Один из голов в составе «королевского» клуба забил центральный защитник Серхио Рамос. Испанец отличился взятием ворот в 16-м сезоне Примеры подряд. По данному показателю капитан «галактикос» сравнялся с лидером «Барселоны» Лионелем Месси.

Здоровье Каждая десятая шапка в России несет смертельную опасность Врачи заявили об опасности головных уборов для здоровья человека.

Армия и оружие Появилось видео ликвидации аль-Багдади Пентагон опубликовал видео операции по ликвидации главаря террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади.

Происшествия В Нарьян-Маре мужчина зарезал ребенка в детском саду Во время тихого часа мужчина нанес ребенку смертельное ранение и тот скончался на месте, сообщает СК.

Происшествия Во ФСИН сообщили детали о видео с «пытками срочника» из Забайкалья Опубликованное в СМИ фейковое видео, на котором якобы сослуживцы издеваются над стрелком из военной части Рамилем Шамсутдиновым, было снято семь лет назад в исправительной колонии Екатеринбурга.

Экономика Сбербанк понизил ставки по ипотеке Сбербанк снизил ставки по ипотеке до 9,3%. Об этом 31 октября заявил глава кредитной организации Герман Греф на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

Происшествия При прорыве теплотрассы в Петербурге пострадал пожилой человек Из-за прорыва трубы на улице Олеко Дундича в петербургском районе Купчино дороги на юге города заволокло туманом.

Политика Путин предложил избавиться от абсурдных требований в спорах с Украиной Президент России Владимир Путин считает, что от абсурдных требований в арбитражных спорах между «Газпромом» и украинским «Нафтогазом» нужно избавляться, передает корреспондент РБК.

Происшествия Солдат-срочник найден повешенным в воинской части под Калугой В воинской части в Козельске, Калужская область, солдата-срочника обнаружили повешенным на ремне в кабинете командира части.

Политика В «Нафтогазе» отреагировали на решение по «Северному потоку-2» Глава компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев прокомментировал разрешение Дании на строительство «Северного потока-2» в своей экономической зоне.

Политика В Госдуме ответили на призыв НАТО передать Украине контроль над Крымом Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал в беседе с RT призыв НАТО к России передать Украине контроль над Крымом.

Общество Симоньян поругалась с Собчак из-за Петрова и Боширова Главный редактор RT Маргарита Симоньян в беседе с журналисткой Ксенией Собчак отказалась говорить о своем интервью с Александром Петровым и Русланом Бошировым.

Авто Начались продажи кроссовера Hyundai Creta новой генерации Компания Hyundai объявила начало продаж компактного кроссовера ix25/Creta нового поколения.

Авто Porsche 911 Carrera S получит новую МКПП На сегодняшний день многие спортивные автомобили оснащаются исключительно автоматическими КПП, однако у Porsche имеется своё мнение на этот счёт, компания и предложит 7-ступенчатую механическую коробку передач для нового 911 Carrera S, Carrera 4S.

Здоровье Минздрав обнаружил сокращение числа врачей в 54 регионах По данным Минздрава, в 31-м регионе увеличилось число врачей. В Хакасии произошел рост на 313% — с 1862 до 8476.

Кино Министру культуры Владимиру Мединскому не понравился фильм «Джокер» Владимир Мединский заявил, что ему пришлось множество писем с требованием запретить показ фильма в России, но министр культуры не увидел для этого никаких оснований, сказав, что каждый в нем может увидеть и пропаганду зла, и пропаганду добра.

Шоу-бизнес Вележева после пьяного авиадебоша не смогла выйти на сцену в Израиле Заслуженная артистка РФ Лидия Вележева, устроившая накануне пьяный авиадебош, не смогла сыграть спектакль в Израиле.

Происшествия Число жертв при пожаре в поезде в Пакистане превысило 60 человек Число погибших в результате пожара в поезде Пакистана составляет 65 человек. Об этом сообщает Geo TV 31 октября.

Наука Прародину человечества нашли в Южной Африке Ученые провели генетический анализ и выяснили, где появились первые люди современного типа.

Происшествия В ярославском детском саду воспитанники избили девочку Воспитанники ярославского детского сада № 236 избили девочку во время дневной прогулки.

Политика Захарова ответила на отказ Болгарии предоставить визу военному атташе Напомним, ранее Россия получила официальное уведомление от Болгарии об отказе в предоставлении визы работнику, который должен был занять пост атташе по вопросам обороны в посольстве России в Софии, передает ТАСС.

Политика Кремль опроверг сообщения о встрече в нормандском саммите 15 ноября Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения о проведении саммита в нормандском формате 15 ноября.

Авто Изменение спроса на кроссоверы планирует Nissan Айвен Эспиноза — вице-президент Nissan намекнул, что в распоряжении компании имеются данные о снижении интереса среди молодых людей к SUV сегменту.

Транспорт Опубликовано расписание движения поездов по Крымскому мосту ФГУП «Крымская железная дорога» опубликовала в соцсети официальное расписание движения поездов по Крымскому мосту.

Культура Майкл Джексон признан самой высокооплачиваемой из умерших звезд На втором месте идет Элвис Пресли, на третьем – создатель детских комиксов Чарльз Шульц.