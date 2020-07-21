Музыка

Piter.tvPiter.tvСервис Shazam назвал самые популярные песни у россиян в 2020 году

Приложение для поиска музыки Shazam назвало самые популярные песни у российских пользователей в первой половине 2020 года. Этот список оказался в распоряжении "Афиши Daily". Первое место в списке занял трек "August" белорусской группы Intelligency.
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Shazam назвал самые популярные песни у россиян в 2020 году

Приложение для поиска музыки Shazam назвало самые популярные песни у российских пользователей за первую половину 2020 года. Статистикой сервис поделился с «Афишей Daily». Самой популярной песней оказалась «August» белорусской группы Intelligency.
Афиша Dailyвчера в 10:12

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Названы самые популярные песни у россиян в 2020-м по версии Shazam

Известиявчера в 18:41

Shazam назвал самые популярные песни 2020 года

Газета.Ruвчера в 16:50

Исследователи рассказали о музыкальных предпочтениях россиян

Российская газетавчера в 05:46

Названы самые популярные песни года

Lenta.ruвчера в 12:43

Shazam назвал самые популярные песни у россиян в 2020 году

Афиша Dailyвчера в 10:12

Названа музыка, которую россияне «шазамят» чаще всего

Вести.Ruвчера в 06:02

Названы самые популярные песни 2020 года

РЕН ТВвчера в 12:57
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Происшествия

Захвативший заложников в Луцке задержан

Захват заложников в Луцке Во вторник мужчина в центре Луцка захватил автобус, где находились около 20 пассажиров, при себе у него были взрывчатка и оружие.
РИА Новости вчера в 17:47
348
Культура

Умер актер сериала «Достоевский» Андрей Сиротин

В возрасте 34 лет скончался российский актер Андрей Сиротин, наиболее известный по роли в сериале "Достоевский".
Газета.Ru 01:22
18
Общество

Зеленский рассказал о разговоре с захватившим автобус в Луцке

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что разговаривал семь-десять минут с мужчиной, взявшим людей в заложники в Луцке.
RT на русском 02:42
Общество

Вирусолог назвал период начала производства вакцины от COVID-19 в РФ

Москва, 22 июля 2020, 08:40 — REGNUM В России массового производства вакцины от коронавируса стоит ожидать не раньше, чем через полгода, заявил руководитель лаборатории геномной инженерии Московского физико-технического института (МФТИ) Павел Волчков.
REGNUM 01:40
3
Политика

Дегтярев ответил на призывы уйти с поста врио главы Хабаровского края

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не покинет пост, несмотря на требования митингующих, и пообещал выйти к людям.
РИА Новости 00:40
1,2K
Общество

Врач развеяла мифы об «опасных» родинках

Врач развеяла мифы об "опасных" родинках. Об этом в интервью для "АиФ" рассказала косметолог Светлана Донецкая.
Piter.tv 01:47
Спорт

Оргкомитет Олимпиады в Токио допустил проведение Игр без зрителей

Олимпийские игры могут пройти без зрителей, если это будет единственно возможным вариантом, сообщил в интервью телеканалу NHK глава оргкомитета Ёсиро Мори.
Коммерсантъ вчера в 22:43
Общество

«Коммерсантъ» узнал об отводе двух адвокатов Фургала

В отношении двух из четырех адвокатов бывшего главы Хабаровского края Сергея Фургала следствие применило процедуру отвода, сообщает газета «Коммерсантъ».
РБК 02:34
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Происшествия

Обвиняемый во взяточничестве вице-мэр Томска ушел в отставку

Мэр Томска Иван Кляйн подписал заявление об отставке по собственному желанию своего заместителя Евгения Сурикова, обвиняемого в получении крупной взятки, сообщил РИА Новости в среду представитель горадминистрации.
РИА Новости 02:20
1
Происшествия

Суд вынес приговор сбившему в Новосибирске журналиста ВГТРК водителю

РБК 02:18
2
Общество

«Турецкий поток» закроют на второй за месяц ремонт

Lenta.ru вчера в 12:28
24
Происшествия

Утверждено обвинительное заключение по делу Ефремова

BFM.ru 20 июля в 09:07
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Политика

Пушков резко ответил на требование США прекратить разработки ракет

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в твиттере слова спецпосланника президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли, который заявил, что России нужно отказаться от разработок и внедрения новейших видов ракет с ядерным двигателем, назвав их "летающим Чернобылем".
РИА Новости вчера в 16:19
2,1K
Армия и оружие

Минобороны Армении сообщило об атаке азербайджанского спецназа

Коммерсантъ вчера в 16:28
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Футбол

Роналду стал вторым по числу голов в официальных играх

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду вышел на второе место по числу мячей в официальных играх.
ProstoProSport 00:41
Армия и оружие

