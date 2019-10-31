Один из голов в составе «королевского» клуба забил центральный защитник Серхио Рамос. Испанец отличился взятием ворот в 16-м сезоне Примеры подряд. По данному показателю капитан «галактикос» сравнялся с лидером «Барселоны» Лионелем Месси.

Экономика ФРС США снизила базовую ставку на 0,25% Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о снижении базовой процентной ставки на 0,25%, 30 октября передает агентство Reuters.

Общество Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2» Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.

Происшествия Минобороны назвало провокацией «видео издевательств» в Забайкалье Российское Министерство обороны заявило, что видеозапись издевательств, которые якобы происходили в воинской части в Забайкальском крае, опубликованная в средствах массовой информации, является «грубейшей провокацией».

Армия и оружие Пентагон обнародовал видео штурма дома аль-Багдади Американские военные опубликовали видео, на котором, как утверждается, запечатлено начало штурма дома лидера террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.

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Политика Путин призвал прекратить споры России и Украины по газу Президент России Владимир Путин в начале октября заявил, что Москва готова подписать с Украиной контракт по газу, если она до конца года имплементирует европейское законодательство.

Наука Назван тревожный признак скорой смерти Группа ученых из США и Канады выяснила, что пожилые люди, у которых наблюдаются случайные изменения в ежедневной двигательной активности, сильнее всего подвержены риску травм, инвалидности и смерти.