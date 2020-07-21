Музыка
Piter.tvСервис Shazam назвал самые популярные песни у россиян в 2020 году
Приложение для поиска музыки Shazam назвало самые популярные песни у российских пользователей в первой половине 2020 года. Этот список оказался в распоряжении "Афиши Daily". Первое место в списке занял трек "August" белорусской группы Intelligency.
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с чего всё началось
Приложение для поиска музыки Shazam назвало самые популярные песни у российских пользователей за первую половину 2020 года. Статистикой сервис поделился с «Афишей Daily». Самой популярной песней оказалась «August» белорусской группы Intelligency.Афиша Dailyвчера в 10:12
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Происшествия
Захвативший заложников в Луцке задержан
Захват заложников в Луцке Во вторник мужчина в центре Луцка захватил автобус, где находились около 20 пассажиров, при себе у него были взрывчатка и оружие.
РИА Новости вчера в 17:47
Культура
Умер актер сериала «Достоевский» Андрей Сиротин
В возрасте 34 лет скончался российский актер Андрей Сиротин, наиболее известный по роли в сериале "Достоевский".
Газета.Ru 01:22
Общество
Зеленский рассказал о разговоре с захватившим автобус в Луцке
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что разговаривал семь-десять минут с мужчиной, взявшим людей в заложники в Луцке.
RT на русском 02:42
Общество
Вирусолог назвал период начала производства вакцины от COVID-19 в РФ
Москва, 22 июля 2020, 08:40 — REGNUM В России массового производства вакцины от коронавируса стоит ожидать не раньше, чем через полгода, заявил руководитель лаборатории геномной инженерии Московского физико-технического института (МФТИ) Павел Волчков.
REGNUM 01:40
Политика
Дегтярев ответил на призывы уйти с поста врио главы Хабаровского края
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не покинет пост, несмотря на требования митингующих, и пообещал выйти к людям.
РИА Новости 00:40
Общество
Врач развеяла мифы об «опасных» родинках
Врач развеяла мифы об "опасных" родинках. Об этом в интервью для "АиФ" рассказала косметолог Светлана Донецкая.
Piter.tv 01:47
Спорт
Оргкомитет Олимпиады в Токио допустил проведение Игр без зрителей
Олимпийские игры могут пройти без зрителей, если это будет единственно возможным вариантом, сообщил в интервью телеканалу NHK глава оргкомитета Ёсиро Мори.
Коммерсантъ вчера в 22:43
Общество
«Коммерсантъ» узнал об отводе двух адвокатов Фургала
В отношении двух из четырех адвокатов бывшего главы Хабаровского края Сергея Фургала следствие применило процедуру отвода, сообщает газета «Коммерсантъ».
РБК 02:34
Происшествия
Обвиняемый во взяточничестве вице-мэр Томска ушел в отставку
Мэр Томска Иван Кляйн подписал заявление об отставке по собственному желанию своего заместителя Евгения Сурикова, обвиняемого в получении крупной взятки, сообщил РИА Новости в среду представитель горадминистрации.
РИА Новости 02:20
Общество
«Турецкий поток» закроют на второй за месяц ремонт
Lenta.ru вчера в 12:28
Происшествия
Утверждено обвинительное заключение по делу Ефремова
BFM.ru 20 июля в 09:07
Политика
Пушков резко ответил на требование США прекратить разработки ракет
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в твиттере слова спецпосланника президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли, который заявил, что России нужно отказаться от разработок и внедрения новейших видов ракет с ядерным двигателем, назвав их "летающим Чернобылем".
РИА Новости вчера в 16:19
Армия и оружие
Минобороны Армении сообщило об атаке азербайджанского спецназа
Коммерсантъ вчера в 16:28
Футбол
Роналду стал вторым по числу голов в официальных играх
Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду вышел на второе место по числу мячей в официальных играх.
