ИзвестияСервис Booking.com подтвердил приостановление деятельности в РоссииСервис для онлайн-бронирования отелей Booking.com временно прекратил деятельность на территории России в связи со сложностью ведения турбизнеса, сообщили «Известиям» в пресс-службе компании.ИзвестияВ целом поиск и бронирование отелей за рубежом в сервисе по-прежнему доступны.ТАСССтоит отметить, что официального заявления компании об уходе с российского рынка не было.Курьер. Среда. БердскТакже на территории России перестала работать американская компания Airbnb – онлайн-сервис по аренде жилья.Сиб.фмЧитать далееСвернутьИзвестияИзвестияКурьер. Среда. БердскНовый ДеньGazeta.SPbНациональная служба новостейРамблерAtas.infoRZN.infoКомсомольская правдаГазета.RuРосбалтSmolDailyТК ЗвездаРадио 1Главный региональныйРидусNSP.ruПодробнее о событииBooking приостановил работу в РоссииРБК17:33Сервис Booking.com подтвердил приостановление деятельности в РоссииИзвестия17:07Booking.com объяснил приостановку работы в России «сложностью ведения бизнеса в стране»Lenta.ru16:47Booking.com приостановил работу в России из-за возрастающей сложности ведения бизнесаГазета.Ru16:24Booking.com приостановил работу в России в связи со сложностью ведения бизнеса в странеТАСС16:24Сервис бронирования отелей Вooking.com приостановил работу в РоссииИнтерфаксвчера в 15:07Booking.com ограничил поиск и бронирование объектов размещения внутри РоссииРИА Новостивчера в 14:58Показать ещёОценить784Поделиться