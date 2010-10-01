Игры
Дни24Сервис GOG вскоре начнет бесплатную раздачу «Ведьмака 3: Дикая охота»
Владельцы ПК и консолей вскоре смогут получить «Ведьмака 3: Дикая охота» в подарок. Известно, что сервис GOG начнет бесплатную раздачу в независимости от платформы.
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Общество
На Кубани с 21 июня ослабят контроль над туристами
Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости 17:09
Шоу-бизнес
Певица Нюша восхитила поклонников откровенным фото
Отечественная исполнительница Нюша восхитила многочисленных поклонников откровенным фото.
Актуальные Новости 07:05
Экономика
Эксперты выявили зависимость сберегательного поведения от богатства
Исследование выявило корреляцию между грамотным сберегательным поведением и материальным достатком домохозяйства.
РБК 22:00
Здоровье
Глава ВОЗ сообщил о научном прорыве в лечении коронавируса
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус назвал "научным прорывом" результаты клинических испытаний стероидного препарата дексаметазона при лечении коронавируса нового типа в Великобритании.
Газета.Ru 21:41
Происшествия
В Челябинской области фура без тормозов смяла пять машин на трассе М5
В массовой аварии на трассе М5 в Челябинской области погибли два человека и получили ранения еще семеро.
Российская газета 07:30
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о желании артиста сесть в СИЗО
Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, рассказал о желании артиста сесть в СИЗО в беседе с изданием StarHit.
Lenta.ru 18:21
Космос
36 инопланетных цивилизаций может существовать в нашей галактике
Evo-rus.com вчера в 22:23
Здоровье
Медики иркутской больницы РЖД больше месяца помогали лечить больных коронавирусом в Москве
Медицинские работники клинической больницы РЖД в Иркутске вернулись после командировки в Москву, где они помогали коллегам с лечением больных коронавирусом, сообщили ИА «ИрСити» 16 июня в пресс-службе Восточно-Сибирской железной дороги.
ИрСити 21:00
Политика
НАТО обсудит решение Трампа о выводе части контингента США из Германии
Министры обороны стран НАТО собираются обсудить решение президента США Дональда Трампа уменьшить численность своего воинского контингента в Германии.
Российская газета 10:18
Общество
Еще один детский сад закрыли сегодня в Южно-Сахалинске
Как отметили в пресс-службе регионального правительства, в настоящий момент на Сахалине закрыты 6 детских садов: 5 в Южно-Сахалинске, 1 в Красногорске Томаринского района.
АСТВ 21:41
Армия и оружие
НАТО созывает совещание из-за ядерных ракет России
Главы оборонных ведомств стран — участниц НАТО обсудят 17 июня 2020 года новые российские ракеты, способные нести ядерные заряды, рассказал генсек Альянса Йенс Столтенберг.
News.ru 07:16
Футбол
Все судьи РПЛ сдали отрицательные тесты на коронавирус
Арбитры российской премьер-лиги в преддверии возобновления чемпионата России сдали тест на COVID-19.
Нева Спорт 16:20
Энергетика
Счётная палата отказалась комментировать возможный срыв «Силы Сибири»
Счётная палата не ответила ни на один из 16 вопросов издания «Лента.ру» по поводу возможного срыва многомиллиардного контракта на поставку газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».
Национальная служба новостей 03:07
Шоу-бизнес
Тимати назвал Собчак «животным» за насмешку про изнасилование
Тимати отметил, что много знает о светской львице интересного что может рано или поздно рассказать публике.
Вестник вчера в 05:45
Музыка
Ургант высмеял ролик Киркорова про десантников
РИА Новости 18:43
Интернет
WhatsApp запустил денежные переводы в чатах
WhatsApp запустил денежные переводы внутри чатов мессенджера. Воспользоваться новой функцией могут рядовые пользователи и предприниматели.
The GEEK вчера в 13:33
Общество
Для россиян вводится новое пособие в 3000 рублей
Получается, что если родители двух детей остались без работы, то ежемесячно каждый из них будет получать по шесть тысяч рублей в добавок к пособию по безработице.
ФедералПресс 04:14
Политика
В резиденции Путина появился дезинфекционный туннель
В резиденции президента в Ново-Огарево для защиты от коронавируса установили специальный туннель, кадры с которым опубликовал кремлевский пул РИА Новости.
РИА Новости 12:19
Кино
DC организует собственную выставку на замену Comic-Con
Российская газета 11:47
Политика
Кадыров ответил на сообщения о покушении на грузинского журналиста
Власти Чечни не имеют отношения к покушению на журналиста грузинского телеканала «Мтавари архи» Георгия Габунию.
РБК 17:47
Авто
Расходы на перевод авто на газ могут быть покрыты на 95%
В настоящее время размер субсидии при переводе техники на газ в среднем оценивается в 30 тысяч рублей, размер льготы зависит от типа автомобиля.
ПРАЙМ 08:55
Кино
Звезда «Сватов» рассказала об актерском составе нового сезона
Актриса Анна Кошмал, сыгравшая в сериале "Сваты" Женю Ковалеву, в прямом эфире Instagram рассказала о шестом сезоне сериала.
Газета.Ru 07:28
Общество
В магазинах еще до голосования появилась конституция с поправками
В книжных магазинах появились новые издания конституции уже с поправками, которые вынесены на общероссийское голосование, заметил корреспондент РБК.
Forbes 01:51
Гаджеты
AMD представила процессоры Ryzen 3000XT
Старт продаж ожидается с 7 июля. Компания AMD анонсировала три новых процессора третьего поколения для настольных компьютеров.
Деловое.ТВ 12:57
Происшествия
Пять человек погибли в перестрелке в Ингушетии
Ведомости 10:06
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева порадовала фанатов фотосессией в купальниках
36-летняя российская телеведущая, фотомодель, посол ЧМ по футболу 2018 года Виктория Лоырева опубликовала в своем Instagram фотосессию сразу в четырех видах купальников и попросила определиться в выборе пляжной одежды.
Московский Комсомолец 15:37
Экономика
В Фонде соцстраха объяснили причину неоплаты некоторых больничных для лиц 65+
В Фонде социального страхования Ивановской области объяснили, почему отказывают в оформлении и оплате больничных для лиц, кому 65 лет исполнилось после 1 июня 2020 года.
Ивановские новости 14 июня в 02:47
Общество
С сентября стоимость услуг ЖКХ в столицах Кузбасса вырастет на 15%
Накануне стало известно, что власти Кемеровской области перенесли повышение стоимости услуг ЖКХ для граждан с 1 июля на 1 сентября.
Байкал24 19:47
Авто
Land Rover представил юбилейную версию внедорожника Range Rover Fifty
Компания Land Rover отмечает 50-летие внедорожника Range Rover новой лимитированной серией, которой достались цвета кузова прошлых лет.
Тарантас Ньюс 12:07