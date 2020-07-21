Музыка
РидусСервис Shazam назвал самые популярные песни у россиян в 2020 году
Приложение для поиска музыки Shazam определило самые популярные песни года среди российских слушателей. Как сообщает «Афиша Daily», за последние семь месяцев россияне чаще всего искали трек August белорусской группы Intelligency.
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с чего всё началось
Приложение для поиска музыки Shazam назвало самые популярные песни у российских пользователей за первую половину 2020 года. Статистикой сервис поделился с «Афишей Daily». Самой популярной песней оказалась «August» белорусской группы Intelligency.Афиша Dailyвчера в 10:12
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Происшествия
Администратор «Омбудсмена полиции» признался в пересылке интимных фото
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Происшествия
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В Сети появилось видео задержания мужчины, захватившего автобус с пассажирами в украинском Луцке.
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У семи хоккеистов ЦСКА выявили коронавирус
Отмечается также, что с момента возвращения хоккеистов ЦСКА из отпуска команда в полном составе еженедельно сдает тесты на коронавирус.
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Роналду стал вторым по числу голов в официальных играх
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ProstoProSport 00:41
Футбол
«Астон Вилла» обыграла «Арсенал» и покинула зону вылета в АПЛ
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Российская газета вчера в 21:50
Технологии
В России испытали авиадвигатель, созданный на 3D-принтере
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После ДТП с участием ребенка Андрей и Оксана Тропицель пытаются справиться с горем благодаря подписчикам, среди которых Настя была популярна.
Вокруг ТВ 00:49
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В Кузбассе за сутки выявлены 64 новых случая коронавирусной инфекции, два пациента скончались, следует из сообщения губернатора региона Сергея Цивилева.
РИА Новости 00:32
Общество
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В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости вчера в 01:26
Политика
Кадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него
Комментарий МИД Будет сложно зеркально ответить на решение госдепа США внести главу Чечни Рамзана Кадырова в "черный список" по обвинению в нарушении прав человека, но российские власти что-нибудь придумают, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
РИА Новости 20 июля в 18:02
Наука
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ToDay News Ufa вчера в 09:45
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Газета.Ru 00:16
Происшествия
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Саратов, 21 июля 2020, 08:28 — REGNUM В Саратове 20 июля текущего года обнаружен труп 35-летнего мужчины с огнестрельным ранением.
REGNUM вчера в 01:28
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Бесплатная онлайн-игра Star Wars: The Old Republic вышла в Steam
Игра Star Wars: The Old Republic была разработана компанией BioWare и выпущена в 2011 году.
Известия вчера в 20:25
Политика
Пушков резко ответил на требование США прекратить разработки ракет
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Российская газета 20 июля в 17:47
Политика
Госдума приняла закон о профессиональной тайне для сотрудников ФСБ
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Piter.tv вчера в 07:55
Гаджеты
Компания AMD представила процессоры Ryzen 4000
Компания AMD официально представила свои новые мощные процессоры Ryzen 4000, предназначенные для установки на персональные компьютеры.
Goroday.ru вчера в 17:37
Транспорт
Проезд по М-12 от Москвы до Казани обойдется в 1,6 тыс. рублей
По данным "Автодора", стоимость строительства трассы М-12 составит 690,9 млрд рублей.
Интерфакс вчера в 04:23
Политика
Путин назначил депутата Дегтярева врио главы Хабаровского края
Арестованный глава региона Сергей Фургал отстранен от должности Президент России Владимир Путин отстранил от должности арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
Lenta.ru 20 июля в 08:38
Общество
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В Сочи смерч вышел из моря на берег и разрушил пляж
Сегодня, 21 июля, около полудня в Адлерском районе Сочи смерч вышел из моря на берег и разрушил пляж в Олимпийском парке (Имеретинская низменность).
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СКР отвел двух ранее представлявших интересы Мистрюкова адвокатов Фургала
Марина Горбачева и Максим Самойлов ранее представляли интересы признавшего свою вину и давшего показания против других фигурантов дела, включая Фургала, Николая Мистрюкова.
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Футбол
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Российский арбитр Игорь Федотов жестко раскритиковал главу судейского департамента РФС Виктора Кашшаи, который рассказал о спорных моментах матча Кубка РФ между "Зенитом" и "Спартаком", отмечает "Чемпионат".
ProstoProSport вчера в 23:27
Футбол
«Крылья Советов» останутся в РПЛ, «Химки» выступят в ФНЛ
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Евро-футбол.ру 20 июля в 12:47