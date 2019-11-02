Общество

REGNUMREGNUMСервис HeadHunter назвал самые высокооплачиваемые вакансии в России

Специалисты сервиса HeadHunter составили рейтинг вакансий в России с самыми высокими заработными платами. На первом месте этого рейтинга оказалась вакансия специалиста Senior IOSdeveloper / Ведущего IOS-разработчика. За эту работу предлагает 300 тыс. рублей в месяц до вычета налогов.
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Названы вакансии в России с зарплатами более 200 тысяч рублей

Телеканал 360°06:53

Названы вакансии с зарплатой выше 200 тысяч рублей

Российская газетавчера в 21:15

HeadHunter назвал самые высокооплачиваемые вакансии в России

РИА Новости05:14

Озвучены вакансии с зарплатой свыше 200 тысяч

Deita.ruвчера в 23:59

Названы вакансии с зарплатой выше 200 тыс. рублей

Известиявчера в 23:50

Стало известно, где россияне могут заработать больше 200 тысяч рублей

URA.Ruвчера в 21:54

Определены самые высокооплачиваемые вакансии в России

News.ru05:56
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Происшествия

В Москве убили начальника центра по борьбе с экстремизмом Ингушетии

На юге столицы неизвестный расстрелял двоих мужчин, один из погибшмх начальник центра противодействия экстремизму Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев, рассказал РБК источник в ГУ МВД по Москве, информацию подтвердил другой источник в этом управлении.
РБК 12:30
Политика

Киев вызвал посла Франции из-за слов Макрона об «украинских бандах»

МИД Украины вызвал посла Франции для разъяснений после появления в СМИ цитата из интервью Эмманюэля Макрона, в котором он рассуждает о проблеме нелегальной миграции.
РБК вчера в 17:36
Политика

Украину назвали победителем в борьбе против «Северного потока-2»

Соединенные Штаты и Украина стали победителями в ситуации с газопроводом «Северный поток-2».
Lenta.ru 31 октября в 12:46
Единоборства

Ковалёв и Альварес пройдут дополнительное взвешивание перед боем

Чемпион мира по версии WBO в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв и обладатель поясов WBC, WBA Super и IBF в среднем весе мексиканец Сауль Альварес пройдут дополнительную процедуру взвешивания перед боем.
RT на русском 13:31
Футбол

«Спартак» разгромил «Арсенал» в матче молодежного первенства России

Футболисты московского "Спартака" победили тульский "Арсенал" в матче 15-го тура молодежного первенства России.
РИА Новости 07:15
Фигурное катание

Французские фигуристы Пападакис и Сизерон выиграли этап Гран-при

Следует отметить, что ранее на этапе Гран-при в Гренобле Пападакис и Сизерон установили мировой рекорд в короткой программе, получив 88,69 балла.
РЕН ТВ 12:40
Происшествия

Полковник ФСБ Черкалин согласился вернуть в казну более 6 млрд рублей

Обвиняемый во взяточничестве полковник ФСБ Кирилл Черкалин частично признал исковые требования.
RT на русском вчера в 09:20
Политика

РПЦ прекратила общение с главой Элладской церкви

Русская православная церковь прекратит евхаристическое общение с главой Элладской церкви уже в это воскресенье, 3 ноября.
Интерфакс 07:57
Шоу-бизнес

Константин Крюков рассказал о «клане Бондарчуков»

Вести.Ru вчера в 07:39
Общество

«Нафтогаз» подал новый иск против «Газпрома» в Стокгольмский арбитраж

Украинская компания «Нафтогаз» подала новый иск в Стокгольмский арбитраж против российской компании «Газпром», касающийся контракта на транзит газа.
РБК 12:18
Общество

Налог для самозанятых введут по всей стране в середине 2020 года

Специальный налоговый режим для самозанятых с 1 июля 2020 года может распространиться на всю страну, сообщил Минфин.
РИА Новости вчера в 06:02
Происшествия

Автомобиль сбил мужчину на парковке мэрии Москвы

Известия 09:14
Общество

В сирийском Телль-Абъяде при взрыве погибли 19 человек

REGNUM 11:09
Происшествия

Школьницы разрушили несколько надгробий на кладбище под Курском

Полиция задержала трех школьниц, подозреваемых в разрушении надгробий на кладбище в городе Щигры Курской области.
Интерфакс 13:11
Происшествия

