Экономика
ТАССФНС запустила сервис по проверке критериев освобождения от налогов
"ФНС России запустила сервис, который поможет налогоплательщикам получить информацию, освобождаются ли они от уплаты налогов, авансовых платежей по налогам, сборам и страховым взносам за отчетные (налоговые) периоды II квартала 2020 года", - говорится в сообщении.
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с чего всё началось
Федеральная налоговая служба (ФНС) России запустила сервис, где налогоплательщики могут узнать, освобождены ли они от уплаты налогов и авансовых платежей по налогам, сборам и страховым взносам во II квартале 2020 года в связи с пандемией.Российская газета09 июня в 13:11
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ФНС запустила сервис, благодаря которому бизнесмены узнают, надо ли им платить налоги
Версия-Саратов09 июня в 11:37
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