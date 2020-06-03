Общество

ИнтерфаксИнтерфаксСервис BlaBlaCar возобновил работу в России

Карпулинговый сервис BlaBlaCar, который позволяет автовладельцам находить попутчиков для совместных поездок и делить между собой транспортные расходы, возобновляет работу в России после того, как два месяца назад добровольно приостановил работу в стране из-за COVID-19.
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Сервис BlaBlaCar возобновил работу в России

Интерфакс08:26

«Только один пассажир сзади»: BlaBlaCar возобновил работу в России

V1.ru08:14

BlaBlaCar возобновил работу в России

Говорит Москва07:26

BlaBlaCar возобновляет работу в России

ТАСС07:58

BlaBlaCar возобновил работу в России после двух месяцев перерыва

Forbes07:41

BlaBlaCar возобновил работу в России

РБК07:59

BlaBlaCar возобновил работу в России

Коммерсантъ07:18
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США могут запретить пассажирские авиарейсы китайским компаниям с 16 июня, пишет Reuters со ссылкой на источники.
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Следствие возбудило уголовное дело по факту смерти россиянки после пластической операции в частной клинике.
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Почти 200 муниципальных депутатов подписали обращение против поправок в Конституцию

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Лоза раскритиковал Киркорова, назвавшего его «аппендицитом»

Юрий Лоза обрушился на Филиппа Киркорова после того, как тот пошутил про аппендицит.
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Минздрав рассказал об атипичных симптомах коронавируса у пожилых

У пожилых людей COVID-19 может протекать атипично. В частности, у таких пациентов возможен бред и снижение артериального давления.
BFM.ru 08:47
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Общество

МЧС впервые комплексно проверит системы оповещения по всей России

Комплексные проверки готовности систем оповещения населения впервые пройдут на всей территории России в октябре этого года, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе МЧС РФ.
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Трамп решил не использовать военных для подавления беспорядков в США

Президент США Дональд Трамп отверг возможность использования военных для подавления беспорядков в стране.
Газета.Ru 19:18
Хоккей

Плющев похвалил Панарина за отсутствие реакции на беспорядки в США

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Названы три сценария безработицы в России

Экономисты назвали три возможные сценария роста безработицы в России из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru 18:23
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Общество

Анна Шафран отказалась называть свое увольнение повышением

Ранее Владимир Соловьев заявил, что увольнение Шафран из ток-шоу "Полный контакт" на радио "Вести FM" следует рассматривать в качестве "повышения".
Газета.Ru 11:38
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Общество

Кадыров порассуждал о вреде вышек 5G и чипировании

Глава Чечни Рамзан Кадыров порассуждал о вреде вышек 5G и чипировании в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 18:36
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Футбол

Мяч Павлюченко признан лучшим голом сборной на чемпионатах Европы

39-летний футболист, нападающий, заслуженный мастер спорт России Роман Павлюченко стал победителем конкурса на лучший гол сборной России по футболу на европейских чемпионатах.
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Энергетика

«Газпром» обжаловал решение суда о снижении цен на газ для Польши

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Экономика

Средства россиян на текущих счетах в банках за апрель рекордно выросли

Что говорят банки Переток средств населения с депозитов на текущие счета был заметным в апреле, но это временное явление, сообщил член правления ВТБ Дмитрий Пьянов.
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«Мне надоело жить по юлианскому календарю»: Анастасия о предательстве Юлиана и неудачных эко

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Общество

В Петербурге с 5 июня возобновятся богослужения

Согласно документу, с 5 июня разрешается посещение храмов при условии обеспечения безопасности граждан, соблюдения требований и рекомендаций Роспотребнадзора, а также ряда условий.
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Алтайский врач «извинился» за видео о сокращении ставок в больнице

В новом видео Осипов приносит свои извинения главврачу Алтайского краевого клинического центра охраны материнства и детства Константину Смирнову и объясняет, что не так истолковал поступившее ему предложение занять должность уборщика помещений.
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Армия и оружие

Россия определила главные угрозы в стратегии ядерного сдерживания

"Российская Федерация рассматривает ядерное оружие исключительно как средство сдерживания, применение которого является крайней и вынужденной мерой, и предпринимает все необходимые усилия для уменьшения ядерной угрозы и недопущения обострения межгосударственных отношений, способного спровоцировать военные конфликты, в том числе ядерные", - отмечается в документе.
Газета.Ru вчера в 12:12
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Экономика

Прожиточный минимум в России вырос на 2,2%

Прожиточный минимум в России вырос на 2,2 % по сравнению с 2019 годом.
Газета.Ru 11:09
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В Индии заживо похороненный мужчина сам выбрался из могилы

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Екатерина Гусева рассказала, почему избегала работать с Безруковым

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Происшествия

История семьи из Оренбуржья, у которой силой забрали детей

Сотрудники полиции и опеки забрали детей 25 мая 2020 года «в связи с риском обрушения потолочных конструкций».
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Политика

Пекин сделал решающий ход в торговой войне

Сообщается, что Пекин решил воспользоваться случаем и напомнить о том, что на фронтах торговой войны между Соединенными Штатами и Китаем зафиксировано всего лишь шаткое перемирие, а совсем не полноценный мир.
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