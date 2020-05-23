Общество
РБКСервис аренды автомобилей Hertz подал заявление о банкротстве
Компания Hertz, которая занимается прокатом автомобилей, подала заявление о банкротстве на фоне ухудшения экономической ситуации из-за пандемии коронавируса, говорится в заявлении компании.
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Армия и оружие
Турция заявила об уничтоженном в Ливии российском «Панцире»
Lenta.ru 20 мая в 05:53
Общество
В Калининградской области выросло число новых случаев коронавируса
Всего в Калининградской области зарегистрировано 1076 случаев коронавируса.
Калининград 24 21 мая в 05:22
Космос
NASA раскрывает эволюцию Красной планеты с помощью марсохода Curiosity
Марсоход Curiosity помогает найти ответы на вопросы о том, была ли обитаема Красная планета.
HotGeo вчера в 09:37
Общество
В Москве более 50 тысяч человек проверились на антитела к коронавирусу
С 15 мая 2020 года в Москве обследовали на антитела более 50 тысяч человек.
Вести.Ru 03:23
Армия и оружие
Лукашенко рассказал о подготовке Белоруссии к войне
Территория новостей вчера в 04:53
Политика
Грызлов заявил о деструктивной позиции Киева по Донбассу
По итогам видеоконференции контактной группы по урегулированию в Донбассе не было принято никаких решений, а Киев занял деструктивную позицию, заявил представитель России в группе Борис Грызлов.
РБК вчера в 19:20
Здоровье
Назван предупреждающий о высоком содержании сахара в крови симптом
Ученые из США назвали симптом, который может предупредить о высоком уровне сахара в крови, сообщает «Федеральное агентство новостей».
Известия 01:12
Политика
В НАТО назвали условие возвращения США в Договор по открытому небу
Соединенные Штаты могут пересмотреть решение выйти из Договора по открытому небу, если Россия отменит ограничения на инспекционные полеты в районе Калининграда и рядом с Грузией.
ТК Звезда вчера в 14:54
Авто
Kia выпустит новый электрический ситикар всего за 470 тыс. рублей
В свою очередь, главный исполнительный директор Kia Motors Europe Эмилио Эррера сообщил, что южнокорейский концерн собирается выпустить скромный по размерам электромобиль, чтобы помочь людям и неплохо заработать.
Pnzdrive 01:55
Общество
Махачкалу закроют на время празднования Ураза-байрама
Махачкалу закроют на въезд и выезд на время празднования Ураза-байрама, сообщил глава города Салман Дадаев.
РИА Новости вчера в 11:19
Здоровье
Главный инфекционист спрогнозировала силу второй волны коронавируса
Вторая волна коронавируса будет слабее первой, заявила главный инфекционист Министерства здравоохранения России Елена Малинникова в интервью "Парламентской газете".
РИА Новости вчера в 18:55
Общество
В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска
В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 21 мая в 13:31
Культура
Познер прокомментировал скандал вокруг выпуска «Бесогона» Михалкова
В пятницу, 22 мая, стало известно о том, что Познер прокомментировал скандал вокруг выпуска "Бесогона" Михалкова.
Piter.tv вчера в 15:13
Авто
Volkswagen начнет выпускать три новых модели в России
Компания Volkswagen до 2028 года начнет выпускать в России как минимум три новые модели.
Автоновости дня вчера в 01:05
Биатлон
Тренер Логинова Касперович возглавит сборную Болгарии по биатлону
Личный тренер российского биатлониста Александра Логинова Александр Касперович со следующего сезона возглавит сборную Болгарии.
Вести.Ru 21 мая в 05:34
Общество
МВД России автоматически продлит патенты для мигрантов
Патенты для трудовых мигрантов будут автоматически продлены на 93 дня, сообщается на сайте МВД России.
Газета.Ru 03:32
Общество
В Госдуме принят закон о создании единого регистра всех данных россиян
Государственная дума РФ в третьем, оконательном чтении приняла закон о создании единого регистра, в котором будут содержаться почти все сведения о россиянах.
Readovka.ru 21 мая в 08:03
Общество
В сальском интернате зафиксировано уже около 270 больных коронавирусом
По данным на 22 мая, в психоневрологическом интернате в Сальске уже зарегистрировано около 270 больных коронавирусом.
Панорама Ростова-на-Дону вчера в 11:12
Политика
Российское посольство обвинило США в попытках найти внешнего врага
Посольство России в США заявило, что американская сторона, вместо того чтобы сплотиться в связи с угрозой коронавируса, тратит деньги на разоблачение «российской дезинформации».
RT на русском вчера в 20:11
Общество
Более 9 тысяч человек заболели коронавирусом в России за последние сутки
9 тысяч 434 новых заболевших коронавирусом зарегистрировано в России за последние сутки.
Псковская Лента Новостей 04:26
Общество
В Калужской области за сутки нашли коронавирус у 121 человека
Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 20 мая.
Калужский перекресток 20 мая в 04:30
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина рассказала о деталях разрыва с Максимом Фадеевым
Певица рассказала в шоу "Вечерний Ургант", что ушла из лейбла MALFA по просьбе ее основателя Максима Фадеева.
Экономика сегодня 01:27
Общество
Названы сроки начала производства вакцины от коронавируса
Производство вакцины от коронавирусной инфекции может начаться к концу лета.
Lenta.ru 04:25
Политика
Украина отказалась участвовать в заседании Совбеза ООН по Крыму
Представители Украины, США, Эстонии и Великобритании проигнорировали заседание Совбеза ООН, посвященное ситуации в Крыму.
РИА Новости 03:18
Происшествия
Российские аппараты ИВЛ после пожаров в больницах признали безопасными
В ходе испытаний аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», проведенных после пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, устройства признали безопасными.
Lenta.ru 02:13
Политика
Президент Владимир Путин отметил стабилизацию ситуации с коронавирусом
Ситуация с распространением коронавируса в стране в целом стабилизируется, хотя динамика еще неустойчивая - об этом 22 мая в ходе видеоселекторного совещания заявил президент России Владимир Путин.
ГТРК Волгоград-ТРВ вчера в 11:00
Политика
Путин поручил контролировать снижение риска COVID-19 у вахтовиков ТЭК
Президент России Владимир Путин поручил усилить контроль за работой по снижению риска заражения коронавирусом среди вахтовиков, работающих в ТЭК, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.
РИА Новости 04:21
Наука
Добавление специй в жирную пищу делает ее полезной
Для эксперимента пригласили 12 добровольцев, которых разделили на три группы и предлагали им жирную еду по разным схемам: просто жирная пища, жирная еда с добавлением двух грамм специй и шести грамм специй.
Сайт интересных новостей вчера в 12:37
Общество
В Саратовской области коронавирусом за сутки заразились 98 человек
В Саратовской области по состоянию на 9 часов утра 23 мая выявлено 98 новых пациентов с коронавирусом.
Регион 64 01:46
Общество
Жириновский предложил ограничить возвращение в Россию трудовых мигрантов
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил в будущем ограничить возвращение в Россию трудовых мигрантов, уехавших из-за коронавируса, так как после кризиса рабочие места будут нужны "прежде всего гражданам России".
РИА Новости 03:57