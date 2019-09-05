Футбол

ИзвестияИзвестияСерхио Рамос заявил о цели провести 200 матчей за сборную Испании

Испания — Фарерские острова
4 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Эль-Молинон»
Родриго Морено
13′
Тьяго Алькантара
44′
Родриго Морено
50′
55′
Рогви Бальдвинссон
Андреас Эриксен
Микель Ойарсабаль
Пако Алькасер
61′
65′
Йоуан Суимун Эдмундссон
Кай Лео Барталсстову
Сусо
Пабло Сарабия
68′
Серхио Рамос
73′
Серхио Рамос
Унаи Нуньес
84′
87′
Клеминт Ольсен
Магнус Эгильссон
Пако Алькасер
90′
Пако Алькасер
90′+3′
Защитник сборной Испании по футболу Серхио Рамос заявил о намерении провести за национальную команду страны 200 матчей. Об этом 9 сентября пишет Mundo Deportivo. Соответствующее заявление спортсмен сделал после победы над командой Фарерских островов (4:0) в матче отборочного тура турнира Евро-2020.
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