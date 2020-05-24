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Футбол Бенитес хочет вернуться в «Ньюкасл» и подписать Стоунза и Баркли После прихода Бенитес хочет подписать в «Ньюкасл» защитника «Манчестер Сити» Джона Стоунза и хавбека «Челси» Росса Баркли.

Происшествия В Приморье в городе Партизанске загорелась кровля больницы Площадь пожара в городской больнице №1 в Партизанске Приморского края увеличилась до 300 кв. м. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе МЧС России. 17

Технологии Эксперты рассказали о проблемах защиты мировых компаний от хакеров В ходе внешних пентестов (проникновения из интернета) экспертам удалось получить доступ к локальным сетям 93% организаций.

Здоровье В Подмосковье от коронавируса скончался 33-летний хирург В Московской области от COVID-19 скончался 33-летний хирург, работавший с зараженными коронавирусом пациентами, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление руководства больницы. 255

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Общество Роспотребнадзор: 44 региона могут начать снимать ограничения Больше половины из 85 регионов России могут в ближайшие дни приступить к первому этапу снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. 539

Общество В Госдуме предложили изменить возраст начисления надбавки к пенсии "Законопроектом предлагается внести изменения в указанный Федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет", - говорится в пояснительной записке. 27

Экономика Пенсионеры, чьи пенсии менее 24 тыс. рублей, получат новую льготу В России некоторые пенсионеры получат новую льготу. Однако есть условия – их пенсия должна быть меньше 24 тыс. рублей.

Общество Захарова сообщила, что вылетевшие с Фиджи россияне прибыли в Москву Почти два десятка россиян, вылетевших с Фиджи с пересадками в Австралии и Италии, прибыли в воскресенье в Москву спецрейсом вместе с соотечественниками из Рима, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Общество Онищенко оценил вероятность чипирования через вакцину от COVID-19 Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко прокомментировал конспирологическую теорию о том, что вакцина от коронавирусной инфекции якобы создается, чтобы чипировать население. 49

Политика Путин предупредил о возможности второй волны коронавируса Ранее о второй волне пандемии коронавируса говорили, в частности, спецпредставитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович и руководитель немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер. 4,7K

Общество Гидрометцентр назвал сроки возвращения нормальной погоды в Россию Температура в европейской части России в середине неделе повысится, в азиатской части — понизится, благодаря чему вернется до средних многолетних значений, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.