Футбол
Евро-футбол.руСерхио Рамос повторил голевой рекорд Месси
Один из голов в составе «королевского» клуба забил центральный защитник Серхио Рамос. Испанец отличился взятием ворот в 16-м сезоне Примеры подряд. По данному показателю капитан «галактикос» сравнялся с лидером «Барселоны» Лионелем Месси.
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Рамос — второй игрок после Месси, который забил гол в 16-м сезоне Ла Лиги подряд
Чемпионатвчера в 17:06
Рамос – второй игрок в истории Примеры после Месси с голами в 16-и сезонах подряд
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