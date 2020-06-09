с чего всё началось

"ФНС России запустила сервис, который поможет налогоплательщикам получить информацию, освобождаются ли они от уплаты налогов, авансовых платежей по налогам, сборам и страховым взносам за отчетные (налоговые) периоды II квартала 2020 года", - говорится в сообщении.

ФНС запустила сервис по проверке критериев освобождения от налогов

Экономика Глава магазинов Sela рассказал о «действующем на нервы» Роспотребнадзоре Открывающаяся с конца мая непродовольственная розница находится под пристальным вниманием Роспотребнадзора, рассказал гендиректор одного из крупнейших российских фэшн-ретейлеров Melon Fashion Group (развивает сети Zarina, befree, Love Republic и Sela) Михаил Уржумцев в интервью телеканалу РБК.

Общество Аксенов разъяснил новый порядок въезда в Крым Глава Крыма Сергей Аксенов разъяснил последние поправки в указ о введении в республике режима повышенной готовности. 1

Футбол Футбольный «Спартак» заинтересовался бразильцем Пикачу Защитник бразильского клуба «Васко да Гама» Яго Пикачу может продолжить карьеру в московском «Спартаке».

Происшествия В Белгазпромбанке проходят обыски Обыск проходит в Белгазпромбанке, экс-глава которого, Виктор Бабарико, решил баллотироваться на пост президента Белоруссии.

Экономика ФРС США сохранила базовую ставку Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую ставку на уровне 0—0,25% годовых, сообщает пресс-служба регулятора. 96

Политика Зеленский предлагал Саакашвили стать советником Киев, 11 июня 2020, 11:45 — REGNUM Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили мог стать советником президента Украины Владимира Зеленского.

Здоровье Регионы получили первую партию российского препарата от коронавируса Первая партия российского препарата против коронавируса «Авифавир» поступила в больницы Московской, Ленинградской, Новгородской, Кировской и Нижегородской областей, а также в Татарстан и Екатеринбург, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). 390

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Общество Осужденный за госизмену ученый Лапыгин освобожден по УДО Московский районный суд Твери освободил по УДО бывшего сотрудника ЦНИ института машиностроения Владимира Лапыгина, который был осужден за государственную измену, сообщили в пресс-службе суда. 29

Общество В России выявили 8779 новых случаев заражения коронавирусом За минувшие сутки в России выявили 8779 новых случаев заражения COVID-19, а общее число инфицированных превысило 500 тысяч, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции. 14

Политика В конгрессе США предложили ввести новые санкции против России Конгрессу предлагается наложить вторичные санкции на компании, поддерживающие российские нефтегазовые проекты, ввести ограничения на приобретение нового российского суверенного долга, а также принять предложенный сенатором Линдси Грэмом законопроект "о защите американской безопасности от Кремля" (DASKAA). 1,7K