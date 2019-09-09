Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессСерхио Рамос намерен провести 200 матчей за сборную Испании

Испания — Фарерские острова
4 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Эль-Молинон»
Родриго Морено
13′
Тьяго Алькантара
44′
Родриго Морено
50′
55′
Рогви Бальдвинссон
Андреас Эриксен
Микель Ойарсабаль
Пако Алькасер
61′
65′
Йоуан Суимун Эдмундссон
Кай Лео Барталсстову
Сусо
Пабло Сарабия
68′
Серхио Рамос
73′
Серхио Рамос
Унаи Нуньес
84′
87′
Клеминт Ольсен
Магнус Эгильссон
Пако Алькасер
90′
Пако Алькасер
90′+3′
Защитник сборной Испании Серхио Рамос после победы над командой Фарерских островов (4:0) в матче отборочного турнира Евро-2020 прокомментировал тот факт, что сравнялся по числу игр за национальную команду с Икером Касильясом (167).
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