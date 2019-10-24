Футбол

РИА НовостиРИА НовостиСерхио Рамос оштрафован на миллион евро за уклонение от уплаты налогов

По информации издания El Mundo, нарушения связаны с уклонением от уплаты налогов на имиджевые права, сумма штрафа составляет один миллион евро, а оспорить вердикт Рамос намерен, так как уже выплатил около 500 тысяч евро в качестве штрафа.
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Рамос оштрафован на 1 млн евро за уклонение от уплаты налогов. Игрок вину отрицает

Sport24.ru03:12

Серхио Рамос оштрафован на 1 миллион евро за уклонение от уплаты налогов

Спорт-Экспресс03:17

Рамос оштрафован на миллион евро

Матч ТВ03:38

Рамос оштрафован на миллион евро

Sportbox.RU03:38

Рамос оштрафован на € 1 млн за уклонение от уплаты налогов

Чемпионат05:54

СМИ: Рамос оштрафован на один млн евро за уклонение от уплаты налогов

Советский спорт04:03

Капитан «Реала» оштрафован на €1 млн за неуплату налогов

Газета.Ru03:34
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Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 08:32, Вашингтон
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Сотрудники Google обвинили руководство в слежке за ними

Сотрудники Google обвинили руководство компании в том, что оно разработало инструмент для слежки, сообщает Bloomberg.
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Кинокомпании определили номинантов на «Оскар» среди актеров

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В полиции назвали «яму» главной алкогольной язвой Москвы

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РБК 08:27
Происшествия

Найденные в грузовике в Англии 39 погибших были гражданами Китая

Полиция британского графства Эссекс подтвердила, что погибшие люди, найденные в грузовом контейнере, были гражданами Китая.
РИА Новости 07:38
Общество

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БИЗНЕС Online 05:51
Технологии

ФСБ разрешила виртуальному оператору продавать eSim

Приложение интегрировано с «Госуслугами», сейчас оператор тестирует удаленное подключение к сервису: если у абонента есть личный кабинет на государственном портале, он будет подписывать договор с помощью цифровой электронной подписи и сможет пользоваться услугами оператора, объясняет Малышкин.
Ведомости вчера в 12:21
Общество

«Россия-1» опровергла снятие с эфира программы о ЧП под Красноярском

Телеканал «Россия-1» не снимал с эфира выпуск программы «Прямой эфир» с ведущим Андреем Малаховым, посвящённый аварии на дамбе в Красноярском крае.
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Акции Twitter подешевели почти на 20%

Накануне, 23 октября, торгами акциями Twitter на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) закрылись на отметке $38,83.
РБК 08:13
Экономика

90 лет со дня краха Уолл-стрит и начала Великой депрессии

"Черный четверг" стал началом мирового экономического кризиса (1929–1933), получившего название Великая депрессия.
Газета.Ru 01:21
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Американская певица Селена Гомес выпустила новый сингл, который войдёт в её грядущий альбом.
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Происшествия

Зрительница рассказала о нападении медведя на дрессировщика в Карелии

Медведь, выполнявший номер с тележкой, внезапно набросился на дрессировщика.
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Происшествия

Число заболевших гаффской болезнью в Тюменской области удвоилось

В Тюменской области вдвое увеличилось число заболевших гаффской болезнью и достигло шести человек.
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Бывший теннисист Марат Сафин сравнил популярность футбола и тенниса.
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Общество

Сбежавший фигурант дела «Нового величия» Гаврилов объявлен в розыск

Люблинский суд Москвы объявил в розыск фигуранта дела «Нового величия» Сергея Гаврилова, сбежавшего из-под домашнего ареста.
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Общество

В Forbes назвали самых богатых женщин России

Президент компании Inteco Management Елена Батурина вновь возглавила список самых богатых женщин России по версии журнала Forbes.
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Врач рассказала, почему опасно пить кофе по утрам

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Канадский хоккеист Сопел рассказал об «адской» жизни в России

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Pravda.Ru 07:53
Экономика

Глава ПФР оценил расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам

Чтобы возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году, нужно 368 миллиардов рублей, сообщил глава Пенсионного фонда Антон Дроздов в Госдуме.
Российская газета вчера в 10:38
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Грузия экстрадировала в Россию хакера

Грузией экстрадирован в Россию хакер Ярослав Сумбаев, передает РИА Новости.
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Армия и оружие

РФ установила на Новой Земле радар для обнаружения гиперзвуковых целей

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Сирота порвал Конституцию из-за проблем с жильем в Новокузнецке

Административный протокол составлен в отношении жителя Новокузнецка Игоря Горланова, порвавшего Конституцию РФ перед камерой.
Газета.Ru 08:10
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Новые доказательства о сбитом MH17 отказались отдавать следователям

В июле детектив рассказал, что Нидерланды отказались принять во внимание новую информацию о катастрофе «Боинга», однако он предпринял еще одну попытку предложить свои материалы Амстердаму.
Lenta.ru 07:11
Армия и оружие

Источник сообщил о скорой переброске в Сирию новых военных из России

Через неделю в Сирию перебросят еще 276 сотрудников российской военной полиции и 33 единицы техники.
Известия 08:11
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