Музыка
РидусСервис Shazam назвал самые популярные песни у россиян в 2020 году
Приложение для поиска музыки Shazam определило самые популярные песни года среди российских слушателей. Как сообщает «Афиша Daily», за последние семь месяцев россияне чаще всего искали трек August белорусской группы Intelligency.
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с чего всё началось
Приложение для поиска музыки Shazam назвало самые популярные песни у российских пользователей за первую половину 2020 года. Статистикой сервис поделился с «Афишей Daily». Самой популярной песней оказалась «August» белорусской группы Intelligency.Афиша Daily10:12
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В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
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«Касперский» предупредил о вредоносном ПО под видом продуктов Netflix
Пресс-служба «Лаборатории Касперского» сообщила, что в период наблюдения было зафиксировано свыше 22 тыс. попыток заражения вредоносной программой компьютеров пользователей.
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Дарья Мороз показала поклонникам редкое фото с сестрой
Актриса Дарья Мороз редко делится подробностями своей личной жизни, но лето и отдых с семьей все же заставили знаменитость открыться перед поклонниками.
Пятый канал вчера в 15:42
Происшествия
Вооруженный мужчина взял в заложники 20 пассажиров автобуса в Луцке
Примерно в 09:30 в полицию города Луцка позвонил мужчина и заявил, что он захватил автобус с заложниками.
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Луцкий террорист больше минуты ждал задержания возле автобуса
На кадрах видно, как "луцкий террорист" ходит возле автобуса и ждет сотрудников правоохранительных органов, они подошли к нему через 1 минуту 15 секунд.
Московский Комсомолец 18:01
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Фургал описал свое пребывание в СИЗО анекдотом
Бывший глава Хабаровского края Сергей Фургал рассказал корреспонденту "МК" о пребывании в московском СИЗО "Лефортово".
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Взгляд.ру 12:29
Общество
В Москве скончались еще 19 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки скончались 19 пациентов с коронавирусом, что увеличивает общее число смертей в столице до 4350, пишет РИА "Новости" со ссылкой на оперштаб.
Газета.Ru 16:14
Армия и оружие
ВС Греции привели в повышенную готовность из-за действий Турции
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ИА Новороссия 16:27
Общество
ПФР сообщил об условиях выплаты к пенсии в размере 11 тысяч рублей
Выплаты к пенсии в размере 11 тысяч рублей полагаются людям старше 80 лет.
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Происшествия
В Калининграде возбудили дело по статье о содействии терроризму
Сотрудники управления ФСБ России по Калининградской области возбудили уголовное дело по статье о содействии террористической деятельности в отношении российского гражданина, которого обвиняют в том, что он неоднократно переводил деньги людям, причастным к финансированию ИГ* (запрещена в РФ), сообщила пресс-служба УФСБ по региону.
РИА Новости 14:16
Экономика
Минск настаивает на выплате Москвой $146 млн за «налоговый манёвр»
Минск, 21 июля 2020, 17:30 — REGNUM Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко во время состоявшегося 21 июля заседания президиума правительства обратил внимание на последствия российского «налогового манёвра».
REGNUM 10:30
Экономика
Трутнев подтвердил субсидирование перевозок дальневосточной авиакомпании в 30 млрд руб
Субсидирование пассажирских перевозок в рамках проекта дальневосточной авиакомпании обойдется примерно в 30 млрд рублей.
Интерфакс 07:43
Единоборства
Тайсон может провести бой с Роем Джонсом
CT news 15:20
Культура
Российский художник показал эпичную короткометражку по Warhammer 40,000
Российский VFX-художник Александр Primaris Панин опубликовал на своём канале в YouTube короткометражный синематик по Warhammer 40,000.
Чемпионат 06:56
Культура
Актер сериала «Интерны» переехал в Лондон и устроился официантом
Актер сериала «Интерны» Дмитрий Шаракоис, сыгравший роль Бориса Левина, переехал в Лондон и устроился работать официантом.
Известия 10:20
Происшествия
СК: Фургал мешал расследованию убийства бизнесмена в 2004 году
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, оказывал влияние на высокопоставленных полицейских в ходе расследования убийства бизнесмена в 2004 году.
Газета.Ru вчера в 11:59
Общество
Россиянам дали совет по первому трудоустройству
Об изменениях в законе объявил президент России Владимир Путин в телеобращении к россиянам 23 июня.
РИА Новости 19:00
Футбол
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«Ещенко был дисквалифицирован на три матча Кубка России и оштрафован на 50 тыс. рублей за оскорбительное поведение в отношении лиц, которые не являются официальными лицами матча, выраженное в демонстрации после игры майки с оскорбительным содержанием», — сообщается на сайте РФС во вторник, 21 июля.
Известия 16:27
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Вашингтон, 22 июля 2020, 01:49 — REGNUM Американский президент Дональд Трамп заявил, что ситуация с распространением коронавирусом SARS-CoV-2 в США с большой долей вероятности ухудшится.
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Армия и оружие
Индия собирается истребителями Rafale укрепить границу с Китаем
Индия закупила шесть воздушных судов, которые пополнят ряды истребителей Rafale, уже состоящие из четырёх аналогичных единиц.
Evo-rus.com вчера в 08:35
Общество
В Сочи смерч вышел из моря на берег и разрушил пляж
Сегодня, 21 июля, около полудня в Адлерском районе Сочи смерч вышел из моря на берег и разрушил пляж в Олимпийском парке (Имеретинская низменность).
Topdaynews.ru 10:57
Путешествия
Эксперт назвал отдых в России мучением
Отдых в Краснодарском крае сравнили с турецкими курортами. Эксперт объяснил, почему спрос на поездки в Турцию так высок.
Neva.Today 17:40
Общество
К миллиардам Алексея Шапошникова не нашлось претензий
Комиссия Мосгордумы по контролю за достоверностью депутатских деклараций о доходах отклонила запросы депутатов Михаила Тимонова (СР), Евгения Ступина (КПРФ) и Павла Тарасова (КПРФ) о проверке достоверности сведений в декларации спикера думы Алексея Шапошникова, заработавшего за 2019 год почти 2 млрд руб. Не был удовлетворен и аналогичный запрос ФБК.
Коммерсантъ 18:02
Политика
Посол РФ в Великобритании: Москва не хочет отделения Шотландии
Лондон, 21 июля 2020, 23:25 — REGNUM Россия не стремится к отделению Шотландии от Великобритании, сообщил 21 июля российский посол в Британии Андрей Келин в интервью телеканалу Sky News.
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