Общество
ВедомостиСервис проверки электронного пропуска может рассылать рекламу
Московский сервис для проверки электронных пропусков i.moscow/covid может передавать третьим лицам данные пользователей – в том числе для рассылки информационных материалов и рекламы.
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Власти Москвы при проверке пропуска просят разрешение отправлять рекламу 10 лет
Говорит Москвавчера в 16:43
Мэрия под предлогом проверки пропусков собирает данные и разрешения передавать их
Собеседниквчера в 10:12
В мэрии Москвы решили подписывать всех граждан на 10-летнюю рассылку спама
ИА Красная Веснавчера в 15:17
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 05:20, Ашберн
Общество
Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений
Следующий этап снятия карантинных мер в Москве - открытие непродовольственной торговли, после - сферы бытовых услуг, заявили в мэрии.
Газета.Ru 02:11
Общество
Лео Бокерия спрогнозировал сроки завершения эпидемии коронавируса
Победу над коронавирусной инфекцией можно одержать до осени, заявил президент Ассоциации сердечно-сосудистых хирургов, академик РАН Лео Бокерия.
Парламентская газета 02:07
Здоровье
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 25 мая
За последние сутки в России было зафиксировано 92 смерти от болезней, вызванных коронавирусной инфекцией, что стало минимальным показателем с 18 мая.
РБК 04:23
Экономика
Кудрин: уровень производства нефти в России не снизится
Доход России от экспорта нефти в другие страны может снизиться по сравнению с показателями последних 20 лет.
Газета.Ru 01:37
Происшествия
Полиция задержала подозреваемых в стрельбе у ЖК на юге Москвы
РИА Новости вчера в 23:44
Общество
Попова: переходить к первому этапу снятия ограничений могут 44 региона
Более половины российских регионов - 44 из 85 — могут в ближайшее время приступить к первому этапу снятия ограничений, введенных в связи с коронавирусом COVID-19.
Парламентская газета вчера в 11:33
Общество
У протестировавших на себе вакцину ученых нашли антитела к COVID-19
Антитела к коронавирусной инфекции были обнаружены у ученых, которые разрабатывают вакцину против COVID-19.
Российская газета 05:01
Общество
«Аэрофлот» сообщил о падении пассажиропотока на 95,2 процента
Пассажиропоток группы "Аэрофлот" в апреле 2020 года упал на 95,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 229 тысяч человек, сообщила пресс-служба компании.
РИА Новости 04:36
Кино
Первый трейлер экранизации комикса «Майор Гром: Чумной Доктор» выйдет 27 мая
27 мая состоится прямой эфир, в рамках которого будет представлен первый трейлер фильма «Майор Гром: Чумной Доктор» — экранизации одноименного комикса издательства Bubble.
КиноПоиск 04:00
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов
Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской бирже.
Вести.Ru 03:22
Шоу-бизнес
Шнуров высмеял Пригожина за слова о бедственном положении артистов
Музыкант Сергей Шнуров посвятил ироничное стихотворение продюсеру Иосифу Пригожину, который пожаловался на бедственное положение артистов, лишившихся заработка из-за пандемии коронавируса.
News.ru 23 мая в 09:02
Здоровье
В Свердловской области нашли коронавирус сразу у 279 человек
Екатеринбург, 25 мая 2020, 11:40 — REGNUM В Свердловской области случаи заражения коронавируной инфекцией подтверждены у 279 человек.
REGNUM 04:40
Происшествия
Астраханской учительнице вынесли приговор за совращение школьника
Астрахань, 25 мая 2020, 11:43 — REGNUM В Астрахани завершено рассмотрение дела бывшей учительницы биологии школы № 32, которую обвинили в интимных отношениях с учеником девятого класса той же школы.
REGNUM 04:43
Общество
Связанную с Собчак крабовую компанию лишили статуса системообразующей
Связанную с Собчак крабовую компанию включили в список системообразующих При этом изначально, как писали «Ведомости» в апреле, компания попала в список по просьбе сенатора Людмилы Нарусовой — матери телеведущей и бывшего кандидата в президенты Ксении Собчак.
Forbes вчера в 06:17
Общество
Москвичей предупредили об экстремальной жаре летом
РИА Новости 23 мая в 20:14
Общество
Воробьев рассказал, когда откроют кафе и парикмахерские в Подмосковье
В рамках следующего этапа смягчения ограничений по коронавирусу в Московской области могут открыться кафе, рестораны и парикмахерские.
ТК Звезда вчера в 05:45
Политика
В Киеве националисты устроили акцию возле дома Зеленского
RT на русском вчера в 10:16
Армия и оружие
Российские военные заблокировали американский патруль в Сирии
В Твиттере появилось короткое видео того, как российские военные в очередной раз заблокировали движение американского военного конвоя в Сирии.
Военное дело 03:55
Происшествия
Москвич получил срок за попытку выкупить икру у ФСБ
Суд приговорил мужчину к девяти годам колонии строгого режима и шестимиллионному штрафу.
Российская газета 04:37
Фигурное катание
Видео с «неловким моментом» Загитовой собрало 22 миллиона просмотров
РИА Новости 04:37
Экономика
Состояние 25 богатейших людей мира выросло на $255 млрд за два месяца
За два последних месяца суммарное состояние 25 самых богатых людей мира увеличилось на $255 млрд, несмотря на пандемию коронавируса.
Известия вчера в 02:03
Гаджеты
Выпущен джейлбрейк для всех актуальных смартфонов iPhone
С каждым годом мобильная операционная система становилась защищённой, а пользователи мобильной техники Apple теряли интерес к джейлбрейку.
Astera вчера в 16:28
Политика
Рогозин предложил создать новую орбитальную станцию
«Россия как страна, которая всегда была лидером в создании орбитальных станций, должна начать работу немедленно по созданию новой орбитальной станции», — приводит его слова Интерфакс.
RT на русском 04:45
Происшествия
Полковник спецслужбы арестован за хищения
Полковник Ширенов, в обязанности которого входили вопросы подготовки и организации закупок для нужд ФСО, вместе с господином Третьяковым организовал проведение тендеров по закупкам маршрутизаторов Juniper, картриджей и других расходных материалов, обеспечив своему знакомому гендиректору ООО «Парамитек» Чернецких победу как единственному поставщику соответствующих техники и расходников.
Коммерсантъ вчера в 15:49
Общество
Эксперт назвал сроки снятия в Петербурге ограничений из-за COVID-19
В Петербурге эпидемия коронавирусной инфекции может завершиться к осени, а при оптимистичном сценарии основные ограничения начнут снимать в июле-августе.
Российская газета 03:33
Общество
В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии
"Законопроектом предлагается внести изменения в указанный Федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет", — говорится в пояснительной записке.
РИА Новости вчера в 17:24
Здоровье
Видео. Минздрав разъяснил порядок начисления доплат за борьбу с коронавирусом
Министерство здравоохранения Саратовской области разъяснило порядок получения медиками доплат за борьбу с коронавирусом.
Взгляд-инфо 03:07