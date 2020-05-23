Общество

РБКРБКСервис аренды автомобилей Hertz подал заявление о банкротстве

Компания Hertz, которая занимается прокатом автомобилей, подала заявление о банкротстве на фоне ухудшения экономической ситуации из-за пандемии коронавируса, говорится в заявлении компании.
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Компания Hertz, которая занимается прокатом автомобилей, подала заявление о банкротстве на фоне ухудшения экономической ситуации из-за пандемии коронавируса, говорится
 в заявлении компании.
РБК01:32

Подробнее о событии

Один из крупнейших сервисов аренды автомобилей Hertz подал заявление о банкротстве

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Крупнейшая компания по аренде машин Hertz подала заявление о банкротстве

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The Hertz Corporation
Американская компания
Компания по прокату автомобилей. Имеет 1900 пунктов проката в США и 5100 в других странах, в том числе в России с 1996 года.
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