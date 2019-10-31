Футбол

ProstoProSportProstoProSport«Реал» разгромил «Леганес», Рамос повторил рекорд Месси

Реал — Леганес
5 – 0
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Сантьяго Бернабеу»
Родриго
7′
Тони Кроос
8′
24′
Хуан Сориано
Серхио Рамос
24′
41′
Унаи Бустинса
52′
Хонатан Сильва
56′
Кевин Родригес
Ресио
62′
Кристиан Ривера
Тони Кроос
Лука Модрич
62′
Марсело
63′
66′
Оскар Родригес
Айтор Руибаль
Карим Бензема
69′
Карим Бензема
Лука Йович
70′
72′
Унаи Бустинса
Роберто Росалес
Федерико Вальверде
Иско
75′
84′
Айтор Руибаль
Лука Йович
90′+1′
Встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу «сливочных». В составе победителей по голу забили Родриго, Тони Кроос, Серхио Рамос, а также Карим Бензема и Лука Йович. Отметим, что капитан «Реала» забил в 16-м сезоне Примеры и повторил достижение форварда «Барселоны» Лионеля Месси.
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