Сирийские военные перехватили самый скрытный в мире беспилотник

Discover24 вчера в 03:02
52
Происшествия

Пропавший в Бурятии самолет Ан-2 начали искать около Байкала

Пропавший 20 июля в Бурятии самолет Ан-2 начали искать около озера Байкал, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Сибирский авиационный поисково-спасательный центр.
Российская газета 01:49
194
Музыка

The New York Times (США): чернокожие исполнители о том, как изменить классическую музыку (The New York Times)

Девять чернокожих исполнителей и композиторов в интервью с журналистами «Нью-Йорк Таймс» (The New York Times) рассказывают о том, что необходимо сделать в первую очередь, чтобы изменить сферу искусства, в которой доминируют белые.
ИноСМИ 20 июля в 20:03
3
Общество

Фургал описал свое пребывание в изоляторе анекдотом про совесть

Бывший глава Хабаровского края Сергей Фургал рассказал корреспонденту "МК" о пребывании в московском СИЗО "Лефортово".
РИА Новости вчера в 09:39
729
Общество

Якутского шамана Габышева выпустили из психбольницы

«После психолого-психиатрической экспертизы и заседания 22 июля врачебной комиссии Якутского республиканского психоневрологического диспансера, Александр Габышев выписан», — цитирует ТАСС правозащитника Габышева Алексея Прянишникова.
REGNUM 02:18
61
Путешествия

В Турции первыми туристов примут пятизвёздочные отели

В эконом-сегменте предприниматели не решаются возобновить работу. В Бельдиби и Гейнюке бюджетные отели также пока остаются закрытыми.
Клопс вчера в 13:16
114
Киберспорт

Rocket League станет бесплатной — игру нельзя будет получить в Steam

Бесплатная версия будет недоступна на платформе Steam и станет эксклюзивом Epic Games Store.
CyberSport.ru вчера в 13:45
Кино

Премьеру нового фильма Нолана «Довод» перенесли на неопределенный срок

Изначально фильм должны были показать в кино 17 июля.
Evo-rus.com вчера в 09:52
12
Культура

«Союзмультфильм» работает над новым мультсериалом про медвежонка Умку

РИА Новости вчера в 20:19
3
Здоровье

Врачи рассказали об очаге бубонной чумы на Байконуре

Инфекционисты Владимир Никифоров и Николай Малышев рассказали НСН о районах России, где можно заразиться бубонной чумой.
Национальная служба новостей вчера в 08:33
48
Шоу-бизнес

Бритни Спирс подала тайный сигнал о помощи через селфи

Через несколько часов исполнительница выложила практически такое же фото, оставив под снимком подпись в виде желтых шляпок.
Слово и Дело 02:20
Общество

Лидеры Евросоюза согласовали бюджет на 2021-2027 годы

По итогам почти пятидневного саммита в Брюсселе главы государств и правительств Евросоюза достигли соглашения по бюджету сообщества на 2021-2027 годы и фонду восстановления экономики после пандемии коронавируса объемом 750 млрд евро, заявил глава Евросовета Шарль Мишель.
Парламентская газета вчера в 01:52
72
Армия и оружие

В России начались лётные испытания нового вертолёта для спецназа

Гендиректор холдинга «Вертолёты России» Андрей Богинский сообщил о начале испытаний вертолёта Ми-8АМТШ-ВН, предназначенного для спецназа.
RT на русском 02:02
48
Политика

В Абхазии предложили поэтапно снимать ограничения на границе с Россией

«Президент Республики Абхазия А.Г. Бжания обратился к руководству правительства Российской Федерации с инициативой поэтапного снятия ограничений на пересечение гражданами России и Абхазии госграницы, в том числе для открытия курортного сезона», — сказано в сообщении.
Известия вчера в 22:34
19
Политика

WSJ узнала о возможных санкциях Китая против Nokia и Ericsson

Китай может ввести санкции в отношении европейских компаний Nokia и Ericsson, если страны ЕС начнут препятствовать использованию оборудования китайской Huawei для создания беспроводных сетей 5G.
Газета.Ru 20 июля в 16:05
8
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The Weeknd
Канадский певец, автор песен и рекорд-продюсер эфиопского происхождения. В конце 2010 года Тесфайе анонимно загрузил несколько песен на YouTube под именем «The Weeknd». На протяжении 2011 года он выпустил три микстейпа по 9 песен в каждом: House of Balloons, Thursday и Echoes of Silence, которые были одобрены критиками. Год спустя он выпустил сборник Trilogy: тридцать треков, состоящих из ремастированных версий микстейпового материала и трёх дополнительных песен. Альбом был выпущен на Republic Records и его собственном лейбле XO.
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