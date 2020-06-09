Экономика
Время БухгалтераСервис ФНС поможет проверить, спишут ли компании налоги за II квартал
Инструмент предоставляет данные о возможности рассчитать взносы по нулевым тарифам и не платить налоги за II квартал этого года. Льготы установлены Федеральным законом от 08.06.2020 № 172 и предоставляются в том числе СМСП из пострадавших отраслей экономики.
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с чего всё началось
Федеральная налоговая служба (ФНС) России запустила сервис, где налогоплательщики могут узнать, освобождены ли они от уплаты налогов и авансовых платежей по налогам, сборам и страховым взносам во II квартале 2020 года в связи с пандемией.Российская газета09 июня в 13:11
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ФНС запустила сервис, благодаря которому бизнесмены узнают, надо ли им платить налоги
Версия-Саратов09 июня в 11:37
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