Для жителей Москвы запустили сервис с графиком отключения горячей воды. Об этом 2 июня сообщил сайт столичной мэрии. По словам заммэра города Петра Бирюкова, ознакомиться с графиком можно на портале на «МОЭК Онлайн» или на mos.ru.

Сервис с графиком отключения горячей воды запустили в Москве

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