Футбол

РИА НовостиРИА НовостиСерхио Рамос оштрафован на миллион евро за уклонение от уплаты налогов

По информации издания El Mundo, нарушения связаны с уклонением от уплаты налогов на имиджевые права, сумма штрафа составляет один миллион евро, а оспорить вердикт Рамос намерен, так как уже выплатил около 500 тысяч евро в качестве штрафа.
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Рамос оштрафован на 1 млн евро за уклонение от уплаты налогов. Игрок вину отрицает

Sport24.ru03:12

Рамос оштрафован на миллион евро

Матч ТВ03:38

Рамос оштрафован на миллион евро

Sportbox.RU03:38

Рамос оштрафован на € 1 млн за уклонение от уплаты налогов

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СМИ: Рамос оштрафован на один млн евро за уклонение от уплаты налогов

Советский спорт04:03

Капитан «Реала» оштрафован на €1 млн за неуплату налогов

Газета.Ru03:34

СМИ: Футболист «Реала» Рамос оштрафован на €1 млн за уклонение от уплаты налогов

RT на русском03:45
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После огласки секретной информации бывший агент уехал из США, запросив сразу у нескольких стран убежище, в том числе у России.
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Конор Макгрегор: первую бутылку своего виски подарил Путину

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ФНС обяжет бизнес платить страховые взносы и НДФЛ за самозанятых

Федеральная налоговая служба обяжет бизнес платить страховые взносы и НДФЛ за самозанятых, сообщает РИА Новости.
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Кинокомпании определили номинантов на «Оскар» среди актеров

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