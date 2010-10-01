Игры

Дни24Дни24Сервис GOG вскоре начнет бесплатную раздачу «Ведьмака 3: Дикая охота»

Владельцы ПК и консолей вскоре смогут получить «Ведьмака 3: Дикая охота» в подарок. Известно, что сервис GOG начнет бесплатную раздачу в независимости от платформы.
Читать в источнике
Комментировать25

Подробнее о событии

В GOG Galaxy 2.0 можно бесплатно получить The Witcher 3: Wild Hunt, если она куплена на другой платформе

3DNews10:31

Сервис GOG вскоре начнет бесплатную раздачу «Ведьмака 3: Дикая охота»

Дни2410:28

Третьего «Ведьмака» дарят в «GOG»

ГЛАС.RU09:51

«Ведьмака 3» в GOG раздают владельцам игры на консолях и в других ПК-магазинах

Cyber.sports.ru10:56

В GOG началась раздача The Witcher 3 для тех, кто купил игру в другом магазине

CyberSport.ru09:54

GOG раздаёт «Ведьмака 3» при условии наличия игры в других магазинах

News.ru10:03

Обладателям третьего «Ведьмака» подарят бесплатную копию игры в сервисе GOG

REGNUM09:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 19:04, Ашберн
Экономика

Торги на бирже Нью-Йорка завершились ростом всех ключевых индексов

Умеренный рост продемонстрировали ключевые биржевые индексы к концу торговой сессии на фондовой бирже Нью-Йорка 15 июня, следует из данных, размещенных на сайте биржи.
ИА Красная Весна вчера в 16:49
Игры

EA представила системные требования Star Wars: Squadrons

13 июня Electronic Arts анонсировала Star Wars: Squadrons — новую игру по лицензии «Звёздных войн».
Чемпионат вчера в 17:50
23
Общество

Губернатор Курганской области запретил органам власти, больницам и школам принимать на работу новых сотрудников

Источники сайта Znak.com объяснили новые правила пандемией коронавируса.
Эхо Москвы 13:31
2
Политика

Кадыров ответил на сообщения о покушении на грузинского журналиста

Власти Чечни не имеют отношения к покушению на журналиста грузинского телеканала «Мтавари архи» Георгия Габунию.
РБК 17:47
16
Футбол

«Барселона» одержала победу над «Леганесом»

Счёт в матче после передачи испанского защитника «Барселоны» Фирпо Хуниора открыл форвард Анссумане Фати.
ГЛАС.RU 18:00
Кино

Уилл Смит сыграет беглого раба в историческом триллере «Эмансипация»

Роль беглого раба в триллере постановщика Антуана Фукуа «Эмансипация» исполнит голливудский актер Уилл Смит, 16 июня сообщает издание Deadline.
ИА Красная Весна 13:17
1
Происшествия

В Назрани в перестрелке погибли четыре человека

РИА Новости 09:47
1,1K
Происшествия

Во французском Дижоне чеченцы устроили беспорядки

Во Франции в городе Дижон чеченцы из числа местной диаспоры устроили массовые беспорядки.
МонаВиста 04:43
1,6K
Политика

Парламент Армении разрешил арест лидера оппозиции

Парламент Армении разрешил арест лидера оппозиционной фракции «Процветающая Армения» Гагика Царукяна, обвиняемого в нарушениях при ведении бизнеса.
Известия 10:16
19
Религия

Бывший священник захватил женский монастырь в Свердловской области

Схиигумен Сергий (Романов) отстранил от управления настоятельницу Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области и пригласил казаков охранять территорию.
Известия 13:59
448
Наука

В Великобритании нашли спасающий от коронавируса препарат

Лондон, 16 июня 2020, 15:19 — REGNUM Недорогой и доступный препарат для лечения пациентов с COVID-19 нашли британские ученые, сообщает 16 июня телеканал Sky News.
REGNUM 08:19
4
Футбол

«Челси» заинтересован в покупке Роналду за 120 млн евро

Как утверждают СМИ, лондонский клуб готов заплатить 120 млн евро за 35-летнего футболиста.
Soccer.ru вчера в 22:45
Армия и оружие

На границе Индии и Китая погибли десятки военнослужащих

Вести.Ru 15:29
241
Происшествия

Задержан подозреваемый по делу об убийстве советницы мэра Херсона

Украинские правоохранители задержали главу Херсонского областного совета Владислава Мангера, которого подозревают в заказе нападения на советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк, его доставляют в суд, сообщила во вторник пресс-служба офиса генерального прокурора Украины.
РИА Новости 03:09
Политика

