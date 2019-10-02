Лига чемпионов

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессСерж Гнабри: «Никто из нас не ожидал такого»

Полузащитник «Баварии» Серж Гнабри после победы над «Тоттенхэмом» в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов (7:2) отметил, что никто не ожидал такого счета.
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Гнабри после 7:2 с «Тоттенхэмом»: «Северный Лондон – красный»

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«Извращенцев повыбирали»: Депутат мастурбировал прямо на заседании Рады

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Как рассказала диетолог и врач-физиотерапевт Марина Ваулина "Вечерней Москве", не следует злоупотреблять деликатесами, пережаривать мясо при приготовлении, использовать большое количество специй, жира и соли.
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Посол США прокомментировал визовый скандал с Россией

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Московский Комсомолец 14:53
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