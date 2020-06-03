Общество
ИнтерфаксСервис BlaBlaCar возобновил работу в России
Карпулинговый сервис BlaBlaCar, который позволяет автовладельцам находить попутчиков для совместных поездок и делить между собой транспортные расходы, возобновляет работу в России после того, как два месяца назад добровольно приостановил работу в стране из-за COVID-19.
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Футбол
«Челси» хочет перехватить Вернера у «Ливерпуля»
«Челси» готов предложить Вернеру стабильную игровую практику, а в «Ливерпуле» форварду придется бороться за место в составе с Роберто Фирмино.
Евро-футбол.ру вчера в 04:18
Политика
Токаев сообщил о нежелании Казахстана вступать в Союзное государство
По словам главы государства, Казахстан не планирует присоединяться к Союзному государству России и Беларуси.
Московский Комсомолец вчера в 21:56
Энергетика
Стоимость нефти марки Brent выросла до $40 за баррель
Стоимость барреля марки Brent достигла психологической отметки в $40 за баррель и продолжает торговаться в плюсе.
Газета.Ru 01:53
Армия и оружие
Стабилизация обстановки: режим повышенной готовности отменен в ЛНР
РИА Новости / Валерий Мельников Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник отметил режим повышенной боеготовности в связи со стабилизацией обстановки на линии разграничения.
РЕН ТВ 10:09
Общество
Российские кинотеатры могут открыться в середине июля
Российские кинотеатры смогут открыться в середине июля. Такую информацию предоставил Дмитрий Чернышенко, вице-премьер РФ.
Вести Подмосковья вчера в 07:00
Происшествия
На Урале СК решает судьбу бойцов Росгвардии, застреливших вора
В Следственном комитете Свердловской области решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту расстрела екатеринбуржца, укравшего обои, бойцами СОБР во время штурма его квартиры.
URA.Ru вчера в 07:11
Общество
Ростуризм сообщил, когда откроются южные пляжи
В течение двух недель откроются пляжи Кубани и Крыма, пообещала начальник управления безопасности туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма Елена Лысенкова.
Вести.Ru 07:47
Экономика
Самая богатая женщина России сделала предложение Путину
Напомним, что в 2020 году Бакальчук была признана самой богатой женщиной России по версии журнала Forbes.
Царьград 08:18
Экономика
Польша начала расследование против «Газпрома»
«Глава Управления по охране конкуренции и потребителей возбудил дело против «Газпрома» за отказ от сотрудничества в ходе антимонопольного расследования», — говорится в сообщении.
BFM.ru 03:11
Общество
Швеция пожалела об отсутствии карантина из-за рекордной смертности
Швеция признала свою ошибку, из-за которой в стране не вводили строгие карантинные меры.
Lenta.ru 07:28
Происшествия
Прокуратура просит для Игоря Качева два года колонии-поселения
Государственный обвинитель попросил признать Качева виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и назначить ему наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии-поселении с лишением права занимать должности на государственной службе, сообщают сотрудники районного суда.
Четвертая Власть 01 июня в 09:25
Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
Политика
США направили в Россию вторую партию аппаратов ИВЛ
Телеканал Санкт-Петербург 09:54
Авто
Volvo Trucks поставила «Траско» 20 седельных тягачей
Компания Volvo Trucks объявила о поставке двадцати седельных тягачей Volvo FH транспортно-логистической компании «Траско».
Движок вчера в 09:04
Авто
Volkswagen готовит премьеру обновленного Arteon
Мировая премьера обновленного Volkswagen Arteon и Arteon Shooting Brake состоится 24 июня и пройдет в формате онлайн-трансляции.
Движок 03:57
Армия и оружие
Турция перебросила в Сирию САУ с пушками необычного калибра
Российская газета вчера в 09:11
Авто
АвтоВАЗ создаст новые двигатели для Lada
Как утверждает источник, в приказе проект разработки новой линейки двигателей обозначается как New PWT range Development Line-Up и Non-Line-Up.
Автоновости дня вчера в 02:39
Шоу-бизнес
Михаил Боярский оправдался за свой изнеможенный вид
В кадре Боярский появился без своей фирменной шляпы, в повседневном образе, и в таком внешнем виде он не похож сам на себя.
Bimru.ru 09:20
Здоровье
Мишустин распорядился возобновить плановую работу больниц
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о восстановлении оказания плановой медицинской помощи в больницах и поликлиниках.
Lenta.ru 06:20
Здоровье
Минздрав расширил список лекарств для лечения коронавируса
Список возможных лекарств для лечения коронавирусной инфекции у взрослых насчитывает 15 препаратов, сообщили в Министерстве здравоохранения.
RT на русском 08:20
Происшествия
Двух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали
ГТРК "Башкортостан" уточняет, решением суда экс-начальник ОМВД по Кармаскалинскому Салават Галиев, а также бывший руководитель ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев полностью оправданы.
Вести.Ru 02:32
Экономика
Касперская предупредила о риске эмиграции IT-специалистов
Россию в 2020–2021 годах могут покинуть 10–15 тыс. специалистов, работающих в IT-сфере, сообщили в письме премьер-министру Михаилу Мишустину глава правления ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Наталья Касперская и президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров.
Известия 03:45
Энергетика
Bloomberg: участники ОПЕК+ приближаются к пролонгации сделки
Участники сделки ОПЕК+ приближаются к соглашению о пролонгации сделки, однако уже третий день не могут согласовать дату ближайшего заседания, пишет Bloomberg.
Profinance.ru 04:48
Наука
Раскрыта выживаемость коронавируса при жаре
Распространение коронавируса замедляется во время жары и при повышенном УФ-излучении.
Lenta.ru вчера в 08:33
Политика
США могут запретить полеты китайским авиакомпаниям
США могут запретить пассажирские авиарейсы китайских компаний с 16 июня, пишет Reuters со ссылкой на источники.
Газета.Ru 09:53
Происшествия
На Кубани коронавирус выявлен у четырехмесячного ребенка
На Кубани за сутки выявлено 84 новых подтвержденных случаев COVID-19.
Российская газета 01 июня в 04:24
Общество
Соловьев назвал увольнение соведущей Шафран «повышением»
Соловьев утверждает, что у него не было конфликтов с Шафран, и называет увольнение соведущей "повышением".
Газета.Ru 09:59
Экономика
За май в частном секторе США исчезли почти 3 млн рабочих мест
Вашингтон, 3 июня 2020, 17:24 — REGNUM Еще 2,8 миллиона рабочих мест в частном секторе исчезли в мае, передает CNN.
REGNUM 10:24
Игры
В России началась распродажа консолей PlayStation и аксессуаров к ним
3 июня в России началась официальная акция PlayStation под названием «Время играть».
CyberSport.ru 06:56