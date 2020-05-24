Общество

ВедомостиВедомостиСервис проверки электронного пропуска может рассылать рекламу

Московский сервис для проверки электронных пропусков i.moscow/covid может передавать третьим лицам данные пользователей – в том числе для рассылки информационных материалов и рекламы.
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После проверки электронных пропусков москвичи могут получать рекламу в течение 10 лет

Mockva.ru14:59

При проверке пропусков москвичей мэрия получает разрешение передавать их данные и отправлять рекламу 10 лет

Медиазона09:33

AnalogBytes Conference: При проверке пропусков мэрия получает разрешение на отправку рекламы в течение 10 лет

Эхо Москвы14:05

Сервис проверки электронного пропуска может рассылать рекламу

Ведомости13:12

При проверке пропусков мэрия Москвы получает разрешение на отправку жителям рекламы в течение 10 лет

Дождь11:31

Мэрия под предлогом проверки пропусков собирает данные и разрешения передавать их

Собеседник10:12

В мэрии Москвы решили подписывать всех граждан на 10-летнюю рассылку спама

ИА Красная Весна15:17
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