В Нарьян-Маре арестовали охранника детсада, впустившего убийцу

Суд в Нарьян-Маре заключил под стражу охранника детского сада, где произошло убийство ребенка, сообщила РИА Новости представитель регионального управления Следственного комитета Светлана Тарнаева.
РИА Новости 05:54
Общество

Минтруд намерен упростить порядок назначения и выплат пенсий

Министерство труда и социальной защиты России разработало законопроект, который упростит порядок назначения и выплат пенсий, а также позволит сократить количество документов.
RT на русском вчера в 11:21
Шоу-бизнес

Вележева признала вину после скандала в самолете

Актриса отказалась выполнять требования бортпроводников, которые просили ее привести в должное положение откидной столик и спинку кресла, после чего полицейские сняли ее с борта.
Культуромания 31 октября в 09:24
Общество

«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара»

РИА Новости вчера в 19:04
Общество

Мама девочки с родимым пятном на все лицо обратилась к россиянам

Мама американской девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар удалять гигантскую родинку на все лицо, поблагодарила в своем Instagram россиян, которые помогают ее семье.
РИА Новости 08:48
Шоу-бизнес

Филиппа Киркорова подозревают в романе с диджеем Катей Гусевой

Ранее сообщалось, что Филипп встречается с диджеем Екатериной Гусевой. Впервые об их романе стали говорить в прошлом году.
Вечерний курьер 12:33
Кино

В Казани представили самый откровенный российский фильм года

Фото: Айрат Нигматуллин В рецензиях "Верность" пытались сравнивать с мировыми хитами "Жизнь Адель" и "Зови меня своим именем", говоря, что сцены секса в российском фильме откровенно проигрывают зарубежным "конкурентам".
БИЗНЕС Online 30 октября в 16:23
Музыка

Участник «Евровидения-2008» провалился на «Голосе»

Усталость и негодование Полины Гагариной, Пелагея на руках Дмитрия Нагиева и неудачная попытка "напомнить о себе" участника "Евровидения-2008" Руслана Алехно: "Газета.Ru" рассказывает о самых ярких моментах четвертой недели слепых прослушиваний восьмого сезона шоу "Голос".
Газета.Ru вчера в 17:14
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев уехал отдыхать в США с новой возлюбленной

Телеведущий Дмитрий Шепелев отправился на отдых в Америку вместе со своей новой возлюбленной, дизайнером Екатериной Тулуповой.
Народные новости 03:54
Экономика

Сбербанк запустит ипотеку для покупателей новостроек со ставкой 1%

Сбербанк запустит новое предложение для застройщиков и покупателей квартир в новостройках.
РБК вчера в 04:26
Гаджеты

Intel: 10-нм настольные процессоры выйдут в начале следующего года

В рамках недавнего мероприятия Intel Experience Canada 2019 канадский региональный менеджер Intel Денис Годро (Denis Gaudreault) заявил, что компания Intel будет выпускать 10-нм настольные процессоры и выйдут они уже в начале следующего года.
3DNews вчера в 16:02
Общество

Растительное мясо начнут продавать в России

В начале ноября в столичных супермаркетах премиум-класса начнут продавать растительное мясо калифорнийской компании Beyond Meat, сообщает телеканал Москва 24 со ссылкой на дистрибуторов.
Москва 24 вчера в 07:07
Футбол

«Манчестер Сити» одержал волевую победу над «Саутгемптоном»

Спорт-Экспресс 12:56
Происшествия

Шестилетняя девочка выжила в двух ДТП за день в Кировской области

Известия 13:41
Армия и оружие

Су-57 получил новое кодовое обозначение в НАТО

Российский истребитель СУ-57 получил в НАТО новое кодовое обозначение «Felon» (уголовник).
Военное дело 31 октября в 11:02
Политика

Кадыров ответил на критику в свой адрес

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров ответил на религиозную критику в свой адрес.
Lenta.ru 12:31
Как работают Яндекс.Новости?
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