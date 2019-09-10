Футбол
Евро-футбол.руРамос: «Для Погба дверь в „Реал“ всегда открыта»
Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос заявил, что в клубе будут рады видеть хавбека сборной Франции и «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.
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Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 05:04, Вашингтон
Политика
Порошенко вновь не явился на допрос в Госбюро Украины
Адвокат экс-лидера Незалежной Петра Порошенко, Игорь Головань, заявил, что политик не придет во вторник, 10 сентября, на допрос в Госбюро расследований из-за работы в Верховной раде.
Комсомольская правда 04:50
Политика
Верховная рада приняла закон об импичменте президента
Верховная рада приняла законопроект президента Владимира Зеленского о процедуре импичмента главы государства во втором чтении и в целом.
RT на русском 04:14
Футбол
Что говорили в сборной России по футболу после победы над Казахстаном
Сборная России по футболу обыграла Казахстан и впервые за 20 лет одержала пять побед подряд в отборочном турнире чемпионата Европы.
RT на русском 03:55
Происшествия
Мужчина поджег себя у здания Госсовета Удмуртии
Мужчина поджег себя у входа в здание Госсовета Удмуртии прямо перед началом сессии.
BFM.ru 03:30
Политика
Определено местонахождение эвакуированного из России шпиона США
Предполагаемый американский шпион Олег Смоленков, которого эвакуировали из России после встречи президента США Дональда Трампа с главой российского МИД Сергеем Лавровым, может находиться в городе Стаффорд (штат Вирджиния).
Lenta.ru вчера в 19:10
Авто
Volkswagen презентовал серийный электромобиль ID.3
Компания Volkswagen презентовала электромобиль ID.3, который стал первой серийной машиной с электромотором в истории марки.
Коммерсантъ 03:03
Политика
Трамп рассказал о возможности разгромить талибов
Президент США Дональд Трамп заявил, что мог бы разгромить талибов в Афганистане, но только ценой гибели миллионов человек.
РИА Новости вчера в 15:52
Общество
В Роскачестве назвали продукты питания, которые нельзя мыть
Перед приготовлением некоторые продукты питания не только не рекомендуется мыть, но и настоятельно советуется не делать этого, так как подобные действия могут привести к распространению патогенных бактерий.
REGNUM 04:21
Политика
Путин наградил Куклачёва орденом Почёта
Учёный-полярник Артур Чилингаров и председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдинов удостоены орденов «За заслуги перед Отечеством» II степени.
RT на русском 04:03
Политика
В Улан-Удэ участники стихийного митинга требуют перевыборов мэра
В Улан-Удэ на площади Советов после выборов мэра начался стихийный митинг, сообщает «Иркутск сегодня».
Коммерсантъ вчера в 15:36
Политика
Правительство РФ не поддержало поправки в «антинаркотическую» статью
Правительство не поддержало направленный на смягчение наказания по ст. 228 УК РФ (приобретение, хранение, переработка наркотиков без цели сбыта) законопроект, разработанный председателем комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым.
Коммерсантъ 03:09
Происшествия
В Геленджике загорелся центральный рынок
Обновлено в 10:48 Торговые палатки загорелись на площади порядка 300 квадратных метров на центральном рынке в Геленджике Краснодарского края, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
BFM.ru 03:45
Гаджеты
AMD Ryzen 9 3950X готовится к продаже
В сети появилась информация о том, что процессор AMD Ryzen 9 3950X поступит в продажу уже в сентябре этого года, так что если вы собираетесь собирать компьютер, то самое время приостановить процесс и подождать, пока продукт отправится в продажу.
Megaobzor.com 04:49
Общество
Побивший рекорд по дизлайкам клип Тимати и Гуфа исчез с YouTube
Клип рэперов Тимати и Гуфа на песню «Москва», собравший рекордное количество дизлайков в российском YouTube, удалён с видеохостингового сайта.
RT на русском 03:28
Политика
В ЦРУ заявили о вывозе своего агента в правительстве РФ
Поводом для экстренного отзыва стал интерес средств массовой информации, появившийся после опубликования деталей "вмешательства России" в выборы президента США.
Аргументы недели 04:02
Политика
Александр Беглов лидирует на выборах губернатора в Петербурге
Как сообщает ЦИК, после обработки 0,1 % протоколов Александр Беглов с показателем 83,61 % лидирует на выборах.
ПолитРоссия 08 сентября в 13:59
Армия и оружие
Документы о начале Второй мировой войны рассекретило Минобороны РФ
Страна Советов on-line вчера в 01:40
Политика
Помощник Зеленского рассказал о тоне переговоров с Путиным
Помощник украинского лидера Андрей Ермак поведал о тоне, в котором велись переговоры между президентами России и Украины.
Наша версия вчера в 04:58
Гаджеты
За считанные часы до анонса новых iPhone стало известно об отмене ряда ожидаемых функций
Аналитик считает, что новые iPhone не получат двустороннюю беспроводную зарядку, так как эффективность зарядки не соответствует высоким требованиям Apple.
iXBT.com 03:50
Политика
Шойгу и Лавров ответили на слова главы Пентагона о поведении России
Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что Россия побудет пока «ненормальной», сообщает «РИА Новости».
РБК вчера в 21:10
Шоу-бизнес
Ольга Бузова устроила скандал на съемках шоу «Бородина против Бузовой»
Знаменитая телеведущая Ольга Бузова несколько часов провела в гримерке в ожидании участников шоу «Бородина против Бузовой».
OAnews 04:34
Происшествия
Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»
РИА Новости вчера в 06:48
Футбол
РФС заключил партнёрское соглашение с «Магнитом»
Российский футбольный союз заключил партнёрское соглашение с ритейл-группой «Магнит», передаёт корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.
Чемпионат 04:57
Экономика
МВФ оценил объем фиктивных инвестиций в мире в $15 трлн
Около $15 трлн прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в мире являются фиктивными, говорится в совместном исследовании МВФ и Копенгагенского университета.
РБК 01:59
Шоу-бизнес
Заворотнюк сделала пост в соцсетях после слухов о раке мозга
Напомним, в последнее время СМИ и поклонники актрисы обсуждают слухи о болезни Заворотнюк: якобы после рождения ребёнка у неё обнаружена злокачественная опухоль.
Московский Комсомолец 01:58
Теннис
Российский теннисист Медведев проиграл Надалю в финале US Open
Россиянин Даниил Медведев уступил испанцу Рафаэлю Надалю в финале Открытого чемпионата США по теннису.
Дождь 08 сентября в 21:08