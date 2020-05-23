с чего всё началось

Компания Hertz, которая занимается прокатом автомобилей, подала заявление о банкротстве на фоне ухудшения экономической ситуации из-за пандемии коронавируса, говорится в заявлении компании.

Политика Грызлов заявил о деструктивной позиции Киева по Донбассу По итогам видеоконференции контактной группы по урегулированию в Донбассе не было принято никаких решений, а Киев занял деструктивную позицию, заявил представитель России в группе Борис Грызлов. 35

Политика В НАТО назвали условие возвращения США в Договор по открытому небу Соединенные Штаты могут пересмотреть решение выйти из Договора по открытому небу, если Россия отменит ограничения на инспекционные полеты в районе Калининграда и рядом с Грузией. 426

Авто Kia выпустит новый электрический ситикар всего за 470 тыс. рублей В свою очередь, главный исполнительный директор Kia Motors Europe Эмилио Эррера сообщил, что южнокорейский концерн собирается выпустить скромный по размерам электромобиль, чтобы помочь людям и неплохо заработать.

Общество Махачкалу закроют на время празднования Ураза-байрама Махачкалу закроют на въезд и выезд на время празднования Ураза-байрама, сообщил глава города Салман Дадаев. 35

Здоровье Главный инфекционист спрогнозировала силу второй волны коронавируса Вторая волна коронавируса будет слабее первой, заявила главный инфекционист Министерства здравоохранения России Елена Малинникова в интервью "Парламентской газете". 479

Общество В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин. 938

Биатлон Тренер Логинова Касперович возглавит сборную Болгарии по биатлону Личный тренер российского биатлониста Александра Логинова Александр Касперович со следующего сезона возглавит сборную Болгарии.

Общество МВД России автоматически продлит патенты для мигрантов Патенты для трудовых мигрантов будут автоматически продлены на 93 дня, сообщается на сайте МВД России. 10

Политика Российское посольство обвинило США в попытках найти внешнего врага Посольство России в США заявило, что американская сторона, вместо того чтобы сплотиться в связи с угрозой коронавируса, тратит деньги на разоблачение «российской дезинформации». 632

Шоу-бизнес Ольга Серябкина рассказала о деталях разрыва с Максимом Фадеевым Певица рассказала в шоу "Вечерний Ургант", что ушла из лейбла MALFA по просьбе ее основателя Максима Фадеева.

Политика Президент Владимир Путин отметил стабилизацию ситуации с коронавирусом Ситуация с распространением коронавируса в стране в целом стабилизируется, хотя динамика еще неустойчивая - об этом 22 мая в ходе видеоселекторного совещания заявил президент России Владимир Путин. 54

Политика Путин поручил контролировать снижение риска COVID-19 у вахтовиков ТЭК Президент России Владимир Путин поручил усилить контроль за работой по снижению риска заражения коронавирусом среди вахтовиков, работающих в ТЭК, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

Наука Добавление специй в жирную пищу делает ее полезной Для эксперимента пригласили 12 добровольцев, которых разделили на три группы и предлагали им жирную еду по разным схемам: просто жирная пища, жирная еда с добавлением двух грамм специй и шести грамм специй. 21