Музыка

РидусРидусСервис Shazam назвал самые популярные песни у россиян в 2020 году

Приложение для поиска музыки Shazam определило самые популярные песни года среди российских слушателей. Как сообщает «Афиша Daily», за последние семь месяцев россияне чаще всего искали трек August белорусской группы Intelligency.
Читать в источнике
Комментировать1
с чего всё началось

Shazam назвал самые популярные песни у россиян в 2020 году

Приложение для поиска музыки Shazam назвало самые популярные песни у российских пользователей за первую половину 2020 года. Статистикой сервис поделился с «Афишей Daily». Самой популярной песней оказалась «August» белорусской группы Intelligency.
Афиша Daily10:12

Подробнее о событии

Названы самые популярные песни года

Lenta.ru12:43

Shazam назвал самые популярные песни 2020 года

Газета.Ru16:50

Названы самые популярные песни 2020 года

РЕН ТВ12:57

Названы самые популярные песни у россиян в 2020 по версии Shazam

Известия18:41

Shazam назвал самые популярные песни у россиян в 2020 году

Афиша Daily10:12

Названа музыка, которую россияне «шазамят» чаще всего

Вести.Ru06:02

Исследователи рассказали о музыкальных предпочтениях россиян

Российская газета05:46
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 19:06, Ашберн
Общество

В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
1,4K
Интернет

«Касперский» предупредил о вредоносном ПО под видом продуктов Netflix

Пресс-служба «Лаборатории Касперского» сообщила, что в период наблюдения было зафиксировано свыше 22 тыс. попыток заражения вредоносной программой компьютеров пользователей.
Astera 15:33
10
Армия и оружие

США призвали Россию отказаться от ракет с ядерным двигателем

Газета.Ru 14:03
1,4K
Шоу-бизнес

Дарья Мороз показала поклонникам редкое фото с сестрой

Актриса Дарья Мороз редко делится подробностями своей личной жизни, но лето и отдых с семьей все же заставили знаменитость открыться перед поклонниками.
Пятый канал вчера в 15:42
26
Культура

Премьера пятого сезона мультсериала «Маша и Медведь» состоится 30 июля

Evo-rus.com 05:13
7
Происшествия

Вооруженный мужчина взял в заложники 20 пассажиров автобуса в Луцке

Примерно в 09:30 в полицию города Луцка позвонил мужчина и заявил, что он захватил автобус с заложниками.
Live24 08:41
628
Происшествия

Луцкий террорист больше минуты ждал задержания возле автобуса

На кадрах видно, как "луцкий террорист" ходит возле автобуса и ждет сотрудников правоохранительных органов, они подошли к нему через 1 минуту 15 секунд.
Московский Комсомолец 18:01
1
Происшествия

Мать убитой на Сахалине восьмилетней девочки объявили в розыск

РИА Новости 05:41
46
Общество

Фургал описал свое пребывание в СИЗО анекдотом

Бывший глава Хабаровского края Сергей Фургал рассказал корреспонденту "МК" о пребывании в московском СИЗО "Лефортово".
РИА Новости 09:39
595
Общество

Доктор Комаровский назвал плохие качества современных отцов

Многие мужчины пытаются переложить ответственность за воспитание детей на супругу, однако такой подход в корне неправильный, сообщил врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский.
Взгляд.ру 12:29
3
Футбол

«Стамбул Башакшехир» впервые стал чемпионом Турции по футболу

REGNUM 01:37
1
Общество

В Москве скончались еще 19 пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки скончались 19 пациентов с коронавирусом, что увеличивает общее число смертей в столице до 4350, пишет РИА "Новости" со ссылкой на оперштаб.
Газета.Ru 16:14
1,5K
Армия и оружие

ВС Греции привели в повышенную готовность из-за действий Турции

Вооруженные силы Греции приведены в повышенную готовность из-за намерений Турции начать исследования недалеко от острова Кастелоризо.
ИА Новороссия 16:27
31
Общество

ПФР сообщил об условиях выплаты к пенсии в размере 11 тысяч рублей

Выплаты к пенсии в размере 11 тысяч рублей полагаются людям старше 80 лет.
Народные новости 18:22
Происшествия

В Калининграде возбудили дело по статье о содействии терроризму

Сотрудники управления ФСБ России по Калининградской области возбудили уголовное дело по статье о содействии террористической деятельности в отношении российского гражданина, которого обвиняют в том, что он неоднократно переводил деньги людям, причастным к финансированию ИГ* (запрещена в РФ), сообщила пресс-служба УФСБ по региону.
РИА Новости 14:16
2
Экономика

Минск настаивает на выплате Москвой $146 млн за «налоговый манёвр»

