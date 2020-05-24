Общество

ВедомостиВедомостиСервис проверки электронного пропуска может рассылать рекламу

Московский сервис для проверки электронных пропусков i.moscow/covid может передавать третьим лицам данные пользователей – в том числе для рассылки информационных материалов и рекламы.
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Власти Москвы при проверке пропуска просят разрешение отправлять рекламу 10 лет

Говорит Москвавчера в 16:43

Мэрия под предлогом проверки пропусков собирает данные и разрешения передавать их

Собеседниквчера в 10:12

AnalogBytes Conference: При проверке пропусков мэрия получает разрешение на отправку рекламы в течение 10 лет

Эхо Москвывчера в 14:05

Сервис проверки электронного пропуска может рассылать рекламу

Ведомостивчера в 13:12

При проверке пропусков мэрия Москвы получает разрешение на отправку жителям рекламы в течение 10 лет

Дождьвчера в 11:31

В мэрии Москвы решили подписывать всех граждан на 10-летнюю рассылку спама

ИА Красная Веснавчера в 15:17

При проверке пропусков москвичей мэрия получает разрешение передавать их данные и отправлять рекламу 10 лет

Медиазонавчера в 09:33
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Общество

Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений

Следующий этап снятия карантинных мер в Москве - открытие непродовольственной торговли, после - сферы бытовых услуг, заявили в мэрии.
Газета.Ru 02:11
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Общество

Лео Бокерия спрогнозировал сроки завершения эпидемии коронавируса

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Здоровье

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 25 мая

За последние сутки в России было зафиксировано 92 смерти от болезней, вызванных коронавирусной инфекцией, что стало минимальным показателем с 18 мая.
РБК 04:23
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Экономика

Кудрин: уровень производства нефти в России не снизится

Доход России от экспорта нефти в другие страны может снизиться по сравнению с показателями последних 20 лет.
Газета.Ru 01:37
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Полиция задержала подозреваемых в стрельбе у ЖК на юге Москвы

РИА Новости вчера в 23:44
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Общество

Попова: переходить к первому этапу снятия ограничений могут 44 региона

Более половины российских регионов - 44 из 85 — могут в ближайшее время приступить к первому этапу снятия ограничений, введенных в связи с коронавирусом COVID-19.
Парламентская газета вчера в 11:33
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Общество

У протестировавших на себе вакцину ученых нашли антитела к COVID-19

Антитела к коронавирусной инфекции были обнаружены у ученых, которые разрабатывают вакцину против COVID-19.
Российская газета 05:01
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Общество

Из перинатального центра забрали жившую там девочку

Вести.Ru 01:50
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«Аэрофлот» сообщил о падении пассажиропотока на 95,2 процента

Пассажиропоток группы "Аэрофлот" в апреле 2020 года упал на 95,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 229 тысяч человек, сообщила пресс-служба компании.
РИА Новости 04:36
Общество

В Китае назвали десять самых загадочных мест России

Известия 01:31
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Кино

Первый трейлер экранизации комикса «Майор Гром: Чумной Доктор» выйдет 27 мая

27 мая состоится прямой эфир, в рамках которого будет представлен первый трейлер фильма «Майор Гром: Чумной Доктор» — экранизации одноименного комикса издательства Bubble.
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Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов

Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской бирже.
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Шнуров высмеял Пригожина за слова о бедственном положении артистов

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News.ru 23 мая в 09:02
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Здоровье

В Свердловской области нашли коронавирус сразу у 279 человек

Екатеринбург, 25 мая 2020, 11:40 — REGNUM В Свердловской области случаи заражения коронавируной инфекцией подтверждены у 279 человек.
REGNUM 04:40
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Происшествия

Астраханской учительнице вынесли приговор за совращение школьника

Астрахань, 25 мая 2020, 11:43 — REGNUM В Астрахани завершено рассмотрение дела бывшей учительницы биологии школы № 32, которую обвинили в интимных отношениях с учеником девятого класса той же школы.
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Общество

Связанную с Собчак крабовую компанию лишили статуса системообразующей

Связанную с Собчак крабовую компанию включили в список системообразующих При этом изначально, как писали «Ведомости» в апреле, компания попала в список по просьбе сенатора Людмилы Нарусовой — матери телеведущей и бывшего кандидата в президенты Ксении Собчак.
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Общество

Москвичей предупредили об экстремальной жаре летом

РИА Новости 23 мая в 20:14
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Общество

Воробьев рассказал, когда откроют кафе и парикмахерские в Подмосковье

В рамках следующего этапа смягчения ограничений по коронавирусу в Московской области могут открыться кафе, рестораны и парикмахерские.
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Политика

В Киеве националисты устроили акцию возле дома Зеленского

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Российские военные заблокировали американский патруль в Сирии

В Твиттере появилось короткое видео того, как российские военные в очередной раз заблокировали движение американского военного конвоя в Сирии.
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Происшествия

Москвич получил срок за попытку выкупить икру у ФСБ

Суд приговорил мужчину к девяти годам колонии строгого режима и шестимиллионному штрафу.
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Видео с «неловким моментом» Загитовой собрало 22 миллиона просмотров

РИА Новости 04:37
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Состояние 25 богатейших людей мира выросло на $255 млрд за два месяца

За два последних месяца суммарное состояние 25 самых богатых людей мира увеличилось на $255 млрд, несмотря на пандемию коронавируса.
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С каждым годом мобильная операционная система становилась защищённой, а пользователи мобильной техники Apple теряли интерес к джейлбрейку.
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Рогозин предложил создать новую орбитальную станцию

«Россия как страна, которая всегда была лидером в создании орбитальных станций, должна начать работу немедленно по созданию новой орбитальной станции», — приводит его слова Интерфакс.
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Петросян опубликовал первое совместное фото с Брухуновой

Газета.Ru 05:05
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Полковник спецслужбы арестован за хищения

Полковник Ширенов, в обязанности которого входили вопросы подготовки и организации закупок для нужд ФСО, вместе с господином Третьяковым организовал проведение тендеров по закупкам маршрутизаторов Juniper, картриджей и других расходных материалов, обеспечив своему знакомому гендиректору ООО «Парамитек» Чернецких победу как единственному поставщику соответствующих техники и расходников.
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Общество

Эксперт назвал сроки снятия в Петербурге ограничений из-за COVID-19

В Петербурге эпидемия коронавирусной инфекции может завершиться к осени, а при оптимистичном сценарии основные ограничения начнут снимать в июле-августе.
Российская газета 03:33
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Общество

В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии

"Законопроектом предлагается внести изменения в указанный Федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет", — говорится в пояснительной записке.
РИА Новости вчера в 17:24
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Видео. Минздрав разъяснил порядок начисления доплат за борьбу с коронавирусом

Министерство здравоохранения Саратовской области разъяснило порядок получения медиками доплат за борьбу с коронавирусом.
Взгляд-инфо 03:07
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