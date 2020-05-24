Общество

ВедомостиВедомостиСервис проверки электронного пропуска может рассылать рекламу

Московский сервис для проверки электронных пропусков i.moscow/covid может передавать третьим лицам данные пользователей – в том числе для рассылки информационных материалов и рекламы.
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Сервис проверки электронного пропуска может рассылать рекламу

Ведомости13:12

В мэрии Москвы решили подписывать всех граждан на 10-летнюю рассылку спама

ИА Красная Весна15:17

AnalogBytes Conference: При проверке пропусков мэрия получает разрешение на отправку рекламы в течение 10 лет

Эхо Москвы14:05

Власти Москвы при проверке пропуска просят разрешение отправлять рекламу 10 лет

Говорит Москва16:43

При проверке пропусков мэрия Москвы получает разрешение на отправку жителям рекламы в течение 10 лет

Дождь11:31

Мэрия под предлогом проверки пропусков собирает данные и разрешения передавать их

Собеседник10:12

При проверке пропусков москвичей мэрия получает разрешение передавать их данные и отправлять рекламу 10 лет

Медиазона09:33
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Бенитес хочет вернуться в «Ньюкасл» и подписать Стоунза и Баркли

После прихода Бенитес хочет подписать в «Ньюкасл» защитника «Манчестер Сити» Джона Стоунза и хавбека «Челси» Росса Баркли.
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В Приморье в городе Партизанске загорелась кровля больницы

Площадь пожара в городской больнице №1 в Партизанске Приморского края увеличилась до 300 кв. м. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе МЧС России.
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В Швеции запустили первую сеть 5G

ТАСС 10:13
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Технологии

Эксперты рассказали о проблемах защиты мировых компаний от хакеров

В ходе внешних пентестов (проникновения из интернета) экспертам удалось получить доступ к локальным сетям 93% организаций.
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Тарзан ответил на критику после сравнения жизни пенсионеров и артистов

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Первый иранский топливный танкер достиг вод Венесуэлы

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В Сети вспомнили о ВАЗ-21079 с 140-сильным двигателем

В рамках ретроспективы забытых отечественных моделей в Сети появилась информация о ВАЗ-21079, агрегируемом мощнейшим на тот момент двигателем.
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Пригожина возмутила реакция Шнурова и Лепса на его слова о доходах

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Почему кефир или творог могут быть опасны для здоровья

Почему кефир или творожные массы могут быть опасны для здоровья человека.
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В Минздраве назвали сроки завершения испытаний препарата от COVID-19

Накануне сообщалось, что Минздрав России сократит срок вывода на рынок «Фавипиравира».
Известия 03:32
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Происшествия

Стали известны личности задержанных участников перестрелки в Москве

Число задержанных предполагаемых участников перестрелки на юге Москвы возросло до 8. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Lenta.ru 15:29
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Здоровье

В Подмосковье от коронавируса скончался 33-летний хирург

В Московской области от COVID-19 скончался 33-летний хирург, работавший с зараженными коронавирусом пациентами, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление руководства больницы.
Газета.Ru 16:13
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Общество

При пожаре в Петербурге погиб рэпер Купер

BFM.ru 13:49
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Общество

Правительство выделило деньги на выплаты семьям с детьми

Как говорится в распоряжении правительства, на единовременные выплаты на детей в возрасте от 3 до 16 лет выделили 197 млрд рублей.
НТВ вчера в 06:36
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Общество

Роспотребнадзор: 44 региона могут начать снимать ограничения

Больше половины из 85 регионов России могут в ближайшие дни приступить к первому этапу снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ 11:39
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Политика

ВЦИОМ прокомментировал публикацию Bloomberg о рейтинге Путина

ВЦИОМ прокомментировал публикацию Bloomberg, в которой сообщалось о снижении рейтинга президента России Владимира Путина.
Газета.Ru 00:43
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Шоу-бизнес

Бывший муж Лолиты готовится к нескольким операциям

RuNews24.ru вчера в 14:14
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Политика

Трамп считает, что Путин не хочет его победы на выборах

Президент США Дональд Трамп считает, что президент России Владимир Путин хорошо к нему относится, но не хочет его победы на президентских выборах.
ТАСС 10:32
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Общество

В Госдуме предложили изменить возраст начисления надбавки к пенсии

"Законопроектом предлагается внести изменения в указанный Федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет", - говорится в пояснительной записке.
РИА Новости 17:24
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Экономика

Состояние 25 богатейших людей с марта выросло на $255 млрд

Состояние 25 богатейших людей мира по версии Forbes за два месяца в условиях пандемии COVID-19 увеличилось на $255 млрд, сообщает издание.
Коммерсантъ 02:19
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Экономика

Пенсионеры, чьи пенсии менее 24 тыс. рублей, получат новую льготу

В России некоторые пенсионеры получат новую льготу. Однако есть условия – их пенсия должна быть меньше 24 тыс. рублей.
ToDay News Ufa 13:03
Общество

Захарова сообщила, что вылетевшие с Фиджи россияне прибыли в Москву

Почти два десятка россиян, вылетевших с Фиджи с пересадками в Австралии и Италии, прибыли в воскресенье в Москву спецрейсом вместе с соотечественниками из Рима, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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Онищенко оценил вероятность чипирования через вакцину от COVID-19

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко прокомментировал конспирологическую теорию о том, что вакцина от коронавирусной инфекции якобы создается, чтобы чипировать население.
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Артемий Панарин рассказал, как сделал предложение Алисе Знарок

Артемий Панарин рассказал, как сделал предложение Алисе Знарок. Форвард «Рейнджерс» признался, что это произошло в Петербурге.
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В Китае заявили, что российскому истребителю Су-57 нет равных в мире

Российскому многофункциональному истребителю пятого поколения Су-57 нет равных в мире, пишет издание Sohu со ссылкой на китайских военных экспертов.
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Политика

Путин предупредил о возможности второй волны коронавируса

Ранее о второй волне пандемии коронавируса говорили, в частности, спецпредставитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович и руководитель немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер.
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Гидрометцентр назвал сроки возвращения нормальной погоды в Россию

Температура в европейской части России в середине неделе повысится, в азиатской части — понизится, благодаря чему вернется до средних многолетних значений, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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Министра экологии Сахалинской области проверят на уток

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Алина Загитова признана олимпийской иконой стиля

Российская фигуристка Алина Загитова стала олимпийской иконой стиля.
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