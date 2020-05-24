Общество
ВедомостиСервис проверки электронного пропуска может рассылать рекламу
Московский сервис для проверки электронных пропусков i.moscow/covid может передавать третьим лицам данные пользователей – в том числе для рассылки информационных материалов и рекламы.
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Футбол
Бенитес хочет вернуться в «Ньюкасл» и подписать Стоунза и Баркли
После прихода Бенитес хочет подписать в «Ньюкасл» защитника «Манчестер Сити» Джона Стоунза и хавбека «Челси» Росса Баркли.
Sports.ru 16:15
Происшествия
В Приморье в городе Партизанске загорелась кровля больницы
Площадь пожара в городской больнице №1 в Партизанске Приморского края увеличилась до 300 кв. м. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе МЧС России.
ТАСС 18:25
Технологии
Эксперты рассказали о проблемах защиты мировых компаний от хакеров
В ходе внешних пентестов (проникновения из интернета) экспертам удалось получить доступ к локальным сетям 93% организаций.
РИА Новости 20:12
Политика
Первый иранский топливный танкер достиг вод Венесуэлы
Вести.Ru вчера в 22:12
Авто
В Сети вспомнили о ВАЗ-21079 с 140-сильным двигателем
В рамках ретроспективы забытых отечественных моделей в Сети появилась информация о ВАЗ-21079, агрегируемом мощнейшим на тот момент двигателем.
Letnews.ru 10:37
Здоровье
Почему кефир или творог могут быть опасны для здоровья
Почему кефир или творожные массы могут быть опасны для здоровья человека.
Evo-rus.com 08:14
Здоровье
В Минздраве назвали сроки завершения испытаний препарата от COVID-19
Накануне сообщалось, что Минздрав России сократит срок вывода на рынок «Фавипиравира».
Известия 03:32
Происшествия
Стали известны личности задержанных участников перестрелки в Москве
Число задержанных предполагаемых участников перестрелки на юге Москвы возросло до 8. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Lenta.ru 15:29
Здоровье
В Подмосковье от коронавируса скончался 33-летний хирург
В Московской области от COVID-19 скончался 33-летний хирург, работавший с зараженными коронавирусом пациентами, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление руководства больницы.
Газета.Ru 16:13
Общество
При пожаре в Петербурге погиб рэпер Купер
BFM.ru 13:49
Общество
Правительство выделило деньги на выплаты семьям с детьми
Как говорится в распоряжении правительства, на единовременные выплаты на детей в возрасте от 3 до 16 лет выделили 197 млрд рублей.
НТВ вчера в 06:36
Общество
Роспотребнадзор: 44 региона могут начать снимать ограничения
Больше половины из 85 регионов России могут в ближайшие дни приступить к первому этапу снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ 11:39
Политика
ВЦИОМ прокомментировал публикацию Bloomberg о рейтинге Путина
ВЦИОМ прокомментировал публикацию Bloomberg, в которой сообщалось о снижении рейтинга президента России Владимира Путина.
Газета.Ru 00:43
Шоу-бизнес
Бывший муж Лолиты готовится к нескольким операциям
RuNews24.ru вчера в 14:14
Политика
Трамп считает, что Путин не хочет его победы на выборах
Президент США Дональд Трамп считает, что президент России Владимир Путин хорошо к нему относится, но не хочет его победы на президентских выборах.
ТАСС 10:32
Общество
В Госдуме предложили изменить возраст начисления надбавки к пенсии
"Законопроектом предлагается внести изменения в указанный Федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет", - говорится в пояснительной записке.
РИА Новости 17:24
Экономика
Состояние 25 богатейших людей с марта выросло на $255 млрд
Состояние 25 богатейших людей мира по версии Forbes за два месяца в условиях пандемии COVID-19 увеличилось на $255 млрд, сообщает издание.
Коммерсантъ 02:19
Экономика
Пенсионеры, чьи пенсии менее 24 тыс. рублей, получат новую льготу
В России некоторые пенсионеры получат новую льготу. Однако есть условия – их пенсия должна быть меньше 24 тыс. рублей.
ToDay News Ufa 13:03
Общество
Захарова сообщила, что вылетевшие с Фиджи россияне прибыли в Москву
Почти два десятка россиян, вылетевших с Фиджи с пересадками в Австралии и Италии, прибыли в воскресенье в Москву спецрейсом вместе с соотечественниками из Рима, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
ТАСС 18:14
Общество
Онищенко оценил вероятность чипирования через вакцину от COVID-19
Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко прокомментировал конспирологическую теорию о том, что вакцина от коронавирусной инфекции якобы создается, чтобы чипировать население.
РИА Новости 09:07
Хоккей
Артемий Панарин рассказал, как сделал предложение Алисе Знарок
Артемий Панарин рассказал, как сделал предложение Алисе Знарок. Форвард «Рейнджерс» признался, что это произошло в Петербурге.
Спорт день за днем 02:41
Армия и оружие
В Китае заявили, что российскому истребителю Су-57 нет равных в мире
Российскому многофункциональному истребителю пятого поколения Су-57 нет равных в мире, пишет издание Sohu со ссылкой на китайских военных экспертов.
Sputnik Таджикистан 08:53
Политика
Путин предупредил о возможности второй волны коронавируса
Ранее о второй волне пандемии коронавируса говорили, в частности, спецпредставитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович и руководитель немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер.
RT на русском 22 мая в 13:08
Общество
Гидрометцентр назвал сроки возвращения нормальной погоды в Россию
Температура в европейской части России в середине неделе повысится, в азиатской части — понизится, благодаря чему вернется до средних многолетних значений, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Коммерсантъ 19:43
Общество
Министра экологии Сахалинской области проверят на уток
Сахалин.Инфо 05:40
Фигурное катание
Алина Загитова признана олимпийской иконой стиля
Российская фигуристка Алина Загитова стала олимпийской иконой стиля.
Российская газета 16:14
Единоборства
Джон Джонс поблагодарил Хабиба Нурмагомедова
FightTime.ru 03:45