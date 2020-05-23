Общество
КоммерсантъСервис автопроката Hertz объявил о банкротстве
Компания Hertz, один из крупнейших сервисов проката автомобилей, подала заявление о банкротстве из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Как пояснили в компании, сокращение бронирований привело к резкому снижению выручки.
Читать в источнике
Оценить89
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7226 источников, обновлено в 07:36, Ашберн
Происшествия
Источник сообщает о захвате заложников в банке в Москве
Неизвестный удерживает в заложниках несколько посетителей банка на Земляном Валу в Москве и угрожает взрывом, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник.
Газета.Ru 07:15
Политика
В Крыму назвали отказ Украины от участия во встрече СБ ООН лицемерием
Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина назвала лицемерием отказ представителей Украины и ряда западных стран принимать участие в инициированном Россией заседании Совбеза ООН по формуле Арриа, посвященном крымскому вопросу.
РИА Новости 07:09
Культура
Познер жестко ответил Михалкову после выхода Бесогона
Владимир Владимирович заявил, что комментировать программу Никиты Сергеевича не будет, но ответить ему - обязан Накануне на популярном видеохостинге была показана программа российского режиссера, сценаристы и продюссера Никиты Михалкова "Бесогон".
SM News 06:16
Общество
В России детей без прививок предложили не допускать в школы и детсады
В Совете Федерации собираются приступить к разработке законопроекта, запрещающего допуск в школы и дошкольные учреждения детей без прививок.
ФАН 01:30
Общество
Маск назвал липовой статистику по коронавирусу в США
Генеральный директор американской компании SpaceХ Илон Маск назвал липовой статистику по коронавирусной инфекции в США.
Lenta.ru 06:45
Здоровье
Число заболевших коронавирусом на Кубани превысило три тысячи человек
От коронавирусной инфекции выздоровели 1764 человека, в том числе 120 - за последние сутки. Возраст заболевших - от двух лет до 91 года.
Московский Комсомолец Краснодар вчера в 03:58
Здоровье
В Ростовской области резко выросло число случаев COVID-19
В Ростовской области резко увеличилось количество пациентов с коронавирусом.
Российская газета 05:00
Общество
В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска
В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 21 мая в 13:31
Кино
Трейлер боевика «Последние дни американской преступности» вышел в сети
Лос-Гатос, США, 20 мая 2020, 15:29 — REGNUM Трейлер нового боевика «Последние дни американской преступности» опубликовала компания Netflix на своем канале в YouTube.
REGNUM 20 мая в 08:29
Общество
Госдума приняла закон об увеличении пособия по уходу за детьми
Законопроект увеличивает минимальный размер ежемесячного пособия для неработающих граждан по уходу за первым ребёнком до 1,5 лет до 6752 рублей.
ИжевскИнфо.РУ вчера в 07:59
Общество
В Чечне ответили на сообщения о болезни Кадырова
Грозный, 23 мая 2020, 09:28 — REGNUM Информация о болезни главы Чечни Рамзана Кадырова не соответствует действительности, заявил на своей странице в Instagram спикер регионального парламента Магомед Даудов.
REGNUM 02:28
Политика
Посольство упрекнуло США за грант на анализ «российской дезинформации»
Внешний враг Российские дипломаты выразили сожаление, что перед лицом тяжелейшего испытания, когда умирают тысячи граждан, США направляют усилия на поиск внешнего врага.
РИА Новости 04:35
Политика
На Украине предложили демилитаризовать Донбасс к августу
Донбасс должен быть демилитаризован к августу, чтобы там прошли местные выборы, заявил представитель Киева в контактной группе Алексей Резников.
РИА Новости вчера в 16:54
Шоу-бизнес
Василиса Володина рассказала, когда она вернется на съемки «Давай поженимся!»
Экспресс газета 05:32
Политика
Сергей Галицкий отказался баллотироваться на пост губернатора края
Кубанский бизнесмен и меценат Сергей Галицкий прокомментировал инициативу жителей края выдвинуть его кандидатуру на пост губернатора на выборах в сентябре 2020 года.
Московский Комсомолец Краснодар 05:08
Общество
В Китае впервые не выявили новых случаев заражения коронавирусом
В материковом Китае впервые с начала эпидемии коронавируса не выявили ни одного нового случая заражения этой инфекцией, также не зарегистрировано ни одного случая смерти от COVID-19.
Аргументы и Факты вчера в 22:08
Происшествия
В Петербурге умерла девушка, к которой отказалась ехать скорая помощь
В администрации района отметили, что в клинике, куда звонила девушка, работает врачебная комиссия, а проблем с нехватками экипажей скорой помощи нет.
Московский Комсомолец 06:28
Политика
Зеленский ответил желающим передать Киево-Печерскую лавру ПЦУ
Киев, 23 мая 2020, 09:52 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский рассмотрел петицию с требованием передать Киево-Печерскую лавру раскольничьей религиозной организации Православная церковь Украины (ПЦУ).
REGNUM 02:52
Общество
В Подмосковье нарушителей самоизоляции привлекут к работам в больницах
"К нарушителям режима самоизоляции применяют не только штрафные санкции, за злостное пренебрежение ограничительными мерами в Подмосковье можно получить и наказание в виде обязательных работ до 100 часов", - сказал заместитель председателя правительства Московской области, руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев, которого цитирует пресс-служба.
РИА Новости вчера в 07:01
Общество
Общественники дали отпор критике тульской медсестры в купальнике
Исполнительный директор Ассоциации медсестер РФ Валерий Самойленко дал жесткий отпор критике внешнего вида медсестры из Тулы, фотографию которой бурно обсуждают в социальных сетях, пишет РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 23:30
Шоу-бизнес
Светлана Моргунова не может жить после смерти сына
Gazeta.SPb вчера в 18:24
Здоровье
В Грузии посмеялись над главой минздрава Армении
Заявления главы минздрава Армении Арсена Торосяна о своих преимуществах в контроле над распространением коронавируса SARS-CoV-2 являются смешными и необоснованными.
ИА Красная Весна 06:36
Путешествия
Россияне решили избегать путешествий за границу
Две трети россиян в ближайшие полгода намерены избегать поездок за границу.
Lenta.ru 06:25
Гаджеты
Браслет Xiaomi Mi Band 5 сможет оценивать содержание кислорода в крови
Как известно, компания Xiaomi готовит к выпуску «умный» браслет Mi Band 5, предназначенный для отслеживания физической активности и показателей жизнедеятельности организма.
3DNews вчера в 07:38
Космос
NASA раскрывает эволюцию Красной планеты с помощью марсохода Curiosity
Марсоход Curiosity помогает найти ответы на вопросы о том, была ли обитаема Красная планета.
HotGeo вчера в 09:37
Общество
Эпицентр коронавируса переместился в Южную Америку
Эпицентр глобальной пандемии COVID-19 переместился в Южную Америку.
Российская газета 05:41
Происшествия
Бойцов Нацгвардии Украины убили на рыбалке из-за войны в Донбассе
Причиной массового убийства в селе Новоселица Житомирской области мог стать конфликт арендатора озера со своими знакомыми из-за войны в Донбассе.
Lenta.ru вчера в 09:02
Происшествия
Суд отменил продление ареста бывшего сенатора Арашукова
Первый апелляционный суд Москвы отменил решение Мосгорсуда о продлении ареста бывшего сенатора Рауфа Арашукова, сообщила пресс-секретарь Первого апелляционного суда Любовь Буданова.
Ведомости вчера в 05:14