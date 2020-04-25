Жители городского округа Серпухов готовят портреты своих родственников-участников Великой Отечественной войны, чтобы всем вместе почтить память предков. В 12 часов местные радиостанции и телеканал ОТВ включат песню «День Победы».

Серпуховичи примут участие в акции «Бессмертный полк» в День Победы

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