Общество
ВедомостиСервис проверки электронного пропуска может рассылать рекламу
Московский сервис для проверки электронных пропусков i.moscow/covid может передавать третьим лицам данные пользователей – в том числе для рассылки информационных материалов и рекламы.
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Происшествия
В Приморском крае загорелась кровля больницы
В Партизанской городской больнице загорелась кровля приёмного покоя. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
RT на русском 18:15
Игры
Ubisoft передумала: иск против Apple и Google отозван
Компания Ubisoft отозвала иск против Apple и Google после того, как мобильная игра Area F2, которая является почти точной копией Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, была удалена из Google Play и App Store.
3DNews 15:48
Политика
США запретили въезд недавно посещавшим Бразилию иностранцам
Президент США Дональд Трамп приостановил въезд в страну для иностранцев, которые в течение последних 14 дней посещали Бразилию.
Российская газета 18:14
Экономика
Сбербанк вошел в мировой топ-10 по доходности для акционеров
Сбербанк впервые вошел в десятку крупнейших мировых компаний по совокупной акционерной доходности (Total shareholder return, TSR), свидетельствуют результаты нового рейтинга консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG) за 2015-2019 годы.
РБК 17:01
Общество
В Испании утвердили правила посещения пляжей
РИА Новости 07:08
Общество
Берлин предложил принять зараженных коронавирусом россиян
Бургомистр Берлина Михаэль Мюллер сообщил, что предложил властям Москвы разместить в берлинских клиниках пациентов, зараженных COVID-19.
Lenta.ru 18:09
Здоровье
Почти половина больных коронавирусом в Алтайском крае вылечились
В Алтайском крае из больницы выписались еще восемь пациентов, которые переболели коронавирусом. В итоге в регионе 636 выздоровевших.
Московский Комсомолец 03:24
Авто
Kia готовит новый компактный электрокар
Автоновости дня вчера в 03:05
Наука
Нижегородские ученые рассказали о создании «мозга на чипе»
Взаимодействие разных подсистем организуется на одном чипе и управляется встроенными аналого-цифровыми схемами.
В Городе N 22 мая в 10:10
Авто
Озвучена дата появления в России моделей KIA Sorento и Mohave
Первой яркой новинкой станет кроссовер Kia Sorento, который выйдет в продажу во втором полугодии 2020 года.
Новые автомобили вчера в 12:47
Авто
Появились изображения нового компактного кроссовера Lada
На днях «Автоновости дня» писали о том, что по условиям СПИКа «АвтоВАЗ» до 2028 года выпустит на рынок два новых компактных кроссовера.
Автоновости дня 03:28
Происшествия
В Псковской области ищут пропавшую трехлетнюю девочку
РИА Новости 09:22
Происшествия
Захватчика отделения банка в Москве задержали
РБК вчера в 08:55
Армия и оружие
В Турции заявили об уничтожении в Ливии девяти «Панцирей»
Два комплекса были потеряны ЛНА на авиабазе Аль-Ватия к юго-западу от Триполи, один был брошен в прибрежном городе Сирт, остальные шесть ЗРПК были выведены из строя возле города Тархуна, южнее города Сирт и в районе города Аль-Вишка.
RuNews24.ru 22 мая в 23:54
Общество
Россиян предупредили о росте смертности от коронавируса
Попова добавила, что лечение пациента с COVID-19 длится от 18 до 36 дней.
News.ru 13:51
Общество
Россиянам дали советы по выходу из режима самоизоляции
Опрошенные РИА Новости эксперты дали советы россиянам по выходу из режима самоизоляции и возвращению к рабочим будням Они порекомендовали гражданам начинать подготовку к рабочим дням как минимум за неделю, а идеале — почти за месяц.
Lenta.ru 18:05
Политика
Памфилова рассказала о внедрении дистанционного голосования
В интервью «Российской газете» Памфилова рассказала, что дистанционное электронное голосование будет применяться в нескольких регионах на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции.
RT на русском 15:47
Общество
В Госдуме предложили изменить возраст начисления надбавки к пенсии
"Законопроектом предлагается внести изменения в указанный Федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет", - говорится в пояснительной записке.
РИА Новости 17:24
Происшествия
Задержан второй администратор проекта «Омбудсмен полиции»
Администратор паблика «Омбудсмен полиции» Игорь Худяков задержан и сейчас находится в изоляторе временного содержания в Москве, сообщает «ОВД-инфо» со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии Марину Литвинович.
Ведомости 09:31
Киберспорт
Battle Pass 2020 в Dota 2 выйдет 25 мая
Battle Pass 2020 в Dota 2 выйдет в понедельник, 25 мая. Информация об этом появилась в официальном твиттере разработчика - компании Valve.
Inc-news.ru 17:37
Энергетика
Добыча нефти в США снизилась почти на 20% с марта
К 20 мая объем добычи нефти в США снизился почти на 20% с пикового уровня марта, сообщила газета Financial Times со ссылкой на подразделение консалтинговой компании Wood Mackenzie.
Коммерсантъ вчера в 01:27
Армия и оружие
Читатели болгарских СМИ подняли на смех попытки МиГ-21 и МиГ-29 «перехватить» Су-27 ВКС РФ
Болгарское издание сообщило, что два российских самолета Ту-22, сопровождаемые Су-27, сначала "были перехвачены" румынскими МиГ-21, так как "приблизились к воздушному пространству" НАТО.
Политическая Экспертиза 13:50
Общество
Прокуратура проверит нарушения прав медиков госпиталя в «Крокус Экспо»
Прокуратура Московской области проводит проверку информации в СМИ о невыплате зарплаты медикам временного госпиталя в «Крокус Экспо», говорится на сайте ведомства.
Право.ру 07:31
Общество
При пожаре в Петербурге погиб рэпер Купер
BFM.ru 13:49
Здоровье
У заразившихся коронавирусом обнаружили странные симптомы
В больницы США поступили шестеро молодых людей с необычным воспалительным синдромом, который, скорее всего, связан с заражением коронавирусом, пишет The Sun.
9111.ru 07:53
Экономика
ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей
С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
iReactor 07:01