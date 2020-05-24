Общество
ВедомостиСервис проверки электронного пропуска может рассылать рекламу
Московский сервис для проверки электронных пропусков i.moscow/covid может передавать третьим лицам данные пользователей – в том числе для рассылки информационных материалов и рекламы.
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Экономика
Минфин предложил упростить продажу ювелирных изделий
Минфин предложил в шесть раз увеличить сумму розничных покупок с помощью банковских карт, при которых необходима идентификация покупателей ювелирных изделий из драгоценных металлов и камней.
Ведомости 17:34
Политика
КНР: американцы толкают Пекин и Вашингтон к новой холодной войне
Министр иностранных дел КНР Ван И обвинил американских политиков в попытке поставить Пекин и Вашингтон на грань новой холодной войны.
Вести.Ru 04:10
Экономика
Правительство России выделило 100 млрд рублей на помощь регионам
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил выделить 100 млрд рублей для компенсации доходов в 56 регионах страны.
Известия 02:56
Футбол
«Арарат» — «Урарту»: какой выбор сделать?
«Арарат» не побеждает на протяжении пяти матчей, но сумеют ли хозяева прервать серию 25 мая в поединке с «Урарту» - мы подготовили свой прогноз.
Все про Спорт ру 12:53
Общество
Заммэра рассказал о следующем этапе снятия ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин 22 мая сказал, что ранее введенные ограничения в столице нужно будет продлить.
Коммерсантъ 22:41
Политика
Савченко назвала организаторов Майдана на Украине
Оранжевая революция 2004 года на Украине и Евромайдан произошли не под влиянием России, а с подачи Запада.
ФАН 12:05
Футбол
Экс-игрок ЦСКА Джанер: Франк де Бур уничтожил мою карьеру
Бывший защитник ЦСКА и «Интера» Джанер Эркин подверг критике экс-наставника миланского клуба Франка де Бура.
Чемпионат 17:01
Шоу-бизнес
Барбара Пино победила в шоу «Холостяк»
Звезда шоу Холостяк стоматолог Антон Криворотов выбрал победительницу программы Барбару Пино, вручив ей обручальное кольцо.
NewInform 09:27
Происшествия
В Приморье автомобиль с семьей упал в реку
В Приморском крае по непонятным причинам автомобиль вылетел с дороги, несколько раз опрокинулся и упал в реку Уссури, сообщает «Комсомольская правда».
Известия 21:55
Космос
Марсоход NASA раскрывает эволюцию Красной планеты
РИА ОмскПресс 22 мая в 14:50
Общество
Всероссийский последний звонок для школьников пройдет онлайн 25 мая
Коммерсантъ вчера в 06:00
Происшествия
Пожар произошел в больнице в Приморье
Интерфакс 18:00
Авто
В Сети вспомнили о ВАЗ-21079 с 140-сильным двигателем
Мотор, разработанный в 1967 году немецким инженером Феликсом Ванкелем и позаимствованный АвтоВАЗом, генерировал отдачу в 140 л. с. и позволял «семерке» разгоняться до 100 км в час всего за 9 секунд, что в те ходы было практически рекордным показателем.
Letnews.ru 10:37
Общество
При пожаре в Петербурге погиб рэпер Купер
BFM.ru 13:49
Общество
Кузбасс продлил режим повышенной готовности
Кемеровская область продлила режим повышенной готовности на неделю, пишет РИА "Новости" со ссылкой на губернатора области Сергея Цивилева.
Газета.Ru 06:23
Общество
Минобрнауки назвало сроки зачисления в вузы
Окончательное зачисление в российские вузы должно состояться в августе, заявил замминистра науки Дмитрий Афанасьев в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
BFM.ru 05:10
Общество
Роспотребнадзор: 44 региона могут начать снимать ограничения
Больше половины из 85 регионов России могут в ближайшие дни приступить к первому этапу снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ 11:39
Общество
Застрявшие на Гоа туристы из Удмуртии прилетели в Уфу
Сегодня, 24 мая, самолет вывозного рейса из Гоа (Индия) доставил в Башкирию 41 туриста.
Izhlife 03:45
Кино
Джейсону Стейтему нашли роль в киновселенной Marvel
Издание We Got This Covered сообщает, что Джейсону Стейтему предложили сыграть роль Сорвиголовы в киновселенной Marvel.
Pravda.Ru 09:32
Политика
Эрдоган и Трамп обсудили ситуацию в Сирии и Ливии
Президент Турции Тайип Эрдоган обсудил по телефону со своим американским коллегой Дональдом Трампом ситуацию в Ливии и Сирии, а также борьбу с пандемией коронавируса, сообщила администрация турецкого лидера.
РИА Новости вчера в 10:47
Общество
Гидрометцентр назвал сроки возвращения нормальной погоды в Россию
Температура в европейской части России в середине неделе повысится, в азиатской части — понизится, благодаря чему вернется до средних многолетних значений, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Коммерсантъ 19:43
Футбол
Канчельскис: Руководство «Локомотива» - проходимцы
Известный в прошлом футболист Андрей Канчельскис разочарован решением руководства «Локомотива» расстаться с главным тренером Юрием Сёминым.
Евро-футбол.ру 14:30
Экономика
Яблоки и макароны подорожали в Забайкалье
«Больше всего в крае подорожали яблоки – на 3,8%. Также цена поднялась и на макароны - 2,8%», - сказал министр.
Забайкальский рабочий 23:07
Происшествия
В Москве девять человек задержаны за перестрелку в ЖК «Ясный»
Российская газета 16:21
Наука
Кольская сверхглубокая скважина изменила представления учёных о Земле
В СССР в начале 1960-х было заложено 14 сверхглубоких скважин, из них только Кольскую бурили ради науки.
Discover24 14:42
Происшествия
Два дома сгорели ночью в Барнауле
Катунь 24 22:27
Футбол
Правительство МО отклонило предложения по финансированию ФК «Химки»
Правительство Московской области отказалось от двух предложений по финансированию футбольного клуба "Химки" в случае их участия в чемпионате России в новом сезоне.
МК-Спорт 13:05
Общество
Верховный Совет Хакасии показал миллионы Нины Шейерман
ИА Хакасия 22:01
Гаджеты
Компания AMD готовится к выпуску новых видеокарт
Эксперты считают, что компания AMD в скором времени презентует сразу 13 типов новых видеокарт.
Политическая Экспертиза 11:00