Футбол
Sportbox.RUСестра Роналду ответила ван Дейку за троллинг ее брата
Сестра Криштиану Роналду обратилась к защитнику «Ливерпуля» Вирджилу ван Дейку. Катя Авейру ответила голландцу за шутку в адрес ее брата, который отсутствовал на церемонии вручения «Золотого мяча»-2019.
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Политика
Макрон предложил разработать новый ДРСМД с участием Европы
Президент Франции Эммануэль Макрон после встречи с американским лидером Дональдом Трампом в Лондоне отметил, что Европа должна участвовать в создании нового договора о стратегических ядерных вооружениях, передает ТАСС.
Общество
Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей
Игры
В сети появились обложки ремейка Resident Evil 3
Общество
Медведев обещал еще раз изучить вопрос ограничения скорости на дорогах
Глава российского правительства, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поручил кабмину и МВД проанализировать вопрос о целесообразности снижения нештрафуемого лимита при нарушении скоростного режима с 20 до 10 км в час.
Спорт
ВАДА не может перепроверить пробы 145 российских спортсменов
Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) признало, что не может перепроверить допинг-пробы 145 из 298 российских спортсменов из-за изменения данных в Московской антидопинговой лаборатории.
Политика
Три партии в Раде предъявили требования к власти перед встречей «нормандской четверки»
В свою очередь представитель "Батькивщины" Иван Крулько подчеркнул, что при обсуждении во время встречи в "нормандском формате" вопроса прекращения конфликта в Донбассе три политические силы требуют придерживаться обеспечения первоочередности решения вопроса безопасности в регионе.
Общество
Теперь и в убийстве грузина Хангошвили в Берлине обвиняют Москву
К убийству гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине 23 августа 2019 г. причастны российские спецслужбы, поэтому расследование переходит в ведение Генпрокуратуры Германии, пишет 3 декабря Sueddeutsche Zeitung.
Происшествия
Междугородний автобус перевернулся в Воронежской области
Междугородний автобус с пассажирами перевернулся в Воронежской области днём 3 декабря, сообщила корреспонденту ИА REGNUM руководитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Наталья Куликова.
Происшествия
Выборжец поставил в лесу столбы и стал брать деньги за переход границы
Шоу-бизнес
Дочери Филиппа Киркорова исполнилось восемь лет
Филипп Киркоров с большим размахом отметил день рождения своей дочери.
Общество
США арестовали россиянина за попытку обойти санкции
Сотрудник российской компании KS Engineering Олег Никитин был арестован в США по обвинению в попытке обойти санкции на поставку энергооборудования.
Шоу-бизнес
13-летняя дочь Джоли и Питта официально стала Джоном
Старшая из биологических детей Анджелины Джоли и Брэда Питта — 13-летняя Шайло — официально стала Джоном.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова на сцене перепутала фамилию Льва Лещенко
Получившая пару статуэток на музыкальной премии певица попала в неловкую ситуацию, когда оказалась на сцене после народного артиста РСФСР Льва Лещенко.
Энергетика
Россия и Украина подписали десятилетний контракт по транзиту нефти
Россия и Украина заключили десятилетний контракт по транзиту нефти.
Политика
Захарова прокомментировала слова Зеленского о жителях Донбасса
Игры
Сиквел Marvel’s Spider-Man может выйти в 2021 году
Шоу-бизнес
Мирослава Дума рассказала о смертельной болезни
Светская львица, основательница модного издания Buro 24/7 Мирослава Дума сообщила на своей странице в Instagram, что страдает смертельным заболеванием.
Технологии
Серия приставок Sony PlayStation попала в книгу рекордов Гиннесса
Сегодня стало известно, что эта серия игровых консолей официально установила рекорд по продажам, официально зарегистрированный в книге рекордов Гиннесса.
Кино
Marvel показала первый трейлер «Черной вдовы»
Известно, что действие картины развернется после «Первого мстителя: Противостояние» и до «Мстителей: Финал».
Шоу-бизнес
Певцов назвал Познера «врагом России»
Известный актёр Дмитрий Певцов крайне негативно отреагировал на слова Владимира Познера из-за высказываний журналиста о запрете абортов.
Финансы
Индекс Мосбиржи опустился ниже 2900 пунктов
Индекс Мосбиржи опустился ниже отметки в 2900 пунктов впервые с 1 ноября 2019 года.
Происшествия
Нижегородский бизнесмен выстрелил из ружья в главу администрации
В Нижегородской области предприниматель в ходе ссоры с главой администрации Шеманихинского сельсовета Алексеем Дорофеевым открыл стрельбу из ружья.
Авто
Названы самые угоняемые в Москве автомобили
По данным прокуратуры Москвы, самыми угоняемыми автомобилями столице в последнее время являются машины азиатских марок.
Происшествия
Момент обрушения моста в Оренбурге попал на видео
Момент обрушения автомобильного моста на въезде в Оренбург попал на видео. Кадры были сняты водителем, собиравшимся проехать под мостом.
Политика
ФБР назвало российские приложения «контрразведывательной угрозой»
ФБР считает, что все разработанные в России мобильные приложения, включая FaceApp, могут нести "потенциальную контрразведывательную угрозу".
Экономика
Стали известны темпы роста зарплат белорусских бюджетников в 2020 году
По мнению министра, слова которого цитирует БЕЛТА, на целевое соотношение зарплат в регионах республики не дал выйти ускоренный рост оплаты труда в экономике.
Экономика
Владелец Louis Vuitton потерял почти $2 млрд из-за угрозы пошлин США
Состояние основного владельца Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) Бернара Арно снизилось на $1,9 млрд после объявления властей США о готовности повысить таможенные пошлины на французские товары, свидетельствуют данные Forbes.
Политика
СБУ объявила в розыск Цемаха, которого ранее выдала РФ
Подозреваемый по делу о крушении "Боинга" Малайзийских авиалиний в Донбассе Владимир Цемах объявлен в розыск по запросу Службы безопасности Украины, сообщается на сайте Министерства внутренних дел Украины.