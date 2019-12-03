Футбол

Sportbox.RUSportbox.RUСестра Роналду ответила ван Дейку за троллинг ее брата

Сестра Криштиану Роналду обратилась к защитнику «Ливерпуля» Вирджилу ван Дейку. Катя Авейру ответила голландцу за шутку в адрес ее брата, который отсутствовал на церемонии вручения «Золотого мяча»-2019.
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Сестра Роналду о шутке ван Дейка: «Дорогой Вирджил, Криштиану за один сезон выиграл больше трофеев, чем ты за всю карьеру»

Sports.ru03:44

Сестра Роналду ответила ван Дейку: «Криштиану выиграл больше титулов, чем ты в свой лучший год»

Sport24.ru04:43

Сестра Роналду ответила ван Дейку за троллинг ее брата

Матч ТВвчера в 22:46

Сестра Роналду ответила ван Дейку за троллинг ее брата

Sportbox.RUвчера в 22:46

Сестра Роналду резко ответила ван Дейку на шутку о брате

Газета.Ru05:55

Сестра Роналду - ван Дейку: «Криштиану выиграл за сезон больше трофеев, чем ты за свою карьеру»

Евро-футбол.ру05:10

Сестре Роналду не понравилась шутка ван Дейка

Sportmail.ru09:40
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Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 10:21, Ашберн
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Международное исследование PISA показало спад грамотности Федеральный институт оценки качества образования опубликовал отчет о результатах исследования PISA-2018, согласно которому школьники из России показали спад читательской, математической и естественно-научной грамотности.
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Фигурное катание

Стало известно расписание Финала Гран-при по фигурному катанию

За три дня до начала Финала Гран-при по фигурному катанию в Турине стало известно расписание выступлений спортсменов.
РИА Новости вчера в 12:38
Энергетика

Россия и Украина договорились о транзите нефти на десять лет

Украинская «Укртранснафта» и российская «Транснефть» заключили соглашение о продлении действующего контракта на транзит нефти через территорию Украины на десять лет — с 1 января 2020 года до 1 января 2030-го.
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Путин: количество кораблей с «Калибрами» увеличится вдвое

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Столтенберг подтвердил перспективу вступления Украины и Грузии в НАТО

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Автобус с пассажирами перевернулся на трассе в Богучарском районе Воронежской области, несколько человек пострадали.
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Накануне газета The New York Times сообщила, что российский истребитель 16 августа якобы атаковал лагерь для беженцев на северо-западе Сирии.
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ГИБДД исключит «площадку» из экзамена на права

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Китай ввел санкции в отношении США

Китай ввел санкции против американской правозащитной организации Human Rights Watch и приостановил рассмотрение запросов на заход кораблей США в Гонконг.
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