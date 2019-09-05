Футбол
ИзвестияСерхио Рамос заявил о цели провести 200 матчей за сборную Испании
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Эль-Молинон»
Родриго Морено
|13′
Тьяго Алькантара
|44′
Родриго Морено
|50′
|55′
Рогви Бальдвинссон
Андреас Эриксен
Микель Ойарсабаль
Пако Алькасер
|61′
|65′
Йоуан Суимун Эдмундссон
Кай Лео Барталсстову
Сусо
Пабло Сарабия
|68′
Серхио Рамос
|73′
Серхио Рамос
Унаи Нуньес
|84′
|87′
Клеминт Ольсен
Магнус Эгильссон
Пако Алькасер
|90′
Пако Алькасер
|90′+3′
Испания
Расстановка 4‑3‑3
1
Де Хеа
2
Карвахаль
20
Нуньес
4
Эрмосо
14
Гайя
10
Алькантара
16
Эрнандес
21
Парехо
7
Сарабия
19
Родриго
2 ×
9
Алькасер
2 ×
1
Нильсен
5
Ватнсдаль
4
Грегерсен
15
Эриксен
10
Ватнхамар
8
Ольсен
6
Ханссон
3
Давидсен
7
Барталсстову
2
Эгильссон
20
Бьярталуйд
Фарерские острова
Расстановка 3‑4‑3
Защитник сборной Испании по футболу Серхио Рамос заявил о намерении провести за национальную команду страны 200 матчей. Об этом 9 сентября пишет Mundo Deportivo. Соответствующее заявление спортсмен сделал после победы над командой Фарерских островов (4:0) в матче отборочного тура турнира Евро-2020.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 6990 источников, обновлено в 10:47, Вашингтон
Общество
Пользователи YouTube не оценили песню Тимати и Гуфа о Москве
РИА Новости 05:33
Технологии
Россияне смогут покупать алкоголь по приложению вместо паспорта
В России внедрят специальное мобильное приложение, с помощью которого можно будет доказать свой совершеннолетний возраст для покупки алкоголя.
9111.ru 05:25
Политика
Французская газета Le Figaro назвала Киев российской столицей
Французская газета Le Figaro назвала Киев российской столицей. Об этом стали массово писать средства массовой информации Украины.
Газета.Ru 02:14
Политика
Обнародованы итоги выборов в Мосгордуму
При низкой явке успешную мобилизацию осуществила оппозиция, что привело к значительному расширению представительства в Мосгордуме.
Газета.Ru 10:18
Политика
Все действующие главы регионов побеждают на выборах
Газета.Ru 02:45
Футбол
Виталий Лысцов: «„Бенфика“ просила за меня неадекватную сумму»
Новичок «Крыльев Советов» Виталий Лысцов поделился своим опытом выступления в чемпионате Португалии.
Спорт-Экспресс 09:34
Происшествия
Жительницу Камчатки подозревают в убийстве двоих детей
По версии следствия, утром 27-летняя местная жительница пришла к бухте Крашенинникова и утопила вблизи берега двоих детей, одному из которых было 1,5 месяца, второму — пять лет.
REGNUM 01:14
Шоу-бизнес
Надежда Сысоева попросила фанатов отвести её в больницу
Участница Comedy Woman Надежда Сысоева всерьёз обеспокоилась своим здоровьем, но заявила в социальной сети, что боится идти в больницу, чтобы сдать анализы.
News.ru 06:36
Политика
Шойгу и Лавров ответили на призыв к России быть «нормальной страной»
Главы МИД и Минобороны России Сергей Лавров и Сергей Шойгу, отвечая в ходе пресс-конференции с французскими коллегами на вопрос RT, прокомментировали слова главы Пентагона Марка Эспера, который заявил, что России следует вести себя «как нормальная страна».
RT на русском 08:08
Единоборства
Гонорар российского бойца Хабиба Нурмагомедова стал рекордом UFC
Хабиб Нурмагомедов получил за бой составила 6090000 долларов, из которых 6 млн являются гарантированной выплатой Ассоциация UFC опубликовала список гонораров бойцов, участвовавших в боях без правил на турнире в Абу-Даби 7 сентября.
АиФ Дагестан 08:26
Общество
Рособрнадзор опубликовал проекты расписаний ЕГЭ и ОГЭ на 2020 год
Рособрнадзор опубликовал проекты расписания единого государственного экзамена (ЕГЭ), основного государственного экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) на 2020 год, соответствующие документы размещены на федеральном портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения.
РИА Новости 09:13
Экономика
В России увеличат детские пособия
Из федерального бюджета России планируют выделить втрое больше средств на выплаты пособий в связи с рождением или усыновлением первого ребенка.
Lenta.ru 00:25
Происшествия
На Украине взорвалась колонна военной техники
В Запорожской области Украины произошли взрывы во время передислокации колонны военной техники.
Lenta.ru 10:43
Политика
Обнародованы итоги выборов в Мосгордуму
Lenta.ru 03:50
Происшествия
Напавший на Памфилову признал вину
Напавший на дом главы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллы Памфиловой признал вину и дал показания.
Газета.Ru 09:12
Армия и оружие
В Минобороны Украины рассказали о состоянии здоровья вернувшихся моряков
На Украину вернулись 24 моряка, арестованных за нарушение границы РФ при инциденте в Керченском проливе, а также осужденные ранее в России за терроризм и шпионаж Сущенко, Олег Сенцов, Николай Карпюк, Павел Гриб и Станислав Клых.
ТАСС 10:32
Политика
Украинцу Сущенко запрещен въезд в Россию в течение 20 лет
Россия запретила въезд в страну в течение 20 лет осужденному за шпионаж Роману Сущенко, который 7 сентября вернулся на Украину в рамках состоявшегося обмена удерживаемыми лицами между двумя странами.
ТАСС 08:13
Шоу-бизнес
Собчак отреагировала на слухи о беременности
Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала появившиеся в СМИ слухи о второй беременности. Ее слова приводит телеграм-канал Tatler.
Москва 24 08:22
Происшествия
Верховный суд подтвердил пожизненные сроки для участников «банды GTA»
Пятый участник банда был приговорен к 20 годам колонии. Этот срок суд тоже оставил в силе. Приговор теперь вступил в законную силу.
РИА Новости 10:14
Политика
Помощник Зеленского рассказал о тоне переговоров с Путиным
Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский, договариваясь об обмене удерживаемыми лицами, вели конструктивный и вежливый диалог.
ТАСС 06:44
Авто
Показаны дебютные рендеры новой Kia Optima
Пока новая KIA Optima проходит тесты и готовится к премьере, публика визуализирует и представляет седан в деталях.
Автоновости дня 04:29
Финансы
Россия снизила зависимость от США и заработала миллиарды долларов
Россия за последнее десятилетие в четыре раза увеличила свои золотые резервы и заработала миллиарды долларов благодаря росту стоимости драгоценного металла до шестилетнего максимума.
Lenta.ru 07:20
Политика
В мэрию Москвы подали заявки на проведение митингов 21 и 22 сентября
В московскую мэрию поданы две заявки на проведение митинга против насилия и политического преследования и шествия за освобождение политических узников, сообщает член совета московского отделения Партии перемен Эльвира Вихарева в своем Telegram-канале.
Ведомости 09:54
Общество
Нарколог оценил «пьяное» выступление Билана в Самаре
Нарколог Алексей Казанцев прокомментировал выступление певца Димы Билана на праздновании Дня города в Самаре, которое показалось присутствующим зрителям странным.
Известия 08:03
Происшествия
В Краснодаре умерла девочка, на которую в детсаду упало дерево
В Краснодаре после падения дерева на территории детского сада № 48 скончалась одна из пострадавших малышей - двухлетняя девочка.
Российская газета 06:06
Армия и оружие
Сирийская армия разгромила позиции джихадистов в Идлибе
Новостной фронт 07 сентября в 08:50
Киберспорт
В Сети появился релизный трейлер Borderlands 3
Компания 2K Games в твиттере опубликовала релизный трейлер Borderlands 3, однако, позже пост удалили.
Gmbox.ru 08:34
Политика
Путин уволил помощника Бастрыкина
Владимир Путин освободил от должности старшего помощника председателя Следственного комитета генерал-майора юстиции Игоря Комиссарова, сообщил "Коммерсант".
РИА Новости вчера в 14:15