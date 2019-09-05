Защитник сборной Испании по футболу Серхио Рамос заявил о намерении провести за национальную команду страны 200 матчей. Об этом 9 сентября пишет Mundo Deportivo. Соответствующее заявление спортсмен сделал после победы над командой Фарерских островов (4:0) в матче отборочного тура турнира Евро-2020.

Серхио Рамос заявил о цели провести 200 матчей за сборную Испании

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