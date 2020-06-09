Экономика

Время БухгалтераВремя БухгалтераСервис ФНС поможет проверить, спишут ли компании налоги за II квартал

Инструмент предоставляет данные о возможности рассчитать взносы по нулевым тарифам и не платить налоги за II квартал этого года. Льготы установлены Федеральным законом от 08.06.2020 № 172 и предоставляются в том числе СМСП из пострадавших отраслей экономики.
Читать в источнике
Комментировать41
с чего всё началось
Федеральная налоговая служба (ФНС) России запустила сервис
, где налогоплательщики могут узнать, освобождены ли они от уплаты налогов и авансовых платежей по налогам, сборам и страховым взносам во II квартале 2020 года в связи с пандемией.
Российская газета09 июня в 13:11

Подробнее о событии

Пандемия ускорила процесс цифровизации российской экономики

REGNUMвчера в 06:36

Свобода от аванса

Российская газета09 июня в 13:11

ФНС запустила сервис по проверке критериев освобождения от налогов

Говорит Москва09 июня в 15:38

ФНС России запустила сервис по проверке налоговых льгот

Газета.Ru09 июня в 15:25

ФНС запустила сервис по проверке критериев освобождения от налогов

ТАСС09 июня в 14:31

ФНС сообщила о запуске сервиса по проверке налоговых льгот

News.ru09 июня в 15:58

ФНС запустила сервис, благодаря которому бизнесмены узнают, надо ли им платить налоги

Версия-Саратов09 июня в 11:37
Показать все источники
Автоматически обработано 7227 источников, обновлено в 07:27, Ашберн
Футбол

Две школы получили выплаты за переход Головина из ЦСКА в «Монако»

Российские детско-юношеские спортшколы получат выплату за переход хавбека Александра Головина в "Монако".
Vprognoze.ru вчера в 08:28
1
Общество

Жена Зеленского заразилась коронавирусом

Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена заразилась коронавирусом и находится на амбулаторном лечении, результаты теста на COVID-19 украинского лидера и детей отрицательные, сообщила в пятницу пресс-служба офиса главы государства.
РИА Новости 07:08
Футбол

Ван Дейк станет самым высокооплачиваемым игроком «Ливерпуля» в истории

Soccer.ru вчера в 18:50
Происшествия

Росгвардеец изнасиловал сослуживца бутылкой

В городе Калач-на-Дону ефрейтор Росгвардии изнасиловал бутылкой сослуживца.
Lenta.ru вчера в 23:04
288
Общество

На сайте стопкоронавирус.рф появилась карта выхода из самоизоляции

На карте указано, на каком этапе снятия ограничительных мер находятся все регионы России.
Газета.Ru 04:27
Общество

Владимир Путин наградил Героев Труда в Парке Победы

Сегодня, в День России, президент России Владимир Путин вручил золотые медали "Герой Труда РФ" в Парке Победы на Поклонной горе.
Российская газета 07:07
3
Происшествия

Ефремова допросили в статусе свидетеля по делу о сбыте наркотиков

Газета.Ru вчера в 14:19
1,5K
Политика

Глава Бурятии: без обнуления сроков Путина олигархи поделят страну

Россию поделят между собой олигархи, если граждане не проголосуют за поправки к Конституции, в том числе за обнуление сроков правления президента РФ Владимира Путина.
News.ru 10 июня в 10:48
224
Происшествия

Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»

Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости вчера в 05:55
1,7K
Здоровье

Врач дал советы о правильном потреблении воды в жару

Врач Ольга Кашубина дала советы об употреблении воды в условиях знойной летней погоды, сообщает радио Sputnik.
Русская Планета 06:02
2
Происшествия

Семья погибшего в ДТП заранее отказалась от помощи Ефремова

Rambler News Service вчера в 12:50
402
Общество

РБК: Кремль отменил удаленный режим работы для чиновников

Администрация президента отменила удаленный режим работы для сотрудников, сообщили источники РБК.
Коммерсантъ 00:33
42
Общество

Москвичей ждут «призовые» в день голосования

Жителям мегаполиса выделят 2 млн подарочных сертификатов для оплаты товаров и услуг.
Вести Подмосковья вчера в 13:01
1,9K
Общество

Роспотребнадзор разработал новые санитарные правила для магазинов

Роспотребнадзор подготовил новые санитарно-эпидемиологические требования к продуктовым магазинам и рынкам.
РИА Новости 00:13
79
Общество

