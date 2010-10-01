Игры
Дни24Сервис GOG вскоре начнет бесплатную раздачу «Ведьмака 3: Дикая охота»
Владельцы ПК и консолей вскоре смогут получить «Ведьмака 3: Дикая охота» в подарок. Известно, что сервис GOG начнет бесплатную раздачу в независимости от платформы.
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Экономика
Торги на бирже Нью-Йорка завершились ростом всех ключевых индексов
Умеренный рост продемонстрировали ключевые биржевые индексы к концу торговой сессии на фондовой бирже Нью-Йорка 15 июня, следует из данных, размещенных на сайте биржи.
ИА Красная Весна вчера в 16:49
Игры
EA представила системные требования Star Wars: Squadrons
13 июня Electronic Arts анонсировала Star Wars: Squadrons — новую игру по лицензии «Звёздных войн».
Чемпионат вчера в 17:50
Общество
Губернатор Курганской области запретил органам власти, больницам и школам принимать на работу новых сотрудников
Источники сайта Znak.com объяснили новые правила пандемией коронавируса.
Эхо Москвы 13:31
Политика
Кадыров ответил на сообщения о покушении на грузинского журналиста
Власти Чечни не имеют отношения к покушению на журналиста грузинского телеканала «Мтавари архи» Георгия Габунию.
РБК 17:47
Футбол
«Барселона» одержала победу над «Леганесом»
Счёт в матче после передачи испанского защитника «Барселоны» Фирпо Хуниора открыл форвард Анссумане Фати.
ГЛАС.RU 18:00
Кино
Уилл Смит сыграет беглого раба в историческом триллере «Эмансипация»
Роль беглого раба в триллере постановщика Антуана Фукуа «Эмансипация» исполнит голливудский актер Уилл Смит, 16 июня сообщает издание Deadline.
ИА Красная Весна 13:17
Происшествия
В Назрани в перестрелке погибли четыре человека
РИА Новости 09:47
Происшествия
Во французском Дижоне чеченцы устроили беспорядки
Во Франции в городе Дижон чеченцы из числа местной диаспоры устроили массовые беспорядки.
МонаВиста 04:43
Политика
Парламент Армении разрешил арест лидера оппозиции
Парламент Армении разрешил арест лидера оппозиционной фракции «Процветающая Армения» Гагика Царукяна, обвиняемого в нарушениях при ведении бизнеса.
Известия 10:16
Религия
Бывший священник захватил женский монастырь в Свердловской области
Схиигумен Сергий (Романов) отстранил от управления настоятельницу Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области и пригласил казаков охранять территорию.
Известия 13:59
Наука
В Великобритании нашли спасающий от коронавируса препарат
Лондон, 16 июня 2020, 15:19 — REGNUM Недорогой и доступный препарат для лечения пациентов с COVID-19 нашли британские ученые, сообщает 16 июня телеканал Sky News.
REGNUM 08:19
Футбол
«Челси» заинтересован в покупке Роналду за 120 млн евро
Как утверждают СМИ, лондонский клуб готов заплатить 120 млн евро за 35-летнего футболиста.
Soccer.ru вчера в 22:45
Происшествия
Задержан подозреваемый по делу об убийстве советницы мэра Херсона
Украинские правоохранители задержали главу Херсонского областного совета Владислава Мангера, которого подозревают в заказе нападения на советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк, его доставляют в суд, сообщила во вторник пресс-служба офиса генерального прокурора Украины.
РИА Новости 03:09
Политика
Украина неожиданно выступила против российской паспортизации крымчан
По данным, опубликованным РИА Новости Украина в 2014 году, официально от российского гражданства отказались 3427 крымчан.
РИА Новости Крым 03:38
Политика
«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину
Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru 10:29
Шоу-бизнес
Максим Фадеев считает последние пять лет своей жизни «адом»
Продюсер Максим Фадеев в своём instagram рассказал о том, как жил последние пять лет.
Вестник 08:55
Наука
Найдены редкие геологические структуры между мантией и ядром Земли
МедиаПоток 14 июня в 04:44
Авто
Составлен рейтинг самых надежных кроссоверов с пробегом
Немецкий журнал Auto Bild и организация по техническому надзору TÜV составили рейтинг самых надежных подержанных кроссоверов на европейском рынке.
Автоновости дня вчера в 07:40
Общество
Правительство России расширило меры поддержки безработных
Кроме того, индивидуальные предприниматели, которые вынуждены были прекратить свою деятельность после 1 марта и официально признаны безработными, получают пособие в максимальном размере – 12130 рублей.
PROkhab.ru 03:01
Общество
На Кубани с 21 июня ослабят контроль за въезжающими туристами
Власти Краснодарского края ослабят контроль за въезжающими на территорию региона туристами с 21 июня, сказал в эфире телеканала "Россия-1" губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
ТАСС 15:34
Энергетика
Лукашенко заявил о наличии альтернативы российскому газу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в мире достаточно возможностей и альтернатив для закупки газа.
Известия 10:33
Экономика
Жители России стали покупать более дешёвые продукты
Москва, 16 июня 2020, 11:46 — REGNUM После снятия режима самоизоляции жители России стали покупать более дешёвые продукты питания.
REGNUM 04:46
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о состоянии артиста
Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, рассказал «Пятому каналу» о самочувствии артиста.
Lenta.ru вчера в 20:35
Армия и оружие
Возле Петербурга пролетел стратегический бомбардировщик США
Американские стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress пролетели вблизи Санкт-Петербурга.
Газета.Ru вчера в 15:13
Футбол
Мощное интервью с Виталием Дьяковым. Он прошёлся по всем в РПЛ
Виталий Дьяков за свою жизнь дал много ярких комментариев. Оказалось, что все это было лишь разгоном перед этим интервью.
Чемпионат 15:45
Шоу-бизнес
На могиле Юлии Началовой появился огромный черный памятник
На снимках запечатлена огромная конструкция из черного гранита с портретом покойной и небольшой фигурой ангела из белого мрамора.
Мослента вчера в 12:10
Общество
Мурашко допустил снятие ограничений не ранее 2021 года
В конце минувшей недели глава Минздрава заявил, что, несмотря на увеличение количества людей с антителами к коронавирусу, говорить о снятии всех ограничений рано, масочный режим должен сохраниться.
РИА Новости 12:34
Футбол
«Химки» подали документы на лицензирование в РПЛ
Документы поданы на получение лицензии на право участия в следующем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) и Футбольной национальной лиги (ФНЛ), сообщает «РБ-Спорт».
News.ru вчера в 09:28
Политика
В ФРГ призвали отвечать на санкции США против «Северного потока — 2»
Глава комитета бундестага Германии по энергетике Клаус Эрнст предложил вводить аналогичные меры против американских сенаторов, которые выступают за санкции в отношении «Северного потока — 2». Он добавил, что речь в данном случае идёт не об экономике, а о немецком суверенитете.
RT на русском 05:40