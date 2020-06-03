Общество

ИзвестияИзвестияСервис с графиком отключения горячей воды запустили в Москве

Для жителей Москвы запустили сервис с графиком отключения горячей воды. Об этом 2 июня сообщил сайт столичной мэрии. По словам заммэра города Петра Бирюкова, ознакомиться с графиком можно на портале на «МОЭК Онлайн» или на mos.ru.
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В Москве опубликованы графики отключения горячей воды

РИА Новости18:22

МОЭК запустила дополнительный сервис с графиком отключения горячей воды

Москва 2415:11

Где узнать график отключения горячей воды

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы10:40

МОЭК запустила дополнительный информационный сервис для москвичей о сроках отключения горячей воды

Агентство Москва13:43

Сервис с графиком отключений горячей воды запустили в Москве

Вечерняя Москва11:13

В Москве опубликовали график отключения горячей воды

ТАСС11:07

В работе сервиса МОЭК с графиком отключения горячей воды произошел сбой

РБК14:24
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Происшествия

Полицейские в США обстреляли продюсера Sputnik

РЕН ТВ 09:17
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Технологии

Предприятие Роскосмоса начнет выпускать лифты

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Объединенной ракетно-космической корпорации, Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ) прошел все проверочные процедуры и получил сертификат на производство лифтов.
Московский Комсомолец 19:09
Происшествия

В Крыму за убийство шестилетней девочки задержан друг ее отца

Задержан 39-летний приятель отца ребенка, житель села Ленино, который, по версии следствия, совершил действия сексуального характера над ребенком и утопил ее.
Российская газета 04:00
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Политика

Трамп назвал Байдена «политическим слабаком»

77-летний демократ Байден является главным соперником Трампа на предстоящих выборах американского президента в 2020 году.
РБК 18:17
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Общество

Испытавший вакцину от коронавируса рассказал о побочном эффекте

Журналист the Independent Джек Соммерс около месяца назад принял участие в испытании вакцины от коронавирусной инфекции и описал ее неприятные побочные эффекты.
Комсомольская правда 13:18
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Общество

Способное достроить «Северный поток 2» судно обрело нового владельца

Ранее о собственнике трубоукладчика, который единственный из российских судов способен достроить газопровод «Северный поток – 2», ничего не сообщалось.
Известия 01:36
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Происшествия

По Парижу прокатилась волна беспорядков

По данным полиции, в акции протеста принимают участие около 20 тысяч манифестантов.
Вести.Ru 16:15
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Происшествия

МВД попросило установить надзор за Варварой Карауловой

РИА Новости 11:20
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Кино

Андре Овредал: «Цифровой прокат – это не будущее, это настоящее»

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Независимая газета 12:05
Общество

В институте Минобороны РФ испытали вакцину от коронавируса

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и Минобороны к концу июля завершат все клинические испытания вакцины против COVID-19, сообщил в среду начальник 48-го Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) военного ведомства Сергей Борисевич в интервью газете "Красная звезда".
РИА Новости 17:06
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Экономика

Акционеры КамАЗа могут остаться без дивидендов

Набережные Челны, Татария, 1 июня 2020, 08:15 — REGNUM Не выплачивать дивиденды по акциям за 2019 год рекомендовал совет директоров КамАЗа годовому общему собранию акционеров компании в связи с отсутствием чистой прибыли.
REGNUM вчера в 01:15
Армия и оружие

В США рассказали об отработке с Украиной уничтожения Черноморского флота России

Стратегические бомбардировщики B-1B Lancer Военно-воздушных сил (ВВС) Соединенных Штатов в ходе майских полетов с союзниками над Черным морем отрабатывали применение противокорабельных ракет AGM-158C Long Range Anti-Ship Missile (LRASM) для уничтожения целей потенциального противника, сообщает The Drive.
Lenta.ru 17:15
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Общество

