Игры

Дни24Дни24Сервис GOG вскоре начнет бесплатную раздачу «Ведьмака 3: Дикая охота»

Владельцы ПК и консолей вскоре смогут получить «Ведьмака 3: Дикая охота» в подарок. Известно, что сервис GOG начнет бесплатную раздачу в независимости от платформы.
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В GOG Galaxy 2.0 можно бесплатно получить The Witcher 3: Wild Hunt, если она куплена на другой платформе

3DNews10:31

Сервис GOG вскоре начнет бесплатную раздачу «Ведьмака 3: Дикая охота»

Дни2410:28

Третьего «Ведьмака» дарят в «GOG»

ГЛАС.RU09:51

«Ведьмака 3» в GOG раздают владельцам игры на консолях и в других ПК-магазинах

Cyber.sports.ru10:56

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CyberSport.ru09:54

GOG раздаёт «Ведьмака 3» при условии наличия игры в других магазинах

News.ru10:03

Обладателям третьего «Ведьмака» подарят бесплатную копию игры в сервисе GOG

REGNUM09:31
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Здоровье

Минздрав направил медиков в регионы для борьбы с коронавирусом

«Минздрав России направил специалистов для оказания помощи пациентам с коронавирусной инфекцией в ряд регионов Российской Федерации, в том числе в Амурскую область, Карачаево-Черкесскую республику и в Свердловскую область», — говорится в сообщении.
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«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину

Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru 10:29
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Общество

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Здоровье

ВОЗ заявила о научном прорыве в лечении коронавируса

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РИА Новости 18:49
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Транспорт

Власти Москвы предлагают изменить время начала рабочего дня

Столичные власти предлагают работодателям изменить режим работы сотрудников для обеспечения социальной дистанции в общественном транспорте, заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
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Юлия Липницкая скоро станет мамой

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Сочи Юлия Липницкая скоро станет мамой. Ребенок должен появиться на свет в ближайшее время.
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Музыкант Максим Фадеев в своем Instagram откровенно рассказал о том, как он жил последние пять лет.
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Объем промпроизводства в России в мае упал на 9,6%

Объем промышленного производства в РФ в мае 2020 года упал на 9,6% в годовом выражении, говорится в материалах Росстата.
ТАСС 12:06
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Энергетика

Лукашенко заявил о наличии альтернативы российскому газу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в мире достаточно возможностей и альтернатив для закупки газа.
Известия 10:33
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Общество

В России возобновили спор об окрошке

Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) следует отдать предпочтение окрошке на кефире, а не на квасе.
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Армия и оружие

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РИА Новости 20:18
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СК: жители Красноярского края больше всего жалуются на следователей

Кроме Красноярского края, на следователей жалуются жители Хакасии, Тувы, Коми, Нижегородской, Псковской и Саратовской областей.
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После победы над сборной России в четвертьфинале чемпионата мира 2018 года Вида и делегат национальной команды Огнен Вукоевич записали скандальное видео, на котором прокричали "Слава Украине!".
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Назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России - обычная практика, не стоит ждать результатов прямо сразу, нужно запастись терпением.
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Армия и оружие

Россия планирует массово поставлять истребитель Су-57 на экспорт

Телеканал «Звезда», ссылаясь на годовой отчет компании «Сухой» за 2019 год, сообщает о планах компании запустить серийное производство экспортной версии истребителя Су-57 и выйти на рынок боевых беспилотников.
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Здоровье

Медик рассказал, как вода поможет бросить курить

Вода может помочь курильщикам избавиться от вредной привычки, рассказал в интервью радио Sputnik президент Российской ассоциации общественного здоровья, профессор в Первом Московском государственном медицинском университете имени И. М. Сеченова Андрей Демин.
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Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, рассказал о желании артиста сесть в СИЗО в беседе с изданием StarHit.
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Общество

Стали известны отменившие парад Победы российские города

Москва, 16 июня 2020, 08:04 — REGNUM Запланированный на 24 июня парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отменен в 13 городах России из-за сложной ситуации с распространением коронавируса.
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Бывший священник захватил женский монастырь в Свердловской области

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Происшествия

Главе Октябрьского района Барнаула не удалось вернуть себе водительские права в апелляции

16 июня Центральный районный суд Барнаула рассмотрел апелляционную жалобу главы Октябрьского района города Вячеслава Новикова, который пытался оспорить постановление о лишении водительских прав и штраф за отказ от медосвидетельствования после ДТП.
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Армия и оружие

КНДР планирует стянуть войска к границе с Южной Кореей

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Происшествия

Во Франции расследуют беспорядки с участием чеченцев

Во Франции начали расследование, которое позволит установить обстоятельства, спровоцировавшие в Дижоне беспорядки с участием выходцев из Чечни, говорится в распространенном коммюнике МВД Франции.
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