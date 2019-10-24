Футбол
РИА НовостиСерхио Рамос оштрафован на миллион евро за уклонение от уплаты налогов
По информации издания El Mundo, нарушения связаны с уклонением от уплаты налогов на имиджевые права, сумма штрафа составляет один миллион евро, а оспорить вердикт Рамос намерен, так как уже выплатил около 500 тысяч евро в качестве штрафа.
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«Подглядывающая» за Зеленским сотрудница рассмешила пользователей Сети
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Владельцы половины вагонов в РФ пригрозили уйти из страны
Грузовладельцы и операторы, которые управляют половиной всех вагонов в России, пригрозили уйти из страны.
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Коммерсантъ вчера в 17:39
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Киев признает свидетельства о смерти и рождении, выданные в ДНР и ЛНР
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Газета.Ru вчера в 02:18
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В ВКС РФ объяснили полет в ЮАР бомбардировщиков Ту-160
Минобороны РФ сообщило накануне, что два российских стратегических ракетоносца Ту-160 ВКС приземлились на аэродроме Ватерклоф ЮАР.
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Верховный суд обязал Украину выплатить 144 млн долларов «Татнефти»
Верховный суд России отказался пересматривать решение двух нижестоящих инстанций, которые обязали Украину выплатить 144 млн долларов в пользу «Татнефти».
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Кинокомпании определили номинантов на «Оскар» среди актеров
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