ProstoProSport 00:41
Армия и оружие
Сирийские военные перехватили самый скрытный в мире беспилотник
Discover24 вчера в 03:02
Происшествия
Пропавший в Бурятии самолет Ан-2 начали искать около Байкала
Пропавший 20 июля в Бурятии самолет Ан-2 начали искать около озера Байкал, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Сибирский авиационный поисково-спасательный центр.
Российская газета 01:49
Музыка
The New York Times (США): чернокожие исполнители о том, как изменить классическую музыку (The New York Times)
Девять чернокожих исполнителей и композиторов в интервью с журналистами «Нью-Йорк Таймс» (The New York Times) рассказывают о том, что необходимо сделать в первую очередь, чтобы изменить сферу искусства, в которой доминируют белые.
ИноСМИ 20 июля в 20:03
Общество
Фургал описал свое пребывание в изоляторе анекдотом про совесть
Бывший глава Хабаровского края Сергей Фургал рассказал корреспонденту "МК" о пребывании в московском СИЗО "Лефортово".
РИА Новости вчера в 09:39
Общество
Якутского шамана Габышева выпустили из психбольницы
«После психолого-психиатрической экспертизы и заседания 22 июля врачебной комиссии Якутского республиканского психоневрологического диспансера, Александр Габышев выписан», — цитирует ТАСС правозащитника Габышева Алексея Прянишникова.
REGNUM 02:18
Путешествия
В Турции первыми туристов примут пятизвёздочные отели
В эконом-сегменте предприниматели не решаются возобновить работу. В Бельдиби и Гейнюке бюджетные отели также пока остаются закрытыми.
Клопс вчера в 13:16
Киберспорт
Rocket League станет бесплатной — игру нельзя будет получить в Steam
Бесплатная версия будет недоступна на платформе Steam и станет эксклюзивом Epic Games Store.
CyberSport.ru вчера в 13:45
Кино
Премьеру нового фильма Нолана «Довод» перенесли на неопределенный срок
Изначально фильм должны были показать в кино 17 июля.
Evo-rus.com вчера в 09:52
Культура
«Союзмультфильм» работает над новым мультсериалом про медвежонка Умку
РИА Новости вчера в 20:19
Здоровье
Врачи рассказали об очаге бубонной чумы на Байконуре
Инфекционисты Владимир Никифоров и Николай Малышев рассказали НСН о районах России, где можно заразиться бубонной чумой.
Национальная служба новостей вчера в 08:33
Шоу-бизнес
Бритни Спирс подала тайный сигнал о помощи через селфи
Через несколько часов исполнительница выложила практически такое же фото, оставив под снимком подпись в виде желтых шляпок.
Слово и Дело 02:20
Общество
Лидеры Евросоюза согласовали бюджет на 2021-2027 годы
По итогам почти пятидневного саммита в Брюсселе главы государств и правительств Евросоюза достигли соглашения по бюджету сообщества на 2021-2027 годы и фонду восстановления экономики после пандемии коронавируса объемом 750 млрд евро, заявил глава Евросовета Шарль Мишель.
Парламентская газета вчера в 01:52
Армия и оружие
В России начались лётные испытания нового вертолёта для спецназа
Гендиректор холдинга «Вертолёты России» Андрей Богинский сообщил о начале испытаний вертолёта Ми-8АМТШ-ВН, предназначенного для спецназа.
RT на русском 02:02
Политика
В Абхазии предложили поэтапно снимать ограничения на границе с Россией
«Президент Республики Абхазия А.Г. Бжания обратился к руководству правительства Российской Федерации с инициативой поэтапного снятия ограничений на пересечение гражданами России и Абхазии госграницы, в том числе для открытия курортного сезона», — сказано в сообщении.
Известия вчера в 22:34
Политика
WSJ узнала о возможных санкциях Китая против Nokia и Ericsson
Китай может ввести санкции в отношении европейских компаний Nokia и Ericsson, если страны ЕС начнут препятствовать использованию оборудования китайской Huawei для создания беспроводных сетей 5G.
Газета.Ru 20 июля в 16:05