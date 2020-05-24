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Шоу-бизнес Победительницей «Холостяка» стала Барбара Пино Шоу Холостяк на ТНТ подошло к концу. Его победительницей стала Барбара Пино. Финал шоу состоялся в воскресенье, 24 мая. 5

Театры В проекте #вечерстеатралом – «Баядерка» Пермского театра оперы и балета Журнал «Театрал» продолжает проект #вечерстеатралом, в рамках которого представляет лучшие спектакли и театрализованные проекты в режиме онлайн.

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