Приложение для поиска музыки Shazam назвало самые популярные песни у российских пользователей за первую половину 2020 года. Статистикой сервис поделился с «Афишей Daily». Самой популярной песней оказалась «August» белорусской группы Intelligency.

с чего всё началось

Приложение для поиска музыки Shazam назвало самые популярные песни у российских пользователей в первой половине 2020 года. Этот список оказался в распоряжении "Афиши Daily". Первое место в списке занял трек "August" белорусской группы Intelligency.

Сервис Shazam назвал самые популярные песни у россиян в 2020 году

Происшествия Захвативший заложников в Луцке задержан Захват заложников в Луцке Во вторник мужчина в центре Луцка захватил автобус, где находились около 20 пассажиров, при себе у него были взрывчатка и оружие. 348

Культура Умер актер сериала «Достоевский» Андрей Сиротин В возрасте 34 лет скончался российский актер Андрей Сиротин, наиболее известный по роли в сериале "Достоевский". 18

Общество Зеленский рассказал о разговоре с захватившим автобус в Луцке Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что разговаривал семь-десять минут с мужчиной, взявшим людей в заложники в Луцке.

Общество Вирусолог назвал период начала производства вакцины от COVID-19 в РФ Москва, 22 июля 2020, 08:40 — REGNUM В России массового производства вакцины от коронавируса стоит ожидать не раньше, чем через полгода, заявил руководитель лаборатории геномной инженерии Московского физико-технического института (МФТИ) Павел Волчков. 3

Общество Врач развеяла мифы об «опасных» родинках Врач развеяла мифы об "опасных" родинках. Об этом в интервью для "АиФ" рассказала косметолог Светлана Донецкая.

Спорт Оргкомитет Олимпиады в Токио допустил проведение Игр без зрителей Олимпийские игры могут пройти без зрителей, если это будет единственно возможным вариантом, сообщил в интервью телеканалу NHK глава оргкомитета Ёсиро Мори.

Общество «Коммерсантъ» узнал об отводе двух адвокатов Фургала В отношении двух из четырех адвокатов бывшего главы Хабаровского края Сергея Фургала следствие применило процедуру отвода, сообщает газета «Коммерсантъ». 20

Происшествия Обвиняемый во взяточничестве вице-мэр Томска ушел в отставку Мэр Томска Иван Кляйн подписал заявление об отставке по собственному желанию своего заместителя Евгения Сурикова, обвиняемого в получении крупной взятки, сообщил РИА Новости в среду представитель горадминистрации. 1

Политика Пушков резко ответил на требование США прекратить разработки ракет Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в твиттере слова спецпосланника президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли, который заявил, что России нужно отказаться от разработок и внедрения новейших видов ракет с ядерным двигателем, назвав их "летающим Чернобылем". 2,1K

Футбол Роналду стал вторым по числу голов в официальных играх Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду вышел на второе место по числу мячей в официальных играх.

Общество Якутского шамана Габышева выпустили из психбольницы «После психолого-психиатрической экспертизы и заседания 22 июля врачебной комиссии Якутского республиканского психоневрологического диспансера, Александр Габышев выписан», — цитирует ТАСС правозащитника Габышева Алексея Прянишникова. 61

Путешествия В Турции первыми туристов примут пятизвёздочные отели В эконом-сегменте предприниматели не решаются возобновить работу. В Бельдиби и Гейнюке бюджетные отели также пока остаются закрытыми. 114

Киберспорт Rocket League станет бесплатной — игру нельзя будет получить в Steam Бесплатная версия будет недоступна на платформе Steam и станет эксклюзивом Epic Games Store.

Шоу-бизнес Бритни Спирс подала тайный сигнал о помощи через селфи Через несколько часов исполнительница выложила практически такое же фото, оставив под снимком подпись в виде желтых шляпок.

Общество Лидеры Евросоюза согласовали бюджет на 2021-2027 годы По итогам почти пятидневного саммита в Брюсселе главы государств и правительств Евросоюза достигли соглашения по бюджету сообщества на 2021-2027 годы и фонду восстановления экономики после пандемии коронавируса объемом 750 млрд евро, заявил глава Евросовета Шарль Мишель. 72

Политика В Абхазии предложили поэтапно снимать ограничения на границе с Россией «Президент Республики Абхазия А.Г. Бжания обратился к руководству правительства Российской Федерации с инициативой поэтапного снятия ограничений на пересечение гражданами России и Абхазии госграницы, в том числе для открытия курортного сезона», — сказано в сообщении. 19