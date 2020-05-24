Общество
ВедомостиСервис проверки электронного пропуска может рассылать рекламу
Московский сервис для проверки электронных пропусков i.moscow/covid может передавать третьим лицам данные пользователей – в том числе для рассылки информационных материалов и рекламы.
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Армия и оружие
«Панцирь-С1» в Ливии сбил турецкий беспилотник
ИА Красная Весна 07:20
Здоровье
В Подмосковье умер лечивший пациентов с коронавирусом хирург
Лечивший пациентов с новой коронавирусной инфекцией хирург Ступинской клинической больницы Алексей Мартынов умер в Подмосковье.
ТАСС 14:52
Культура
Сергей Лазарев разочаровался в карьере певца
Газета.Ru 22 мая в 21:43
Шоу-бизнес
Победительницей «Холостяка» стала Барбара Пино
Шоу Холостяк на ТНТ подошло к концу. Его победительницей стала Барбара Пино. Финал шоу состоялся в воскресенье, 24 мая.
iReactor 09:26
Единоборства
Гаджиев поддержал бойца Хаитова, заявившего, что ЛГБТ «хуже собак»
Известный промоутер Камил Гаджиев поддержал бойца смешанных единоборств из Казахстана Куата Хамитова, который оскорбил представителей представителей ЛГБТ-сообщество.
Чемпионат 22 мая в 17:46
Театры
В проекте #вечерстеатралом – «Баядерка» Пермского театра оперы и балета
Журнал «Театрал» продолжает проект #вечерстеатралом, в рамках которого представляет лучшие спектакли и театрализованные проекты в режиме онлайн.
Театрал 01:35
Общество
Собянин объявил о смягчении ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о смягчении ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 21 мая в 14:20
Футбол
Хет-трик Вернера помог «Лейпцигу» разгромить «Майнц»
В матче 27-го тура чемпионата Германии «Майнц» потерпел домашнее поражение от «РБ Лейпцига» со счетом 0:5. Счет в матче был открыт на 11-й минуте.
LiveSport.ru 11:44
Шоу-бизнес
Светлана Лобода выложила фото без ретуши после обвинений в пластике
Светлана Лобода поделилась с поклонниками фотографией без ретуши.
Территория новостей 12:58
Здоровье
Определен предупреждающий о высоком сахаре в крови внешний симптом
Медики объясняют это тем, что повышенный уровень глюкозы в крови влияет на потерю жидкости в организме.
Live24 вчера в 02:01
Авто
В Сети вспомнили о ВАЗ-21079 с 140-сильным двигателем
В рамках ретроспективы забытых отечественных моделей в Сети появилась информация о ВАЗ-21079, агрегируемом мощнейшим на тот момент двигателем.
Letnews.ru 10:37
Футбол
БАТЭ выиграл Кубок Белоруссии, обыграв в финале брестское «Динамо»
Футбольный клуб БАТЭ выиграл Кубок Белоруссии. В финале БАТЭ одержал победу над брестским «Динамо» со счётом 1:0.
REGNUM 13:11
Общество
При пожаре в Петербурге погиб рэпер Купер
BFM.ru 13:49
Общество
В Крыму зафиксировали вспышку коронавируса на стройплощадке
У десяти заболевших вирус протекает без симптомов, у одного есть клинические проявления. Строительный городок закрыт на карантин.
Говорит Москва 05:58
Наука
Новый рекорд скорости интернета установлен
В ходе экспериментов исследователи разогнали и зафиксировали скорость соединения 44,2 Тб / с. Такой показатель позволяет 50 фильмов в разрешении 4K объемом в 100 ГБ скачать за одну секунду.
Сайт интересных новостей 22 мая в 12:56
Кино
Фанаты Зака Снайдера добились показа его версии «Лиги справедливости»
Поклонники кинокомикса «Лига справедливости» все же смогут увидеть оригинальную версию Зака Снайдера, заявили в компании Warner Media, 21 мая передает телеканал CNN.
ИА Красная Весна 22 мая в 12:02
Наука
Создан бионический глаз, который лучше человеческого
Ученые из Гонконгского университета науки и технологий создали искусственный глаз, который может превзойти чувствительность настоящего.
МонаВиста вчера в 13:40
Общество
Минпросвещения проведет последний звонок онлайн
Моя Москва.онлайн вчера в 07:47
Музыка
Участник BTS выпустил новый сольный альбом D-2 и клип
РИА Новости 22 мая в 21:36
Кино
Составили рейтинг лучших сериалов и фильмов в жанре «боевик»
Evo-rus.com вчера в 11:22
Общество
Протесты в Гонконге вспыхнули с новой силой
Закон фиксирует право Китая применять национальное законодательство на территории Гонконга и запрещает вмешательство в дела территории со стороны внешних сил.
ANNA-News 12:04
Кино
Темнокожий князь в сериале «Великая» возмутил русских зрителей
Общественный контроль 22 мая в 07:15
Здоровье
Почему кефир или творог могут быть опасны для здоровья
Почему кефир или творожные массы могут быть опасны для здоровья человека.
Evo-rus.com 08:14
Игры
Разработчики раскрыли феномен успеха игры «Ведьмак-3»
Разработчики из компании CD Projekt Red рассказали, в чем заключается секрет успеха игры «Ведьмак-3», с момента выхода которой прошло 5 лет.
iReactor 03:55
Экономика
В Пенсионном фонде напомнили о новой выплате, которая поступит на карту с 1 июня
В России в июне появятся новые меры социальной поддержки граждан. Материальную помощь из-за пандемии коронавируса окажут семьям с детьми.
ФАН 01:32
Космос
Рождение новой планеты зафиксировал телескоп VLT
Телеканал 360° 21 мая в 07:38
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина рассказала об уходе из лейбла Максима Фадеева
Певица рассказала, что продюсер сам предложил ей разорвать контракт с лейблом, но при этом отдал Серябкиной права на все песни, написанные за время сотрудничества.
Наша версия вчера в 08:21
Авто
Чего не стоит опасаться при покупке автомобиля с пробегом
Car.ru 22 мая в 03:31