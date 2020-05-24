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Общество «Аэрофлот» сообщил о падении пассажиропотока на 95,2 процента Пассажиропоток группы "Аэрофлот" в апреле 2020 года упал на 95,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 229 тысяч человек, сообщила пресс-служба компании.

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Происшествия Астраханской учительнице вынесли приговор за совращение школьника Астрахань, 25 мая 2020, 11:43 — REGNUM В Астрахани завершено рассмотрение дела бывшей учительницы биологии школы № 32, которую обвинили в интимных отношениях с учеником девятого класса той же школы. 248

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Армия и оружие Российские военные заблокировали американский патруль в Сирии В Твиттере появилось короткое видео того, как российские военные в очередной раз заблокировали движение американского военного конвоя в Сирии. 47

Гаджеты Выпущен джейлбрейк для всех актуальных смартфонов iPhone С каждым годом мобильная операционная система становилась защищённой, а пользователи мобильной техники Apple теряли интерес к джейлбрейку. 3

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Происшествия Полковник спецслужбы арестован за хищения Полковник Ширенов, в обязанности которого входили вопросы подготовки и организации закупок для нужд ФСО, вместе с господином Третьяковым организовал проведение тендеров по закупкам маршрутизаторов Juniper, картриджей и других расходных материалов, обеспечив своему знакомому гендиректору ООО «Парамитек» Чернецких победу как единственному поставщику соответствующих техники и расходников. 102

Общество В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии "Законопроектом предлагается внести изменения в указанный Федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет", — говорится в пояснительной записке. 990