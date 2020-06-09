с чего всё началось

Инструмент предоставляет данные о возможности рассчитать взносы по нулевым тарифам и не платить налоги за II квартал этого года. Льготы установлены Федеральным законом от 08.06.2020 № 172 и предоставляются в том числе СМСП из пострадавших отраслей экономики.

Сервис ФНС поможет проверить, спишут ли компании налоги за II квартал

Экономика Всемирный банк: экономика России в 2020 году упадет на 6% Ранее прогноз ВБ по спаду ВВП России составлял 1%. Теперь же во Всемирном банке считают в 2020 году российская экономика упадет на 6%. 162

Происшествия Против главы Норильска возбудили уголовное дело Норильск, Красноярский край, 11 июня 2020, 11:11 — REGNUM Следователи возбудили уголовное дело против мэра Норильска (Красноярский край) Рината Ахметчина по факту халатности при разливе нефтепродуктов, сообщает 11 июня пресс-служба СКР. 544

Наука В Германии создали долговечный цемент для заживления костей Сотрудники Йенского университета имени Фридриха Шиллера и Вюрцбургского университета создали материал для замены костей, основанный на фосфате кальция и цементе. 8

Музыка Далай-лама выпустит дебютный музыкальный альбом Духовный лидер Тибета Далай-лама XIV готовит к выходу дебютный музыкальный альбом. Он выпустит его 6 июля, в свой 85-й день рождения.

Происшествия Силовики пришли с обысками к экс-руководителям Аграрного университета Утром 11 июня оперативники ФСБ пришли с обысками к недавно уволенным руководителям Аграрного университета и предпринимателям в Пушкине, сообщает 47news. 1

Авто Кроссовер Toyota Wildlander ставит рекорды продаж Как выяснил портал "Новые автомобили" в ходе мониторинга авторынка, в мае текущего года Wildlander установил рекорд по продажам и стал вторым по популярности кроссовером в модельном ряду японского автогиганта с результатом 7,6 тысячи реализованных авто, уступив только собрату RAV4. 5

Общество Мишустин утвердил получение школьных аттестатов без экзаменов Все российские школьники - и 9-х, и 11-х классов - в 2020 году получат аттестат без сдачи экзаменов. 484

Общество На Кубани снимают пропускной режим между муниципальными образованиями Пропускной режим между муниципальными образованиями в Краснодарском крае был введён в начале апреля в качестве меры для ограничения распространения коронавируса.

Политика Зеленский предлагал Саакашвили стать советником Киев, 11 июня 2020, 11:45 — REGNUM Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили мог стать советником президента Украины Владимира Зеленского.

Здоровье В Свердловской области коронавирусом заразились ещё 284 человека За минувшие сутки в Свердловской области зафиксировано 284 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщил региональный оперштаб в среду, 10 июня. 1K

Наука Различаете ли вы кашель больного и здорового человека Михалак говорит, что предыдущие аудиологические исследования выявили различия между больным и здоровым кашлем, но человеческое ухо их может не различать.

Политика Патрушев рассказал, как Запад хочет дестабилизировать ситуацию в РФ Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Запад с целью дестабилизации ситуации в РФ создает на ее территории сеть неправительственных структур. 4,3K