Абрамович купил самую дорогую виллу в Израиле

Бизнесмен Роман Абрамович купил самую дорогую виллу в Израиле.
Известия 06:46
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Общество

Владелец русского ресторана в США рассказал о защите от протестующих

Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости 16:30
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Общество

Мэр Якутска вступилась за обвиняемого в экстремизме шамана

Ведомости 04:12
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Киберспорт

Папич о YouTube: «Не факт, что через год тут не будет второй Twitch»

В интервью Марии Marple Ермолиной он отметил, что через месяц всё равно получит бан на этой платформе, даже если его текущая блокировка будет снята.
CyberSport.ru 06:32
Шоу-бизнес

Галкин показал домашний обед с огорода Пугачевой

В одном из роликов Галкин похвастался салатом из свежих овощей с огорода. Блюдо, по традиции, приготовила для него Пугачева.
Слово и Дело вчера в 09:19
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Финансы

Официальный курс доллара упал ниже 70 рублей

Официальный курс доллара упал до 69,71 рубля, евро — до 77,63, следует из данных Банка России.
РИА Новости вчера в 06:58
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Музыка

Брянцев приглашают на кастинги шоу «Голос»

БрянскToday вчера в 03:29
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Общество

В Подмосковье разрешили открыть салоны красоты, солярии и сауны

Власти Московской области разрешили с 3 июня возобновить работу салонов красоты, соляриев, саун и спа-салонов площадью до 400 кв. м. Соответствующее постановление губернатора Подмосковья Андрея Воробьева опубликовано на сайте правительства региона.
РБК вчера в 16:28
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Общество

В России может быть установлена минимальная ставка часовой оплаты

В России может появиться минимальный размер почасовой ставки оплаты труда.
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Происшествия

В Челябинске охранник магазина нокаутировал мужчину на каблуках

На опубликованных кадрах видно, что в магазин пришел мужчина в достаточно необычном образе — костюме железнодорожника, защитной маске, а также в женских сапогах со шнуровкой и на высоком каблуке.
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Политика

В Крыму украинского военного задержали за нарушение госграницы

Крымские пограничники задержали военнослужащего Вооруженных сил Украины, нарушившего госграницу России.
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Экономика

«Яндекс» и Сбербанк могут прекратить партнерство в совместных проектах

"Яндекс" и Сбербанк совместно развивают платежную систему "Яндекс.Деньги", а также агрегатор товаров и услуг "Яндекс.Маркет".
Вести.Ru 11:12
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Здоровье

Минздраву поручено внести проект возобновления плановой помощи

Министерству здравоохранения РФ поручено внести проект постановления, предусматривающий изменения в реализации базовой программы ОМС для возобновления плановой работы медицинских организаций.
Вести.Ru 15:37
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Футбол

Стадионы «Ливерпуля» и «Боруссии» Д — в топ-3 самых страстных в мире. Российские арены в рейтинг не попали

Издание France Football обнародовало свой рейтинг самых горячих и страстных стадионов планеты.
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Общество

Названо время возобновления работы кинотеатров в России

Москва, 2 июня 2020, 21:08 — REGNUM Время возобновления работы кинотеатров в России назвал заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам цифровой экономики и инновациям, связи, СМИ, а также культуры, туризма и спорта Дмитрий Чернышенко 2 июня в ходе брифинга в правительстве РФ.
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Общество

В Гидрометцентре пообещали июльскую погоду в конце недели

С четверга в европейской части России начнется потепление, уже в воскресенье температура воздуха будет соответствовать показателям конца июля, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости 17:22
Армия и оружие

Армия Хафтара потерпела новое поражение в Ливии

Правительство национального согласия (ПНС) Ливии в рамках операции «Гнев вулкана» зачистило от членов незаконных вооруженных формирований Халифы Хафтара ряд стратегических точек в районе военной базы Йермук.
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В России отложили все июньские космические пуски

Россия отложила все космические пуски по гражданским и военным программам в июне.
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