Смольный объяснил, почему не вводил пропуска для жителей, как в Москве

Санкт-Петербург, 11 июня 2020, 21:15 — REGNUM Петербург отказался от более жестких ограничительных мер против коронавируса, по типу тех, что были введены в Москве, из-за более «равномерного и образованного» состава населения.
REGNUM вчера в 14:15
103
Экономика

ФРС США сохранила базовую ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую ставку на уровне 0—0,25% годовых, сообщает пресс-служба регулятора.
RT на русском 10 июня в 14:08
115
Армия и оружие

Подлодку «Князь Владимир» приняли в состав ВМФ России

Атомную подлодку стратегического назначения "Князь Владимир" приняли в боевой состав Военно-морского флота России.
Газета.Ru 05:28
4
Экономика

Сбербанк договорился о покупке 2ГИС

Сбербанк подписал документы о приобретении контрольной доли в картографическом сервисе 2ГИС.
Коммерсантъ вчера в 02:05
434
Экономика

«Снижение вполне прогнозируемое». На рынках фиксируются колебания

Американские рынки рухнули на фоне прогнозов ФРС и опасений из-за второй волны коронавируса.
BFM.ru 07:19
Гаджеты

Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 5 получит магнитную зарядку

Mi Band 5 станет первым браслетом в серии, поддерживающим инновационные технологии. Предыдущие версии трекера загружаются более кропотливо.
Evo-rus.com вчера в 12:12
10
Общество

Компания ПИК объяснила принуждение к голосованию перегибами на местах

Памфилова: заявлениям о принуждении к голосованию без доказательств "грош цена" "Приведенный скриншот свидетельствует о том, что некоторые сотрудники неправильно интерпретировали поручения руководства и взяли на себя повышенные полномочия, что в данном вопросе неприемлемо", — говорится в ответе фирмы-застройщика на журналистский запрос.
Собеседник 06:49
Авто

Определены лучшие дома на колесах в России

Автоэксперты составили список наиболее привлекательных кемперов для путешествий по России.
32CARS.ru вчера в 06:33
6
Кино

Бекмамбетов снимет пять screenlife-фильмов для Universal

Adindex.ru 10 июня в 06:26
3
Гаджеты

Компания Adobe выпустила новое приложение для смартфонов Photoshop Camera

Программа выпущена в компании Adobe.
Goroday.ru вчера в 22:30
Общество

Кабмин обсудил меру против разрыва в зарплатах бюджетников

Напомним, что Владимир Путин на большой пресс-конференции 19 декабря прошлого года призвал избавиться от несправедливой разницы в оплате труда врачей и повысить базовую ставку постоянного оклада.
Российская газета вчера в 05:47
Автоспорт

Этапы «Формулы-1» в Азербайджане, Сингапуре и Японии отменили

Гран-при чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формулы-1» в Азербайджане, Сингапуре и Японии не состоятся в 2020 году.
RT на русском 04:34
Происшествия

Погибшего в ДТП с Ефремовым водителя хоронили две жены

В Рязанской области попрощались с водителем Сергеем Захаровым, чью жизнь унесло совершенное актером Михаилом Ефремовым ДТП.
Московский Комсомолец вчера в 11:05
342
Общество

Завершение эпидемии COVID-19 в России спрогнозировали к концу июля

"Суперпозиция шести волн охватывает все очаги эпидемии в штатах и городах США: Вашингтоне, Нью-Йорке, Нью-Джерси, Калифорнии, Массачусетсе, Пенсильвании и т.д. Таким образом, если не будет еще волн, то эпидемия в США может закончиться к середине – концу июля с численностью инфицированных около 2,32 млн жителей", – говорится в исследовании.
ТАСС Наука вчера в 05:32
128
Общество

Рошаль обратил внимание президента на «дело калининградских врачей»

Директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль обратился с просьбой к президенту РФ Владимиру Путину, сообщает "Интерфакс".
Вести.Ru 07:04
Армия и оружие

Индия начала перебрасывать танки Т-90 на границу с КНР

Местные индийские СМИ отмечают, что эта деятельность является ответом на расширение военного контингента Китая вблизи озера Пангонг Цо.
Evo-rus.com вчера в 13:05
62
Как работают Яндекс.Новости?
Главное