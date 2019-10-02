Лига чемпионов
Спорт-ЭкспрессСерж Гнабри: «Никто из нас не ожидал такого»
Полузащитник «Баварии» Серж Гнабри после победы над «Тоттенхэмом» в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов (7:2) отметил, что никто не ожидал такого счета.
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«Северный Лондон — красный!» Гнабри сначала уничтожил, а потом затроллил «Тоттенхэм»
Sport24.ruвчера в 18:18
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