Украина неожиданно выступила против российской паспортизации крымчан

По данным, опубликованным РИА Новости Украина в 2014 году, официально от российского гражданства отказались 3427 крымчан.
РИА Новости Крым 03:38
Политика

«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину

Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru 10:29
1,9K
Шоу-бизнес

Максим Фадеев считает последние пять лет своей жизни «адом»

Продюсер Максим Фадеев в своём instagram рассказал о том, как жил последние пять лет.
Вестник 08:55
2
Наука

Найдены редкие геологические структуры между мантией и ядром Земли

МедиаПоток 14 июня в 04:44
26
Авто

Составлен рейтинг самых надежных кроссоверов с пробегом

Немецкий журнал Auto Bild и организация по техническому надзору TÜV составили рейтинг самых надежных подержанных кроссоверов на европейском рынке.
Автоновости дня вчера в 07:40
Общество

Правительство России расширило меры поддержки безработных

Кроме того, индивидуальные предприниматели, которые вынуждены были прекратить свою деятельность после 1 марта и официально признаны безработными, получают пособие в максимальном размере – 12130 рублей.
PROkhab.ru 03:01
2,1K
Общество

На Кубани с 21 июня ослабят контроль за въезжающими туристами

Власти Краснодарского края ослабят контроль за въезжающими на территорию региона туристами с 21 июня, сказал в эфире телеканала "Россия-1" губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
ТАСС 15:34
133
Энергетика

Лукашенко заявил о наличии альтернативы российскому газу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в мире достаточно возможностей и альтернатив для закупки газа.
Известия 10:33
526
Экономика

Жители России стали покупать более дешёвые продукты

Москва, 16 июня 2020, 11:46 — REGNUM После снятия режима самоизоляции жители России стали покупать более дешёвые продукты питания.
REGNUM 04:46
104
Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о состоянии артиста

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, рассказал «Пятому каналу» о самочувствии артиста.
Lenta.ru вчера в 20:35
232
Армия и оружие

Возле Петербурга пролетел стратегический бомбардировщик США

Американские стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress пролетели вблизи Санкт-Петербурга.
Газета.Ru вчера в 15:13
103
Футбол

Мощное интервью с Виталием Дьяковым. Он прошёлся по всем в РПЛ

Виталий Дьяков за свою жизнь дал много ярких комментариев. Оказалось, что все это было лишь разгоном перед этим интервью.
Чемпионат 15:45
Шоу-бизнес

На могиле Юлии Началовой появился огромный черный памятник

На снимках запечатлена огромная конструкция из черного гранита с портретом покойной и небольшой фигурой ангела из белого мрамора.
Мослента вчера в 12:10
47
Общество

Мурашко допустил снятие ограничений не ранее 2021 года

В конце минувшей недели глава Минздрава заявил, что, несмотря на увеличение количества людей с антителами к коронавирусу, говорить о снятии всех ограничений рано, масочный режим должен сохраниться.
РИА Новости 12:34
1,3K
Футбол

«Химки» подали документы на лицензирование в РПЛ

Документы поданы на получение лицензии на право участия в следующем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) и Футбольной национальной лиги (ФНЛ), сообщает «РБ-Спорт».
News.ru вчера в 09:28
Политика

В ФРГ призвали отвечать на санкции США против «Северного потока — 2»

Глава комитета бундестага Германии по энергетике Клаус Эрнст предложил вводить аналогичные меры против американских сенаторов, которые выступают за санкции в отношении «Северного потока — 2». Он добавил, что речь в данном случае идёт не об экономике, а о немецком суверенитете.
RT на русском 05:40
280
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Ведьмак 3: Дикая Охота
Компьютерная игра (action)
Мультиплатформенная компьютерная игра в жанре action/RPG, разработанная польской студией CD Projekt RED по мотивам серии романов «Ведьмак» польского писателя Анджея Сапковского, выпущенная в 2015 году для Windows, PlayStation 4 и Xbox One. Игра является продолжением компьютерных игр «Ведьмак» и «Ведьмак 2: Убийцы королей», заключительной частью трилогии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
GOG.com
Сервис цифровой дистрибуции компьютерных игр и фильмов без DRM. GOG Ltd является дочерней компанией CD Projekt, которая находится в Варшаве, Польша.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное