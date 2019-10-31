Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руСерхио Рамос повторил голевой рекорд Месси

Один из голов в составе «королевского» клуба забил центральный защитник Серхио Рамос. Испанец отличился взятием ворот в 16-м сезоне Примеры подряд. По данному показателю капитан «галактикос» сравнялся с лидером «Барселоны» Лионелем Месси.
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Рамос — второй игрок после Месси, который забил гол в 16-м сезоне Ла Лиги подряд

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Капитан «Реала» Серхио Рамос повторил рекорд результативности Месси

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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 09:54, Ашберн
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Главный редактор RT Маргарита Симоньян в беседе с журналисткой Ксенией Собчак отказалась говорить о своем интервью с Александром Петровым и Русланом Бошировым.
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Компания Hyundai объявила начало продаж компактного кроссовера ix25/Creta нового поколения.
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На сегодняшний день многие спортивные автомобили оснащаются исключительно автоматическими КПП, однако у Porsche имеется своё мнение на этот счёт, компания и предложит 7-ступенчатую механическую коробку передач для нового 911 Carrera S, Carrera 4S.
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Число жертв при пожаре в поезде в Пакистане превысило 60 человек

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Ученые провели генетический анализ и выяснили, где появились первые люди современного типа.
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Воспитанники ярославского детского сада № 236 избили девочку во время дневной прогулки.
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Захарова ответила на отказ Болгарии предоставить визу военному атташе

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения о проведении саммита в нормандском формате 15 ноября.
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Айвен Эспиноза — вице-президент Nissan намекнул, что в распоряжении компании имеются данные о снижении интереса среди молодых людей к SUV сегменту.
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В Петербурге показали характеристику КГБ на Путина

Центральный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга показал документы, относящиеся к первым лицам России и города, включая характеристику комсомола на тогдашнего сотрудника КГБ, нынешнего президента Владимира Путина.
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