Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос заявил, что в клубе будут рады видеть хавбека сборной Франции и «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

Рамос: «Для Погба дверь в „Реал“ всегда открыта»

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