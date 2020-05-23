с чего всё началось

Компания Hertz, один из крупнейших сервисов проката автомобилей, подала заявление о банкротстве из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Как пояснили в компании, сокращение бронирований привело к резкому снижению выручки.

Происшествия Источник сообщает о захвате заложников в банке в Москве Неизвестный удерживает в заложниках несколько посетителей банка на Земляном Валу в Москве и угрожает взрывом, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник. 258

Политика В Крыму назвали отказ Украины от участия во встрече СБ ООН лицемерием Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина назвала лицемерием отказ представителей Украины и ряда западных стран принимать участие в инициированном Россией заседании Совбеза ООН по формуле Арриа, посвященном крымскому вопросу. 1,3K

Культура Познер жестко ответил Михалкову после выхода Бесогона Владимир Владимирович заявил, что комментировать программу Никиты Сергеевича не будет, но ответить ему - обязан Накануне на популярном видеохостинге была показана программа российского режиссера, сценаристы и продюссера Никиты Михалкова "Бесогон". 247

Здоровье Число заболевших коронавирусом на Кубани превысило три тысячи человек От коронавирусной инфекции выздоровели 1764 человека, в том числе 120 - за последние сутки. Возраст заболевших - от двух лет до 91 года. 936

Общество В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин. 975

Кино Трейлер боевика «Последние дни американской преступности» вышел в сети Лос-Гатос, США, 20 мая 2020, 15:29 — REGNUM Трейлер нового боевика «Последние дни американской преступности» опубликовала компания Netflix на своем канале в YouTube.

Общество В Чечне ответили на сообщения о болезни Кадырова Грозный, 23 мая 2020, 09:28 — REGNUM Информация о болезни главы Чечни Рамзана Кадырова не соответствует действительности, заявил на своей странице в Instagram спикер регионального парламента Магомед Даудов. 562

Политика На Украине предложили демилитаризовать Донбасс к августу Донбасс должен быть демилитаризован к августу, чтобы там прошли местные выборы, заявил представитель Киева в контактной группе Алексей Резников. 11

Политика Сергей Галицкий отказался баллотироваться на пост губернатора края Кубанский бизнесмен и меценат Сергей Галицкий прокомментировал инициативу жителей края выдвинуть его кандидатуру на пост губернатора на выборах в сентябре 2020 года. 67

Общество В Китае впервые не выявили новых случаев заражения коронавирусом В материковом Китае впервые с начала эпидемии коронавируса не выявили ни одного нового случая заражения этой инфекцией, также не зарегистрировано ни одного случая смерти от COVID-19. 12

Политика Зеленский ответил желающим передать Киево-Печерскую лавру ПЦУ Киев, 23 мая 2020, 09:52 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский рассмотрел петицию с требованием передать Киево-Печерскую лавру раскольничьей религиозной организации Православная церковь Украины (ПЦУ). 1

Общество В Подмосковье нарушителей самоизоляции привлекут к работам в больницах "К нарушителям режима самоизоляции применяют не только штрафные санкции, за злостное пренебрежение ограничительными мерами в Подмосковье можно получить и наказание в виде обязательных работ до 100 часов", - сказал заместитель председателя правительства Московской области, руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев, которого цитирует пресс-служба. 448

Общество Общественники дали отпор критике тульской медсестры в купальнике Исполнительный директор Ассоциации медсестер РФ Валерий Самойленко дал жесткий отпор критике внешнего вида медсестры из Тулы, фотографию которой бурно обсуждают в социальных сетях, пишет РИА Новости. 25

Здоровье В Грузии посмеялись над главой минздрава Армении Заявления главы минздрава Армении Арсена Торосяна о своих преимуществах в контроле над распространением коронавируса SARS-CoV-2 являются смешными и необоснованными.

Путешествия Россияне решили избегать путешествий за границу Две трети россиян в ближайшие полгода намерены избегать поездок за границу.