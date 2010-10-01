Игры

Дни24Дни24Сервис GOG вскоре начнет бесплатную раздачу «Ведьмака 3: Дикая охота»

Владельцы ПК и консолей вскоре смогут получить «Ведьмака 3: Дикая охота» в подарок. Известно, что сервис GOG начнет бесплатную раздачу в независимости от платформы.
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В GOG началась раздача The Witcher 3 для тех, кто купил игру в другом магазине

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Сервис GOG вскоре начнет бесплатную раздачу «Ведьмака 3: Дикая охота»

Дни2410:28

GOG раздаёт «Ведьмака 3» при условии наличия игры в других магазинах

News.ru10:03

«Ведьмака 3» в GOG раздают владельцам игры на консолях и в других ПК-магазинах

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ГЛАС.RU09:51

Обладателям третьего «Ведьмака» подарят бесплатную копию игры в сервисе GOG

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Land Rover представил юбилейную версию внедорожника Range Rover Fifty

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