с чего всё началось

Инструмент предоставляет данные о возможности рассчитать взносы по нулевым тарифам и не платить налоги за II квартал этого года. Льготы установлены Федеральным законом от 08.06.2020 № 172 и предоставляются в том числе СМСП из пострадавших отраслей экономики.

Сервис ФНС поможет проверить, спишут ли компании налоги за II квартал

Общество Жена Зеленского заразилась коронавирусом Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена заразилась коронавирусом и находится на амбулаторном лечении, результаты теста на COVID-19 украинского лидера и детей отрицательные, сообщила в пятницу пресс-служба офиса главы государства.

Общество На сайте стопкоронавирус.рф появилась карта выхода из самоизоляции На карте указано, на каком этапе снятия ограничительных мер находятся все регионы России.

Общество Владимир Путин наградил Героев Труда в Парке Победы Сегодня, в День России, президент России Владимир Путин вручил золотые медали "Герой Труда РФ" в Парке Победы на Поклонной горе. 3

Политика Глава Бурятии: без обнуления сроков Путина олигархи поделят страну Россию поделят между собой олигархи, если граждане не проголосуют за поправки к Конституции, в том числе за обнуление сроков правления президента РФ Владимира Путина. 224

Экономика ФРС США сохранила базовую ставку Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую ставку на уровне 0—0,25% годовых, сообщает пресс-служба регулятора. 115

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Экономика «Снижение вполне прогнозируемое». На рынках фиксируются колебания Американские рынки рухнули на фоне прогнозов ФРС и опасений из-за второй волны коронавируса.

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Общество Кабмин обсудил меру против разрыва в зарплатах бюджетников Напомним, что Владимир Путин на большой пресс-конференции 19 декабря прошлого года призвал избавиться от несправедливой разницы в оплате труда врачей и повысить базовую ставку постоянного оклада.

Автоспорт Этапы «Формулы-1» в Азербайджане, Сингапуре и Японии отменили Гран-при чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формулы-1» в Азербайджане, Сингапуре и Японии не состоятся в 2020 году.

Общество Завершение эпидемии COVID-19 в России спрогнозировали к концу июля "Суперпозиция шести волн охватывает все очаги эпидемии в штатах и городах США: Вашингтоне, Нью-Йорке, Нью-Джерси, Калифорнии, Массачусетсе, Пенсильвании и т.д. Таким образом, если не будет еще волн, то эпидемия в США может закончиться к середине – концу июля с численностью инфицированных около 2,32 млн жителей", – говорится в исследовании. 128