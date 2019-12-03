Футбол

Sportbox.RUSportbox.RUСестра Роналду ответила ван Дейку за троллинг ее брата

Сестра Криштиану Роналду обратилась к защитнику «Ливерпуля» Вирджилу ван Дейку. Катя Авейру ответила голландцу за шутку в адрес ее брата, который отсутствовал на церемонии вручения «Золотого мяча»-2019.
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Сестра Роналду о шутке ван Дейка: «Дорогой Вирджил, Криштиану за один сезон выиграл больше трофеев, чем ты за всю карьеру»

Sports.ru03:44

Сестра Роналду ответила ван Дейку: «Криштиану выиграл больше титулов, чем ты в свой лучший год»

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Сестра Роналду ответила ван Дейку за троллинг ее брата

Матч ТВвчера в 22:46

Сестра Роналду ответила ван Дейку за троллинг ее брата

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Сестра Роналду резко ответила ван Дейку на шутку о брате

Газета.Ru05:55

Сестра Роналду - ван Дейку: «Криштиану выиграл за сезон больше трофеев, чем ты за свою карьеру»

Евро-футбол.ру05:10

Сестра Роналду раскритиковала шутку ван Дейка в адрес португальца

RT на русском10:45
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Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 11:50, Ашберн
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Россия и Украина заключили десятилетний контракт по транзиту нефти.
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