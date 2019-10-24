Футбол

РИА НовостиРИА НовостиСерхио Рамос оштрафован на миллион евро за уклонение от уплаты налогов

По информации издания El Mundo, нарушения связаны с уклонением от уплаты налогов на имиджевые права, сумма штрафа составляет один миллион евро, а оспорить вердикт Рамос намерен, так как уже выплатил около 500 тысяч евро в качестве штрафа.
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Рамос оштрафован на 1 млн евро за уклонение от уплаты налогов. Игрок вину отрицает

Sport24.ru03:12

Рамос оштрафован на миллион евро

Матч ТВ03:38

Рамос оштрафован на миллион евро

Sportbox.RU03:38

СМИ: Рамос оштрафован на один млн евро за уклонение от уплаты налогов

Советский спорт04:03

Капитан «Реала» оштрафован на €1 млн за неуплату налогов

Газета.Ru03:34

СМИ: Футболист «Реала» Рамос оштрафован на €1 млн за уклонение от уплаты налогов

RT на русском03:45

Серхио Рамос оштрафован на миллион евро за уклонение от уплаты налогов

РИА Новости05:00
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Общество

Госпитализирована Елена Малышева

Газета.Ru вчера в 01:54
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Полиция в Новосибирске сняла дебоширов с рейса в Пхукет

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Forbes 04:11
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Песков назвал нелегитимным присутствие солдат США в Сирии

"Что касается нахождения американских солдат в Сирии, то наша позиция хорошо известна: только российские подразделения находятся на легитимной основе на территории Сирии, а именно по просьбе сирийского руководства", - сказал Песков.
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Газета.Ru 22 октября в 23:16
Общество

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Телеканал «Россия-1» не снимал с эфира выпуск программы «Прямой эфир» с ведущим Андреем Малаховым, посвящённый аварии на дамбе в Красноярском крае.
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Происшествия

Движение поездов на серой ветке московского метро восстановлено

ТАСС 04:30
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Минкульт опубликовал «доску позора» кинематографистов

Министерство культуры и Фонд кино опубликовали «черный список» кинематографистов.
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Суд продлил арест обвиняемого в шпионаже Пола Уилана до конца года

Лефортовский суд Москвы продлил заключение под стражу обвиняемого в шпионаже гражданина США, Великобритании, Ирландии и Канады Пола Уилана.
Газета.Ru 04:22
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«Подглядывающая» за Зеленским сотрудница рассмешила пользователей Сети

Необычное поведение пресс-секретаря Зеленского рассмешило пользователей Сети. "Квартал в Японии", — заметил Александр Тимошенко.
РИА Новости вчера в 19:59
Общество

Житель Челябинской области засудил соседку за курение на балконе

Снежинский городской суд Челябинской области взыскал с местной жительницы три тысячи рублей за курение на балконе.
РИА Новости 05:03
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«Барселона» интересуется тремя защитниками из Серии А

«Барселона» намерена в ближайшее время пополниться центральным защитником.
Soccer.ru вчера в 10:13
Экономика

Госдума приняла в первом чтении проект бюджета на 2020-2022 годы

Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2020-2022 годы, сверстанный с профицитом.
РИА Новости вчера в 06:16
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Селена Гомес выпустила песню о Джастине Бибере

Американская певица Селена Гомес выпустила новый сингл, который войдёт в её грядущий альбом.
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Жданов в свою очередь заявил, что займется борьбой за права честных спортсменов и сделает все возможное, чтобы отлучить Российскую Федерацию от профессионального спорта.
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Фигурант дела «Нового величия» попросил убежища на Украине

Фигурант дела «Нового величия» Сергей Гаврилов, находящийся под домашним арестом, уехал из России и попросил политического убежища на Украине.
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Совладелец «Усть-Луги» потребовал завести дело на ФСБ из-за декларации

Находящийся под следствием совладелец компании «Усть-Луга» Валерий Израйлит подал заявление о возбуждении уголовного дела против следователей ФСБ из-за разглашения сведений его декларации об амнистии капиталов.
РБК 01:00
Происшествия

В Карелии медведь напал на дрессировщика во время представления

В карельском городе Олонце во время циркового представления медведь напал на дрессировщика.
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Происшествия

В Кузбассе медведь растерзал охотника

В Топкинском районе Кузбасса охотник погиб от лап медведя. Следственные органы начали проверку.
Российская газета 02:26
Кино

Александр Петров рассказал о съемках в «Тексте» и молчании в кадре

Дни24 вчера в 06:06
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Депутаты Рады прошли проверку на полиграфе по делу о получении взятки

Два депутата от партии "Слуга народа" прошли проверку на детекторе лжи в среду, 23 октября.
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Глава РСПП ожидает снижения ключевой ставки ЦБ до 6,5% годовых

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин ожидает снижения ключевой ставки ЦБ РФ по итогам заседания совета директоров регулятора в пятницу, 25 октября, до 6,5% с нынешних 7% годовых.
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Неожиданная прибыль подбросила акции Tesla на 20%

Публикация компанией корпоративной отчетности с прибылью в $342 млн привела к росту стоимости акций Tesla на электронной бирже NASDAQ до $306,05 за акцию, что больше предыдущих показателей на 20,17%.
REGNUM вчера в 22:11
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В России могут начать штрафовать за недолив топлива на АЗС

Минпромторг РФ задумался о введении оборотных штрафов за недолив топлива на автозаправочных станциях, сообщает газета «Известия» со ссылкой на источник в ведомстве.
REGNUM 00:33
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