статью

Правительство не поддержало направленный на смягчение наказания по ст. 228 УК РФ (приобретение, хранение, переработка наркотиков без цели сбыта) законопроект, разработанный председателем комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым.
Коммерсантъ 03:09
Энергетика

Цена на нефть Brent превысила $63 за баррель

Цены на нефть марки Brent поднялись выше отметки $63 за баррель. Об этом сообщают РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Газета.Ru вчера в 20:49
Политика

NYT узнал о второй попытке США вывезти своего агента из России

США в 2016 году предпринимали еще одну попытку вывезти своего агента из России, пишет The New York Times.
Газета.Ru 02:42
Политика

Путин уволил почти 30 генералов и полковников

Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
Lenta.ru вчера в 14:56
Финансы

Чистый государственный долг России стал отрицательным

У России не осталось чистого государственного долга. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 00:16
Политика

Беглов лидирует с 65% голосов на выборах губернатора Петербурга

РЕН ТВ 08 сентября в 17:51
Общество

Собравший рекордное число дизлайков клип Тимати и Гуфа исчез с YouTube

Клип рэперов Тимати и Гуфа на песню "Москва", опубликованный в День города и собравший рекордное количество дизлайков в российском YouTube, стал недоступен.
РИА Новости 02:10
Экономика

Центробанк поддержал вариант инвестиций ФНБ по норвежской модели

Регулятор проанализировал пять сценариев того, как власти могут распорядиться резервами, и пришел к выводу, что инвестиции по норвежской модели способны обеспечить стабильность для российской экономики — в большей степени по сравнению с другими вариантами, которые обсуждают Минфин и Минэкономразвития.
РБК вчера в 16:20
Происшествия

Гендиректора «Дождя» Наталью Синдееву вызвали в СКР на допрос

Гендиректор телеканала "Дождь" Наталья Синдеева получила повестку с вызовом на допрос в Главное управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета России.
Интерфакс вчера в 13:52
Армия и оружие

Битва технологий: SWIR-камеры против аэрозольной защиты

SWIR-камера в отличие от тепловизора считывает не его собственную тепловую "ауру", а отражённые волны.
Военное обозрение 03:11
Общество

Выдано положительное заключение на строительство ледовой арены УГМК

ГАУ СО «Управление государственной экспертизы» закончило рассмотрение проекта ледовой арены УГМК, которая будет возведена на месте снесенной телебашни в Екатеринбурге, и выдало положительное заключение.
Московский Комсомолец Екатеринбург 03:28
Политика

Палата представителей начала расследование связей Трампа с Украиной

Демократы в конгрессе США объявили о начале широкомасштабного расследования сообщений о попытках президента США Дональда Трампа, его адвоката Рудольфа Джулиани и других лиц из окружения американского лидера оказать давление на правительство Украины, чтобы Киев помог ему в президентской кампании в 2020 году.
РБК вчера в 13:48
Армия и оружие

Танки Т-80БВ поступили на вооружение морпехам Приморья

Десять танков Т-80БВ поступило в Приморское соединение морской пехоты Тихоокеанского флота в рамках перевооружения, рассказал глава отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.
Политика Сегодня вчера в 21:51
Политика

Миллер назвал условия продажи газа Украине со скидкой 25%

Как сообщало ИА REGNUM, российская госкорпорация «Газпром» готова начать переговоры с Украиной о прямых поставках газа по сниженной цене, заявил 7 июня глава компании Алексей Миллер на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
REGNUM вчера в 07:31
Музыка

В Чечне задержали двух певцов из-за песен «сомнительного содержания»

Коммерсантъ вчера в 13:00
Экономика

Минпромторг предложил повысить утилизационный сбор на автомобили

Министерство промышленности и торговли направило в правительство России предложение о повышении ставки утилизационного сбора на автомобили с 1 января.
RT на русском 02:24
Происшествия

Молодую мать подозревают в убийстве двух своих детей на Камчатке

Газета.Ru вчера в 00:55
Политика

На выборах в Мосгордуму в 19 из 45 округов лидирует оппозиция

Московский Комсомолец 08 сентября в 18:56
Футбол

Балотелли обратился к Мхитаряну на армянском языке

Нападающий «Брешии» Марио Балотелли обратился к новичку «Ромы» Генриху Мхитаряну на армянском языке.
Sportbox.RU 01:41
Происшествия

Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом

Lenta.ru вчера в 13:10
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Поль Погба
Французский футболист
Французский футболист гвинейского происхождения, центральный полузащитник английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции. Чемпион мира 2018 года в составе национальной сборной.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное