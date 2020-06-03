Общество
Финансовая газетаСервис BlaBlaCar возобновит работу в России
В свою очередь, сервис обязуется при публикации или бронировании поездки каждый раз напоминать о рекомендациях Минздрава России.
Читать в источнике
Оценить11
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 18:12, Ашберн
Общество
Анна Шафран отказалась называть свое увольнение повышением
Ранее Владимир Соловьев заявил, что увольнение Шафран из ток-шоу "Полный контакт" на радио "Вести FM" следует рассматривать в качестве "повышения".
Газета.Ru 11:38
Происшествия
МВД попросило установить надзор за Варварой Карауловой
Полиция просит установить административный надзор за бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, осужденной за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, сообщил РИА Новости ее адвокат Сергей Бадамшин.
РИА Новости вчера в 11:20
Политика
Путин отказался от приглашения Джонсона на саммит по вакцинам
Президент России Владимир Путин отказался от приглашения премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона на международных саммит по вакцинам от новой коронавирусной инфекции.
Русская Планета 06:58
Происшествия
Россиянка умерла после пластической операции в частной клинике
Следствие возбудило уголовное дело по факту смерти россиянки после пластической операции в частной клинике.
Lenta.ru 15:54
Происшествия
Двух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали
ГТРК "Башкортостан" уточняет, решением суда экс-начальник ОМВД по Кармаскалинскому Салават Галиев, а также бывший руководитель ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев полностью оправданы.
Вести.Ru 02:32
Общество
Путин удивился докладу губернатора о ЧП с топливом в Норильске
Президент России Владимир Путин удивился докладу губернатора Красноярского края Александра Усса.
NewInform 09:23
Происшествия
Демонстранты в Лондоне подрались с полицией возле резиденции премьера
Демонстрация в знак солидарности с американскими протестующими против полицейского произвола в Лондоне закончилась столкновениями с местной полицией.
Российская газета 15:42
Авто
Составлен топ автомобилей с самыми ненадежными моторами
Новые автомобили 01 июня в 11:14
Космос
«Чандра» увидела «сверхсветовой» джет в двойной системе
Космический рентгеновский телескоп «Чандра» смог отследить движение плазмы в релятивистских джетах, за создание которых ответственна черная дыра, в двойной системе MAXI J1820+070.
N+1 31 мая в 12:30
Авто
Bentley выпустил свой последний мотор V8
Британский автопроизводитель выпустил последний 6,75-литровый двигатель V8 L-серии, изготовленный вручную, в Крю.
SpeedMe вчера в 23:39
Общество
В Российской венчурной компании прошли обыски
Следователи провели обыск и изучили документы в офисе Российской венчурной компании (РВК), сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
РИА Новости 06:55
Космос
Китай планирует запустить телескоп для поиска внеземной жизни
Китай планирует в сентябре этого года запустить самый большой в мире телескоп под названием FAST.
Pravda.Ru вчера в 15:29
Экономика
Средства россиян на текущих счетах в банках за апрель рекордно выросли
Что говорят банки Переток средств населения с депозитов на текущие счета был заметным в апреле, но это временное явление, сообщил член правления ВТБ Дмитрий Пьянов.
РБК 01:00
Армия и оружие
Россия определила четыре случая применения ядерного оружия
При необходимости президент России может проинформировать военно-политическое руководство других стран и международные организации о готовности применить ядерное оружие, о решении его использовать или о факте его применения.
РБК вчера в 10:11
Автоспорт
F1-Insider: Фернандо Алонсо может возглавить Renault после 2022 года
Как пишет корреспондент F1-Insider Ральф Бах, испанский гонщик станет ключевой фигурой в проекте французского концерна, причем не только в 2021 и 2022 годах, на которые он, возможно, подпишет контракт боевого пилота.
Autosport.com.ru вчера в 15:18
Политика
Почти 200 муниципальных депутатов подписали обращение против поправок в Конституцию
192 муниципальных депутатов из 26 регионов России подписали открытое письмо против поправок в Конституцию.
Дождь 11:57
Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
Общество
Кафе решили не штрафовать за нарушение требований Роспотребнадзора
В пресс-службе Роспотребнадзора напомнили, что методические рекомендации ведомства и сейчас не предполагают штрафов, а административная ответственность наступает только в случае нарушения санитарных правил и нормативов по КоАП.
РБК 05:09
Энергетика
«Газпром» назвал виновника срыва в освоении участков газа на Камчатке
Подконтрольный государству «Газпром» предупредил вице-премьера Юрия Трутнева, курирующего Дальний Восток, о возможном сдвиге сроков освоения нескольких газоносных участков на Камчатке, поскольку другая госкомпания, «Росгеология», не успела в заданные сроки провести сейсморазведку.
РБК 11:19
Общество
Кадыров создал оперштаб по ликвидации последствий урагана в Чечне
Как отметил Кадыров, сильный ураганный ветер обрушился на Чеченскую Республику в среду вечером.
Интерфакс - Россия 15:11
Шоу-бизнес
Охлобыстин отреагировал на слова Пригожина о «бедствующих» артистах
Российский актёр Иван Охлобыстин прокомментировал недавнее заявление продюсера Иосифа Пригожина о бедствующем положении артистов.
Аргументы и Факты вчера в 15:29
Здоровье
Минздрав назвал первый симптом коронавируса
Минздрав России обнародовал в среду методические рекомендации по COVID-19. В них, в частности, сказано о первых симптомах болезни.
ТВ Центр 08:34
Здоровье
Мишустин распорядился возобновить плановую работу больниц
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о восстановлении оказания плановой медицинской помощи в больницах и поликлиниках.
Lenta.ru 06:20
Экономика
Аналитики допустили доллар по ₽90 в случае второй волны коронавируса
В своем базовом сценарии ЦМАКП ожидает «существенного ослабления рубля» во втором полугодии 2020 года под влиянием нового снижения цен на нефть, сезонного роста внутреннего спроса на валюту (закупки для импорта товаров) и оттока капиталов с развивающихся рынков, в том числе с российского, говорится в новом среднесрочном прогнозе развития российской экономики, подготовленном экспертами.
РБК 11:33
Путешествия
Россияне массово отказываются от поездок в Сочи из-за новых правил
Загрузка же открывшихся санаториев, исходя из масштабов бронирования, достигает от 10 до 50 процентов.
Газета Metro 12:42
Наука
Следы динозавров найдены в бомбоубежище в Китае
Китайские палеонтологи и геологи исследовали многочисленные отпечатки "куриных лап", которые в марте 2019 года на стене бомбоубежища "Шарен" в Национальном лесном парке Гэлэшань в Чунцине обнаружили скалолазы.
Российская газета 08:37
Шоу-бизнес
Сына Рудковской и Плющенко стали избегать дети из-за слухов о болезни
Сына продюсера Яны Рудковской и двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Александра стали избегать дети.
Вестник вчера в 12:55
Политика
США готовят новые санкции против «Северного потока-2»
Американские сенаторы подготовили план по расширению санкций против газопровода "Северный поток — 2", сообщает Блумберг со ссылкой на проект документа.
РИА Новости 14:23