Игры
Дни24Сервис GOG вскоре начнет бесплатную раздачу «Ведьмака 3: Дикая охота»
Владельцы ПК и консолей вскоре смогут получить «Ведьмака 3: Дикая охота» в подарок. Известно, что сервис GOG начнет бесплатную раздачу в независимости от платформы.
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Здоровье
Минздрав направил медиков в регионы для борьбы с коронавирусом
«Минздрав России направил специалистов для оказания помощи пациентам с коронавирусной инфекцией в ряд регионов Российской Федерации, в том числе в Амурскую область, Карачаево-Черкесскую республику и в Свердловскую область», — говорится в сообщении.
Rambler News Service 08:25
Политика
«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину
Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru 10:29
Общество
На Кубани с 21 июня ослабят контроль над туристами
Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости 17:09
Здоровье
ВОЗ заявила о научном прорыве в лечении коронавируса
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал "научным прорывом" результаты клинических испытаний в Великобритании стероида дексаметазона для лечения от COVID-19.
РИА Новости 18:49
Транспорт
Власти Москвы предлагают изменить время начала рабочего дня
Столичные власти предлагают работодателям изменить режим работы сотрудников для обеспечения социальной дистанции в общественном транспорте, заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Москва 24 05:15
Фигурное катание
Юлия Липницкая скоро станет мамой
Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Сочи Юлия Липницкая скоро станет мамой. Ребенок должен появиться на свет в ближайшее время.
Вести.Ru 08:30
Шоу-бизнес
Максим Фадеев назвал последние пять лет «жизнью в аду»
Музыкант Максим Фадеев в своем Instagram откровенно рассказал о том, как он жил последние пять лет.
Вечерний курьер 08:25
Экономика
Объем промпроизводства в России в мае упал на 9,6%
Объем промышленного производства в РФ в мае 2020 года упал на 9,6% в годовом выражении, говорится в материалах Росстата.
ТАСС 12:06
Энергетика
Лукашенко заявил о наличии альтернативы российскому газу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в мире достаточно возможностей и альтернатив для закупки газа.
Известия 10:33
Общество
В России возобновили спор об окрошке
Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) следует отдать предпочтение окрошке на кефире, а не на квасе.
Lenta.ru 08:39
Армия и оружие
Пентагон саботирует процесс вывода войск США из Германии — WP
Вашингтон, 17 июня 2020, 03:28 — REGNUM Министерство обороны США умышленно тормозит вывод американского военного контингента из ФРГ, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на осведомленные источники в Пентагоне.
REGNUM 20:28
Гаджеты
OPPO выпустила недорогой смартфон OPPO A72 с мощным аккумулятором
Высокая производительность и мощная батарея OPPO A72 Оснащенный процессором Qualcomm 665, смартфон OPPO A72 отличается высокой производительностью при низком энергопотреблении.
ITZine.ru 04:19
Армия и оружие
Публициста NI удивило, что советские солдаты не пользовались носками
Американский публицист Калеб Ларсон обратил внимание, что советские солдаты не носили носки, а использовали вместо них портянки.
РИА Новости 20:18
Общество
СК: жители Красноярского края больше всего жалуются на следователей
Кроме Красноярского края, на следователей жалуются жители Хакасии, Тувы, Коми, Нижегородской, Псковской и Саратовской областей.
Проспект Мира 20:13
Общество
Боня объяснила свои слова об «алкоголиках и нищебродах»
Бывшая участница "Дома-2" и телеведущая Виктория Боня прокомментировала свое скандальное высказывание о получателях минимального размера оплаты труда, заявив, что она имела в виду не всех россиян, а лишь людей, страдающих алкоголизмом, соответствующее видео она опубликовала в своем в Instagram.
РИА Новости 21:46
Общество
В США сравнили число жертв коронавируса с потерями армии в Первой мировой
Число жертв коронавируса в США превысило потери американской армии в Первой мировой войне. Об этом сообщает Associated Perss.
Lenta.ru 22:46
Футбол
Скандировавший «Слава Украине» футболист может продолжить карьеру в России
После победы над сборной России в четвертьфинале чемпионата мира 2018 года Вида и делегат национальной команды Огнен Вукоевич записали скандальное видео, на котором прокричали "Слава Украине!".
Газета.Ru 15:10
Фигурное катание
Тарасова прокомментировала назначение Плющенко тренером сборной России
Назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России - обычная практика, не стоит ждать результатов прямо сразу, нужно запастись терпением.
МонаВиста вчера в 14:03
Армия и оружие
Россия планирует массово поставлять истребитель Су-57 на экспорт
Телеканал «Звезда», ссылаясь на годовой отчет компании «Сухой» за 2019 год, сообщает о планах компании запустить серийное производство экспортной версии истребителя Су-57 и выйти на рынок боевых беспилотников.
Военное дело 09:17
Шоу-бизнес
Мария Шукшина осудила семью погибшего в ДТП с Ефремовым
На днях популярная актриса Мария Шукшина написала пост, в котором высказала свое отношение к ситуации, сложившейся в обществе после аварии с участием актера Михаила Ефремова.
Bimru.ru 01:50
Здоровье
Медик рассказал, как вода поможет бросить курить
Вода может помочь курильщикам избавиться от вредной привычки, рассказал в интервью радио Sputnik президент Российской ассоциации общественного здоровья, профессор в Первом Московском государственном медицинском университете имени И. М. Сеченова Андрей Демин.
РИА Новости 19:02
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о желании артиста сесть в СИЗО
Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, рассказал о желании артиста сесть в СИЗО в беседе с изданием StarHit.
Lenta.ru 18:21
Происшествия
В ГИБДД уточнили информацию о пострадавших в ДТП на трассе М-5
Юрюзань, Челябинская область, 16 июня 2020, 16:46 — REGNUM В крупном ДТП возле Юрюзани Челябинской области травмы получили четыре человека.
REGNUM 09:46
Общество
Стали известны отменившие парад Победы российские города
Москва, 16 июня 2020, 08:04 — REGNUM Запланированный на 24 июня парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отменен в 13 городах России из-за сложной ситуации с распространением коронавируса.
REGNUM 01:04
Происшествия
Главе Октябрьского района Барнаула не удалось вернуть себе водительские права в апелляции
16 июня Центральный районный суд Барнаула рассмотрел апелляционную жалобу главы Октябрьского района города Вячеслава Новикова, который пытался оспорить постановление о лишении водительских прав и штраф за отказ от медосвидетельствования после ДТП.
Банкфакс 23:11
Армия и оружие
КНДР планирует стянуть войска к границе с Южной Кореей
Северная Корея рассматривает план введения войск в пограничные районы и возобновления там военных учений, говорится в заявлении представителя генштаба Корейской народной армии, которое приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
РИА Новости 19:55
Происшествия
Во Франции расследуют беспорядки с участием чеченцев
Во Франции начали расследование, которое позволит установить обстоятельства, спровоцировавшие в Дижоне беспорядки с участием выходцев из Чечни, говорится в распространенном коммюнике МВД Франции.
РИА Новости вчера в 15:32
Шоу-бизнес
Нюша показала откровенное фото в мокром купальнике
На снимке, размещенном в блоге, исполнительница предстала в мокром купальнике. Девушка позирует с распущенными волосами на фоне стены.
ФАН 21:41