Общество
ИнтерфаксСервис BlaBlaCar возобновил работу в России
Карпулинговый сервис BlaBlaCar, который позволяет автовладельцам находить попутчиков для совместных поездок и делить между собой транспортные расходы, возобновляет работу в России после того, как два месяца назад добровольно приостановил работу в стране из-за COVID-19.
Читать в источнике
Оценить11
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 19:44, Ашберн
Политика
США могут запретить полеты китайским авиакомпаниям
США могут запретить пассажирские авиарейсы китайским компаниям с 16 июня, пишет Reuters со ссылкой на источники.
Газета.Ru 09:53
Экономика
Польша начала расследование против «Газпрома»
«Глава Управления по охране конкуренции и потребителей возбудил дело против «Газпрома» за отказ от сотрудничества в ходе антимонопольного расследования», — говорится в сообщении.
BFM.ru 03:11
Происшествия
Россиянка умерла после пластической операции в частной клинике
Следствие возбудило уголовное дело по факту смерти россиянки после пластической операции в частной клинике.
Lenta.ru 15:54
Армия и оружие
Американские СМИ назвали бомбардировщики B-1B проблемой для ВМФ России
Стратегические бомбардировщики ВВС США B-1B, проводившие учения над Черным морем, могут представлять «серьезную проблему» для Военно-морского флота России в этом регионе, их полет является сигналом для Кремля, пишет издание The Drive.
РБК 03:28
Авто
Продажи первых Volkswagen Caddy узбекской сборки начнутся уже в июле
Чтобы ускорить процесс производства автомобилей, в Узбекистан поставили партию Volkswagen Caddy.
Sputnik Узбекистан 04:10
Политика
Почти 200 муниципальных депутатов подписали обращение против поправок в Конституцию
192 муниципальных депутатов из 26 регионов России подписали открытое письмо против поправок в Конституцию.
Дождь 11:57
Культура
Лоза раскритиковал Киркорова, назвавшего его «аппендицитом»
Юрий Лоза обрушился на Филиппа Киркорова после того, как тот пошутил про аппендицит.
Вечерний курьер 04:05
Здоровье
Минздрав рассказал об атипичных симптомах коронавируса у пожилых
У пожилых людей COVID-19 может протекать атипично. В частности, у таких пациентов возможен бред и снижение артериального давления.
BFM.ru 08:47
Общество
МЧС впервые комплексно проверит системы оповещения по всей России
Комплексные проверки готовности систем оповещения населения впервые пройдут на всей территории России в октябре этого года, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе МЧС РФ.
РИА Новости 02:34
Политика
Трамп решил не использовать военных для подавления беспорядков в США
Президент США Дональд Трамп отверг возможность использования военных для подавления беспорядков в стране.
Газета.Ru 19:18
Хоккей
Плющев похвалил Панарина за отсутствие реакции на беспорядки в США
ProstoProSport 06:29
Экономика
Названы три сценария безработицы в России
Экономисты назвали три возможные сценария роста безработицы в России из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru 18:23
Общество
Анна Шафран отказалась называть свое увольнение повышением
Ранее Владимир Соловьев заявил, что увольнение Шафран из ток-шоу "Полный контакт" на радио "Вести FM" следует рассматривать в качестве "повышения".
Газета.Ru 11:38
Общество
Кадыров порассуждал о вреде вышек 5G и чипировании
Глава Чечни Рамзан Кадыров порассуждал о вреде вышек 5G и чипировании в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 18:36
Футбол
Мяч Павлюченко признан лучшим голом сборной на чемпионатах Европы
39-летний футболист, нападающий, заслуженный мастер спорт России Роман Павлюченко стал победителем конкурса на лучший гол сборной России по футболу на европейских чемпионатах.
SM News вчера в 07:45
Энергетика
«Газпром» обжаловал решение суда о снижении цен на газ для Польши
«Газпром» опротестовал решение Стокгольмского арбитража по спору о ценах на газ для Польши.
BFM.ru вчера в 12:19
Происшествия
На Камчатке осудили женщину, утопившую своих детей
Ранее сообщалось, что в сентябре 2019 года женщина решила утопить двоих детей и совершить самоубийство после измены мужчины, с которым у них была общая полуторамесячная дочь.
РИА Новости 19:36
Экономика
Средства россиян на текущих счетах в банках за апрель рекордно выросли
Что говорят банки Переток средств населения с депозитов на текущие счета был заметным в апреле, но это временное явление, сообщил член правления ВТБ Дмитрий Пьянов.
РБК 01:00
Шоу-бизнес
«Мне надоело жить по юлианскому календарю»: Анастасия о предательстве Юлиана и неудачных эко
Uznayvse.ru 07:46
Общество
В Петербурге с 5 июня возобновятся богослужения
Согласно документу, с 5 июня разрешается посещение храмов при условии обеспечения безопасности граждан, соблюдения требований и рекомендаций Роспотребнадзора, а также ряда условий.
Интерфакс Религия 12:11
Здоровье
Алтайский врач «извинился» за видео о сокращении ставок в больнице
В новом видео Осипов приносит свои извинения главврачу Алтайского краевого клинического центра охраны материнства и детства Константину Смирнову и объясняет, что не так истолковал поступившее ему предложение занять должность уборщика помещений.
Тайга.инфо вчера в 01:53
Армия и оружие
Россия определила главные угрозы в стратегии ядерного сдерживания
"Российская Федерация рассматривает ядерное оружие исключительно как средство сдерживания, применение которого является крайней и вынужденной мерой, и предпринимает все необходимые усилия для уменьшения ядерной угрозы и недопущения обострения межгосударственных отношений, способного спровоцировать военные конфликты, в том числе ядерные", - отмечается в документе.
Газета.Ru вчера в 12:12
Экономика
Прожиточный минимум в России вырос на 2,2%
Прожиточный минимум в России вырос на 2,2 % по сравнению с 2019 годом.
Газета.Ru 11:09
Происшествия
В Индии заживо похороненный мужчина сам выбрался из могилы
Shraibikus News 07:06
Шоу-бизнес
Екатерина Гусева рассказала, почему избегала работать с Безруковым
43-летняя российская актриса Екатерина Гусева, которую отечественный зритель до сих пор помнит в первую очередь как Ольгу, жену Саши Белого из "Бригады", рассказала, почему какое-то время избегала съемок с Сергеем Безруковым.
Российская газета 12:10
Экономика
Касперская предупредила о риске эмиграции IT-специалистов
Россию в 2020–2021 годах могут покинуть 10–15 тыс. специалистов, работающих в IT-сфере, сообщили в письме премьер-министру Михаилу Мишустину глава правления ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Наталья Касперская и президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров.
Известия 03:45
Происшествия
История семьи из Оренбуржья, у которой силой забрали детей
Сотрудники полиции и опеки забрали детей 25 мая 2020 года «в связи с риском обрушения потолочных конструкций».
RT на русском вчера в 15:58
Политика
Пекин сделал решающий ход в торговой войне
Сообщается, что Пекин решил воспользоваться случаем и напомнить о том, что на фронтах торговой войны между Соединенными Штатами и Китаем зафиксировано всего лишь шаткое перемирие, а совсем не полноценный мир.
MOS.news 10:08