Минск, 21 июля 2020, 17:30 — REGNUM Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко во время состоявшегося 21 июля заседания президиума правительства обратил внимание на последствия российского «налогового манёвра».
REGNUM 10:30
42
Экономика

Трутнев подтвердил субсидирование перевозок дальневосточной авиакомпании в 30 млрд руб

Субсидирование пассажирских перевозок в рамках проекта дальневосточной авиакомпании обойдется примерно в 30 млрд рублей.
Интерфакс 07:43
Единоборства

Тайсон может провести бой с Роем Джонсом

CT news 15:20
Культура

Российский художник показал эпичную короткометражку по Warhammer 40,000

Российский VFX-художник Александр Primaris Панин опубликовал на своём канале в YouTube короткометражный синематик по Warhammer 40,000.
Чемпионат 06:56
Культура

Актер сериала «Интерны» переехал в Лондон и устроился официантом

Актер сериала «Интерны» Дмитрий Шаракоис, сыгравший роль Бориса Левина, переехал в Лондон и устроился работать официантом.
Известия 10:20
174
Происшествия

СК: Фургал мешал расследованию убийства бизнесмена в 2004 году

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, оказывал влияние на высокопоставленных полицейских в ходе расследования убийства бизнесмена в 2004 году.
Газета.Ru вчера в 11:59
1,3K
Общество

Россиянам дали совет по первому трудоустройству

Об изменениях в законе объявил президент России Владимир Путин в телеобращении к россиянам 23 июня.
РИА Новости 19:00
Футбол

Защитник «Спартака» Ещенко дисквалифицирован на три матча Кубка России

«Ещенко был дисквалифицирован на три матча Кубка России и оштрафован на 50 тыс. рублей за оскорбительное поведение в отношении лиц, которые не являются официальными лицами матча, выраженное в демонстрации после игры майки с оскорбительным содержанием», — сообщается на сайте РФС во вторник, 21 июля.
Известия 16:27
146
Политика

Трамп заявил о возможном ухудшении ситуации с коронавирусом в США

Вашингтон, 22 июля 2020, 01:49 — REGNUM Американский президент Дональд Трамп заявил, что ситуация с распространением коронавирусом SARS-CoV-2 в США с большой долей вероятности ухудшится.
REGNUM 18:49
1
Армия и оружие

Индия собирается истребителями Rafale укрепить границу с Китаем

Индия закупила шесть воздушных судов, которые пополнят ряды истребителей Rafale, уже состоящие из четырёх аналогичных единиц.
Evo-rus.com вчера в 08:35
4
Общество

В Сочи смерч вышел из моря на берег и разрушил пляж

Сегодня, 21 июля, около полудня в Адлерском районе Сочи смерч вышел из моря на берег и разрушил пляж в Олимпийском парке (Имеретинская низменность).
Topdaynews.ru 10:57
103
Путешествия

Эксперт назвал отдых в России мучением

Отдых в Краснодарском крае сравнили с турецкими курортами. Эксперт объяснил, почему спрос на поездки в Турцию так высок.
Neva.Today 17:40
5
Общество

Двух россиян в Греции приговорили к 253 годам тюрьмы каждого

BFM.ru 10:22
559
Общество

К миллиардам Алексея Шапошникова не нашлось претензий

Комиссия Мосгордумы по контролю за достоверностью депутатских деклараций о доходах отклонила запросы депутатов Михаила Тимонова (СР), Евгения Ступина (КПРФ) и Павла Тарасова (КПРФ) о проверке достоверности сведений в декларации спикера думы Алексея Шапошникова, заработавшего за 2019 год почти 2 млрд руб. Не был удовлетворен и аналогичный запрос ФБК.
Коммерсантъ 18:02
8
Политика

Посол РФ в Великобритании: Москва не хочет отделения Шотландии

Лондон, 21 июля 2020, 23:25 — REGNUM Россия не стремится к отделению Шотландии от Великобритании, сообщил 21 июля российский посол в Британии Андрей Келин в интервью телеканалу Sky News.
REGNUM 16:25
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
The Weeknd
Канадский певец, автор песен и рекорд-продюсер эфиопского происхождения. В конце 2010 года Тесфайе анонимно загрузил несколько песен на YouTube под именем «The Weeknd». На протяжении 2011 года он выпустил три микстейпа по 9 песен в каждом: House of Balloons, Thursday и Echoes of Silence, которые были одобрены критиками. Год спустя он выпустил сборник Trilogy: тридцать треков, состоящих из ремастированных версий микстейпового материала и трёх дополнительных песен. Альбом был выпущен на Republic Records и его собственном лейбле XO.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное