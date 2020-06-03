Общество
ИзвестияСервис с графиком отключения горячей воды запустили в Москве
Для жителей Москвы запустили сервис с графиком отключения горячей воды. Об этом 2 июня сообщил сайт столичной мэрии. По словам заммэра города Петра Бирюкова, ознакомиться с графиком можно на портале на «МОЭК Онлайн» или на mos.ru.
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В США за время протестов погибли не менее 11 человек
Жертвами протестов и столкновений, вспыхнувших в городах Соединенных Штатов, стали 11 человек.
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Юлия Ковальчук показала подросшую дочь
В своем микроблоге на платформе Instagram знаменитость выложила публикацию, к которой прикрепила фотографию, решив показать свою подросшую дочь Амелию.
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Зрители выбрали победителей «Евровидения-2020»
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Общество
В России изменили правила для автомобильных номеров
Российским автомобилям могут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов, говорится в утвержденных МВД изменениях в приказе №766 от 2017 года о комбинациях цифр кодов регионов автомобильных номеров.
Газета.Ru 10:05
Политика
Пушков рассказал о начавших «сыпаться» США
Сенатор Алексей Пушков заявил, что США "посыпались" и вступили "во время сумятицы".
Газета.Ru 03:30
Общество
Владелец русского ресторана в США рассказал о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости 16:30
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Глюкоза опубликовала фотографию после бани
Знаменитость опубликовала фотоснимки после посещения бани на своей страничке в Инстаграм. На фото Глюкоза обернула голову полотенцем.
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Технологии
«МегаФон» запустил тариф совместно с блогером Wylsacom
"МегаФон" первым в мире запускает совместный тариф мобильного оператора и блогера.
Adindex.ru вчера в 06:53
Общество
Массовая вакцинация от коронавируса может начаться осенью
«Работа над вакциной идет полным ходом, очень ждем результатов, и специалисты говорят, что в случае успеха осенью уже можно будет начать массовую вакцинацию, но пока нам всем надо научиться жить с учетом тех рисков, которые несет инфекция», - отметил Чернышенко.
Би-порт 06:59
Здоровье
Российским врачам предложили работать дворниками и уборщиками
Следственный комитет начал проверку после того, как барнаульским ортопедам и травматологам предложили стать дворниками и уборщиками.
Секрет фирмы вчера в 03:31
Экономика
Реальные располагаемые доходы россиян могут вырасти уже в 2021 году
Согласно квартальному отчету Института народохозяйственного прогнозирования РАН (ИНП РАН), реальные располагаемые доходы граждан по итогам 2020 года упадут на 5,2%.
Известия вчера в 18:00
Кино
HBO представил трейлер детективного мини-сериала «Перри Мейсон»
На HBO 21 июня выходит мини-сериал о Перри Мейсоне — главном герое знаменитого книжного нуар-сериала, написанного американским писателем, классиком детективного жанра Эрлом Стенли Гарднером.
Киноафиша России вчера в 02:21
Кино
Хоррор «Первая ведьма» стал лидером американского проката
Во вторник, 2 июня, стало известно о том, что хоррор "Первая ведьма" стал лидером американского проката.
Piter.tv 09:02
Кино
Звезды «Властелина Колец» воссоединились на одном экране
ИА InterMedia вчера в 05:29
Культура
Новый российский сериал «Чики» с Ириной Горбачевой стартует 4 июня
Видеосервис Wink покажет два премьерных эпизода новой комедии "Чики" 4 июня.
iReactor 09:06
Общество
Актер из рекламы за поправки в Конституцию решил голосовать против
Что касается участия в съемках ролика, то Александр Филимоненко заявил, что его просто использовали и он вообще не знал, с какой целью снималось видео.
Новые Известия 15:21
Политика
Делегация Украины обсудит в Берлине «деоккупацию» Крыма
Как сообщили в ведомстве, делегация Украины намерена встретиться с главой МИД ФРГ Хайко Маасом, советником канцлера по внешней политике Яном Гекером и министром обороны Аннегрет Крамп-Карренбауер.
RuNews24.ru 01:43
Футбол
Вердер - Айнтрахт: прогноз Виталия Павлова 1 июня 2020
Пока есть время, решил дать прогнозы аж на 3 июня, то есть послезавтра.
Ставка TV вчера в 11:39
Шоу-бизнес
Константин Богомолов опубликовал фото обнаженной Ксении Собчак
Константин Богомолов и Ксения Собчак после своей свадьбы в пятницу 13 считаются одной из самых эпатажных пар.
Uznayvse.ru вчера в 13:31
Кино
Продюсеры признали «Текст» лучшим фильмом года
Москва, 1 июня 2020, 10:02 — REGNUM Лучшим полнометражным художественным фильмом 2019 года по версии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) признали фильм Клима Шипенко «Текст».
REGNUM вчера в 03:02
Шоу-бизнес
Галкин показал домашний обед с огорода Пугачевой
В одном из роликов Галкин похвастался салатом из свежих овощей с огорода. Блюдо, по традиции, приготовила для него Пугачева.
Слово и Дело вчера в 09:19
Культура
Кинофестиваль «Окно в Европу» в Выборге перенесли на декабрь
Отборочный тур было решено продлить до 1 октября. Фестиваль российского кино "Окно в Европу" проводится в Выборге ежегодно с 1993 года.
Peterburg2.ru 14:39
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Юлия Барановская переехала с детьми в новый дом
Кстати, новый дом звезды уже не раз попадал в ролики, которые публикует в соцсетях Барановская.
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Правление СБР обвинило Драчёва в управленческом коллапсе
Правление СБР выпустило пресс-релиз, в котором сообщается, что внеочередная отчётно-выборная конференция, на которой изберут новых президента и состав правления, состоится 11 июля.
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Армия и оружие
Минобороны заказало четыре ракеты «Ангара»
Газета.Ru 19:59
Общество
Способное достроить «Северный поток 2» судно обрело нового владельца
Ранее о собственнике трубоукладчика, который единственный из российских судов способен достроить газопровод «Северный поток – 2», ничего не сообщалось.
Известия 01:36
Наука
Внутри раковых клеток обнаружили бактерии
Как сообщает ToDay News Ufa, специалисты определили особенные популяции бактерий, которые расположены в раковых клетках.
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