Экономика

ТАССТАССФНС запустила сервис по проверке критериев освобождения от налогов

"ФНС России запустила сервис, который поможет налогоплательщикам получить информацию, освобождаются ли они от уплаты налогов, авансовых платежей по налогам, сборам и страховым взносам за отчетные (налоговые) периоды II квартала 2020 года", - говорится в сообщении.
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с чего всё началось
Федеральная налоговая служба (ФНС) России запустила сервис
, где налогоплательщики могут узнать, освобождены ли они от уплаты налогов и авансовых платежей по налогам, сборам и страховым взносам во II квартале 2020 года в связи с пандемией.
Российская газета09 июня в 13:11

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ФНС России запустила сервис по проверке налоговых льгот

Газета.Ru09 июня в 15:25

ФНС запустила сервис по проверке критериев освобождения от налогов

Говорит Москва09 июня в 15:38

ФНС России запустила новый сервис для пострадавшего от коронавируса бизнеса

ПРАЙМ09 июня в 15:28

ФНС сообщила о запуске сервиса по проверке налоговых льгот

News.ru09 июня в 15:58

ФНС запустила сервис по проверке критериев освобождения от налогов

ТАСС09 июня в 14:31

Свобода от аванса

Российская газета09 июня в 13:11

ФНС запустила сервис, благодаря которому бизнесмены узнают, надо ли им платить налоги

Версия-Саратов09 июня в 11:37
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Происшествия

Против главы Норильска возбудили уголовное дело из-за аварии на ТЭЦ

РИА Новости 04:07
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Армия и оружие

Военные США пытались помешать российскому патрулю в Сирии

На опубликованных кадрах виден американский военный бронеавтомобиль M1235 MRAP, который пытается помешать продвижению российского патруля.
REGNUM 00:05
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Происшествия

Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым

РЕН ТВ вчера в 15:56
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Происшествия

С погибшим в ДТП с Ефремовым водителем простились в Москве

Захаров погиб в ДТП, спровоцированном Михаилом Ефремовым. На церемонию пришли жена и сын, знакомые и коллеги мужчины.
Газета.Ru 04:26
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Экономика

Глава магазинов Sela рассказал о «действующем на нервы» Роспотребнадзоре

Открывающаяся с конца мая непродовольственная розница находится под пристальным вниманием Роспотребнадзора, рассказал гендиректор одного из крупнейших российских фэшн-ретейлеров Melon Fashion Group (развивает сети Zarina, befree, Love Republic и Sela) Михаил Уржумцев в интервью телеканалу РБК.
РБК 03:24
Общество

Аксенов разъяснил новый порядок въезда в Крым

Глава Крыма Сергей Аксенов разъяснил последние поправки в указ о введении в республике режима повышенной готовности.
Российская газета 03:26
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Происшествия

Возбуждено уголовное дело по факту сбыта наркотиков Ефремову

RT на русском вчера в 16:39
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Происшествия

В Подмосковье задержан адвокат Эдуард Гладилин

В подмосковных Мытищах задержан адвокат Эдуард Гладилин.
BFM.ru 01:06
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Футбол

Футбольный «Спартак» заинтересовался бразильцем Пикачу

Защитник бразильского клуба «Васко да Гама» Яго Пикачу может продолжить карьеру в московском «Спартаке».
РБК 03:53
Политика

Трамп заявил о захвате Сиэтла «внутренними террористами»

Президент США Дональд Трамп заявил, что Сиэтл захвачен "внутренними террористами".
Газета.Ru 00:31
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Общество

МЧС предупредило москвичей о грозе с градом

Вести.Ru 09 июня в 06:43
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Происшествия

В Белгазпромбанке проходят обыски

Обыск проходит в Белгазпромбанке, экс-глава которого, Виктор Бабарико, решил баллотироваться на пост президента Белоруссии.
BFM.ru 05:07
Экономика

ФРС США сохранила базовую ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую ставку на уровне 0—0,25% годовых, сообщает пресс-служба регулятора.
RT на русском вчера в 14:08
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Политика

