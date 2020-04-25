Культура
Московский КомсомолецСерпуховичи примут участие в акции «Бессмертный полк» в День Победы
Жители городского округа Серпухов готовят портреты своих родственников-участников Великой Отечественной войны, чтобы всем вместе почтить память предков. В 12 часов местные радиостанции и телеканал ОТВ включат песню «День Победы».
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Серпуховичи примут участие в акции «Бессмертный полк» в День Победы
Московский Комсомолец25 апреля в 13:41
Автоматически обработано 7167 источников, обновлено в 12:21, Ашберн
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Выше $25 за баррель поднялась цена нефти марки Brent с поставкой в июле, об этом свидетельствуют данные торгов.
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Московский Комсомолец 07:13
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Умер гендиректор «Металлоинвеста» Андрей Варичев
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Ведомости 11:24
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Коронавирус поражает не только легкие, но и другие внутренние органы, а также вызывает спутанность сознания и приводит к потере обоняния.
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В субботу, 25 апреля, стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин поручил проработать предложения для поэтапной отмены ограничений, введённых из-за распространения коронавируса.
Форпост Северо-Запад 25 апреля в 14:27
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В Волгограде в автомобиле сработало взрывное устройство. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru 12:11
Гаджеты
Накопители Kingston KC2500 NVMe PCIe SSD вмещают до 2 Тбайт данных
Компания Kingston Digital, подразделение по производству флеш-памяти Kingston Technology, представила твердотельные (SSD) накопители серии KC2500.
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Депздрав доплатит сотрудникам на аутсорсе в столичных больницах. Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Москвы.
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Братья Дуровы могут не вернуть деньги инвесторов Gram
Как известно, Павел Дуров в начале судебного процесса пообещал всем своим инвесторам в обмен на их согласие не требовать возврата денег до разрешения спора с SEC вернуть им 72% привлеченных средств либо выпустить криптовалюту Gram.
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Общество
Помощник главы Россельхознадзора Дмитрий Натаров уволен
27 апреля секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак направил официальное обращение в адрес главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева с просьбой уволить помощника руководителя Россельхознадзора Дмитрия Натарова, подозреваемого в совращении малолетних.
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не знает про расследование чешского журнала Respekt о гражданине РФ, который якобы прибыл в Чехию со смертельным ядом, но считает его похожим на "утку".
ТАСС 06:12
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Уральского священника за проклятие лишили права проповедовать
«Сегодня принято решение о лишении его права проповедовать и высказываться в публичном пространстве, что более соответствует покаянному, молитвенному и уединенному образу жизни схимонаха», — прокомментировали в Екатеринбургской епархии.
Уральский меридиан 05:31
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Полицейских обяжут контролировать эмоции и избегать предметов роскоши
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Коммерсантъ 11:17
Общество
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Москва, 27 апреля 2020, 17:55 — REGNUM В Совете Федерации рассмотрят действия сенатора Людмилы Нарусовой (Тува) не предмет конфликта интересов и превышения должностных полномочий в связи с ее письмом на имя главы Верховного суда Вячеслава Лебедева, в котором она просит защитить бизнес ее дочери, телеведущей и бывшего кандидата в президенты России Ксении Собчак.
REGNUM 10:55
Политика
Зеленский заявил о возможности открытия продуктовых рынков на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что продовольственные рынки в стране при условии соблюдения всех правил безопасности смогут возобновить работу с 1 мая.
RT на русском 12:03
Общество
Минобороны объявило о досрочном завершении учебы в военных вузах
Министр обороны Сергей Шойгу принял решение досрочно завершить учебный год в довузовских образовательных учреждениях и вузах Минобороны.
РБК 11:54
Политика
Беларусь стала рекордсменом по коронавирусу среди соседей России
Беларусь стала лидером по числу заразившихся коронавирусом среди соседей России, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные минздравов стран СНГ.
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Xiaomi в MIUI 12 полностью изменит приложение «Заметки»
Накануне китайская компания рассказала про новые «Заметки» в прошивке MIUI 12.
Astera вчера в 15:17
Энергетика
Импорт нефти в Китай из России в марте вырос на 31%
"В марте импорт сырой нефти в Китай из Саудовской Аравии, крупнейшего поставщика, упал на 1,6% по сравнению с прошлым годом, в то время как закупки у России, второго по величине поставщика, выросли на 31%", — говорится в сообщении.
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Причиной отставки господина Мажарова называется ухудшившееся состояние здоровья.
Коммерсантъ 04:31
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Суд продлил домашний арест экс-замминистра культуры Пирумову
Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга продлил до 15 октября домашний арест бывшего заместителя министра культуры Григория Пирумова и бизнесмена Никиты Колесникова.
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PepsiCo приостановило рекламу с Региной Тодоренко
Компания PepsiCo снимает рекламу с телеведущей Региной Тодоренко с эфира и меняет оформление соцсетей.
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Путин присвоил доктору Леониду Рошалю звание Героя Труда
Президент России Владимир Путин присвоил доктору Леониду Рошалю звания Героя Труда Российской Федерации.
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