Общество

РБКРБКPayPal прекратил денежные переводы внутри России

Платежная система PayPal прекратила осуществлять внутренние переводы по России. Обслуживание этих операций завершилось в полночь 31 июля с вступлением в силу нового пользовательского соглашения. О своем решении прекратить переводы внутри страны в компании заявили 8 июля.
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с чего всё началось

PayPal прекратил внутренние переводы в России

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Международный платежный сервис PayPal с 31 июля прекратил внутренние переводы в России, пользователям теперь будут доступны только международные платежи. Платежный сервис в начале июля официально объявил о прекращении денежных переводов внутри России.
РИА Новостивчера в 17:20

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PayPal прекратила переводы пользователей внутри России

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Сервис PayPal прекратил внутренние переводы в России

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ФедералПресс29 июля в 00:58

PayPal закрыл внутренние переводы в России

URA.Ruвчера в 21:35
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Финансы

Курс евро поднялся выше 87 рублей впервые с 1 апреля

Курс евро поднялся до 87,24 рубля на открытии Московской биржи. Выше отметки в 87 рублей показатель поднялся впервые с 1 апреля.
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Футбол

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RT на русском 03:17
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В Томской области ограничения из-за коронавируса продлили до осени

В Томской области ограничительные меры, введенные из-за распространения коронавируса, продлеваются до 31 августа.
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Экономика

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Общество

За сутки в Калининградской области выявили 21 случай коронавируса

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Калининград.Ru 03:30
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Мусульмане провели утреннюю праздничную молитву в честь праздника Курбан-байрам 31 июля.
RT на русском 00:52
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«Коммерсантъ» назвал претендента на место председателя Мосгорсуда

Собеседники газеты в судейском сообществе отмечают, что отношения председателей Верховного суда Вячеслава Лебедева и Мосгорсуда Ольги Егоровой окончательно испортились в 2015 г. из-за дела о хищениях 300 млн руб. руководителями управлений судебного департамента при ВС по Москве и Московской области, который возглавляет Александр Гусев.
Ведомости вчера в 21:01
Общество

В России за сутки выявили 5509 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России зафиксировано 5509 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
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Происшествия

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РБК 04:06
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Армия и оружие

ВДВ России получат скоростные багги на базе бронеавтомобилей «Стрела»

Российские специалисты разрабатывают новые скоростные багги на базе новейших бронеавтомобилей серии «Стрела», которые в будущем поступят на вооружение подразделений ВДВ.
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Светлана Лобода сняла новый клип с Pharaoh и Ксенией Собчак

В ночь на 31 июля певица Светлана Лобода планирует официально представить новый клип на композицию «Boom Boom».
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Экономика

Раскрыты главные ошибки начинающих предпринимателей

Начинающие предприниматели часто тратят первые доходы на личные нужды, что впоследствии вынуждает их брать кредиты на закрытие кассовых разрывов и приводит к разорению.
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Туристы пожаловались на ухудшение отдыха в Турции

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Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года

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Общество

В ВОЗ обвинили молодежь в возникновении новых вспышек коронавируса

Новые вспышки коронавирусной инфекции в Европе и ряде стран северного полушария возникли из-за того, что молодые люди "ослабили свою бдительность" во время летнего сезона, сообщил гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус.
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Общество

«Белавиа» продлила приостановку рейсов в Россию

Белорусская авиакомпания "Белавиа" продлила приостановку регулярных рейсов в Москву, Санкт-Петербург и Калининград по 14 августа включительно, рейсы в Воронеж, Казань и Нижний Новгород отменены до 24 октября, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе авиаперевозчика.
РИА Новости 03:10
Политика

Лукашенко отреагировал на задержание россиян в Белоруссии

Ведомости 29 июля в 12:08
Общество

На Среднем Урале выявили ещё 210 носителей коронавируса

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Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Крыму возросло до 10

Число пострадавших в результате аварии с автобусом и грузовиком в Белогорском районе Крыма возросло до 10, сообщили ТАСС пресс-службе ГУ МЧС по Республике Крым.
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Экономика

Банки поддержали инициативу о списании средств со «спящих счетов»

Абсолют Банк готовит инициативу, которая позволит банкам списывать комиссии и кредитные платежи со счетов клиентов, данные которых не удалось обновить, если они не выходят на связь.
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В Гидрометцентре сообщили о погоде в России в августе

Москва, 31 июля 2020, 05:08 — REGNUM Превышение средней температуры воздуха ожидается в августе на большей части территории России, заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд в интервью телеканалу «360».
REGNUM вчера в 22:08
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Собчак назвала россиян со сбережениями в рублях идиотами

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Армия и оружие

Обозреватель Sina рассказал, почему бомбардировщики создают только в РФ, КНР и США

Россия, Китай и США занимаются производством стратегических бомбардировщиков. Однако другие страны мира не развивают этот вид авиации.
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46-летняя Мария Порошина похвасталась фигурой после похудения

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