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Сервис Booking.com подтвердил приостановление деятельности в России

Сервис для онлайн-бронирования отелей Booking.com временно прекратил деятельность на территории России в связи со сложностью ведения турбизнеса, сообщили «Известиям» в пресс-службе компании.
Известия
В целом поиск и бронирование отелей за рубежом в сервисе по-прежнему доступны.
ТАСС
Стоит отметить, что официального заявления компании об уходе с российского рынка не было.
Курьер. Среда. Бердск
Также на территории России перестала работать американская компания Airbnb – онлайн-сервис по аренде жилья.
Сиб.фм

Подробнее о событии

Booking приостановил работу в России
РБК17:33
Сервис Booking.com подтвердил приостановление деятельности в России
Известия17:07
Booking.com объяснил приостановку работы в России «сложностью ведения бизнеса в стране»
Lenta.ru16:47
Booking.com приостановил работу в России из-за возрастающей сложности ведения бизнеса
Газета.Ru16:24
Booking.com приостановил работу в России в связи со сложностью ведения бизнеса в стране
ТАСС16:24
Сервис бронирования отелей Вooking.com приостановил работу в России
Интерфаксвчера в 15:07
Booking.com ограничил поиск и бронирование объектов размещения внутри России
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