Зеленский предлагал Саакашвили стать советником

Киев, 11 июня 2020, 11:45 — REGNUM Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили мог стать советником президента Украины Владимира Зеленского.
REGNUM 04:45
Общество

За сутки в России подтверждено 8404 случая COVID-19

За сутки в России подтверждено 8404 случая COVID-19 в 83 регионах.
Российская газета вчера в 03:35
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Происшествия

Угрожающих подкинуть «наркоту» росгвардейцев записали на видео

Сотрудников Росгвардии, угрожающих мужчине подкинуть «наркоту» записала скрытая камера.
Lenta.ru 04:40
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Здоровье

Регионы получили первую партию российского препарата от коронавируса

Первая партия российского препарата против коронавируса «Авифавир» поступила в больницы Московской, Ленинградской, Новгородской, Кировской и Нижегородской областей, а также в Татарстан и Екатеринбург, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
RT на русском 02:45
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Общество

В России стартуют выплаты опекунам инвалидов и пенсионеров

В России стартуют выплаты волонтерам, взявшим на временное попечительство пенсионеров, инвалидов, детей-сирот или оставшихся без родительского попечения, сообщает "Парламентская газета".
Газета.Ru 02:38
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Армия и оружие

В Грузии планируют производство и экспорт штурмовиков Су-25

ИА Красная Весна 08 июня в 15:57
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Экономика

Сбербанк договорился о покупке доли сервиса 2ГИС

Сбербанк получит контрольный пакет в картографическом сервисе 2ГИС и подписал обязывающие документы об инвестициях в развитие данной компании.
Известия 03:32
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Экономика

Потанин предложил акционерам «Норникеля» не выплачивать дивиденды

Глава и крупнейший акционер «Норильского никеля» Владимир Потанин предложил партнерам по акционерному соглашению «Русалу» и Crispian отказаться от выплаты дивидендов в 2020 году, сообщает «Интерфакс».
Коммерсантъ 04:47
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Общество

Осужденный за госизмену ученый Лапыгин освобожден по УДО

Московский районный суд Твери освободил по УДО бывшего сотрудника ЦНИ института машиностроения Владимира Лапыгина, который был осужден за государственную измену, сообщили в пресс-службе суда.
Московский Комсомолец 04:06
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Общество

В двух городах Виргинии протестующие разрушили статуи конфедератов

Московский Комсомолец 03:30
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Армия и оружие

Haló novinу (Чехия): демонтаж памятника Коневу говорит о незнании истории Второй мировой войны (Halo noviny)

Думаю, что вопрос о памятнике маршалу Коневу не могут решать несколько человек в руководстве района Прага 6.
ИноСМИ вчера в 17:30
Общество

В России выявили 8779 новых случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки в России выявили 8779 новых случаев заражения COVID-19, а общее число инфицированных превысило 500 тысяч, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
Москва-Баку.ru 04:00
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Происшествия

Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи

Взгляд.ру 09 июня в 10:28
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Политика

В конгрессе США предложили ввести новые санкции против России

Конгрессу предлагается наложить вторичные санкции на компании, поддерживающие российские нефтегазовые проекты, ввести ограничения на приобретение нового российского суверенного долга, а также принять предложенный сенатором Линдси Грэмом законопроект "о защите американской безопасности от Кремля" (DASKAA).
РИА Новости вчера в 14:28
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Армия и оружие

Кремль даже рад: Решение Трампа послать солдат в Польшу выгодно России - ARD

Ещё один эксперт, руководитель московского Центра Карнеги Дмитрий Тренин, считает, что две тысячи военных у восточных границ Польши едва ли станут серьёзной угрозой Вооружённым силам России.
Царьград 02:13
Общество

На «духовника Поклонской» завели административное дело за фейки

REGNUM 02:49
14
Политика

Песков сообщил, что Зеленский не приглашен на парад Победы

ТАСС вчера в 05:57
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