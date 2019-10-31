Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руСерхио Рамос повторил голевой рекорд Месси

Реал — Леганес
5 – 0
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Сантьяго Бернабеу»
Родриго
7′
Тони Кроос
8′
24′
Хуан Сориано
Серхио Рамос
24′
41′
Унаи Бустинса
52′
Хонатан Сильва
56′
Кевин Родригес
Ресио
62′
Кристиан Ривера
Тони Кроос
Лука Модрич
62′
Марсело
63′
66′
Оскар Родригес
Айтор Руибаль
Карим Бензема
69′
Карим Бензема
Лука Йович
70′
72′
Унаи Бустинса
Роберто Росалес
Федерико Вальверде
Иско
75′
84′
Айтор Руибаль
Лука Йович
90′+1′
Один из голов в составе «королевского» клуба забил центральный защитник Серхио Рамос. Испанец отличился взятием ворот в 16-м сезоне Примеры подряд. По данному показателю капитан «галактикос» сравнялся с лидером «Барселоны» Лионелем Месси.
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