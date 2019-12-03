Футбол

Матч ТВМатч ТВСестра Роналду ответила ван Дейку за троллинг ее брата

Сестра Криштиану Роналду обратилась к защитнику «Ливерпуля» Вирджилу ван Дейку. Катя Авейру ответила голландцу за шутку в адрес ее брата, который отсутствовал на церемонии вручения «Золотого мяча»-2019.
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Сестра Роналду о шутке ван Дейка: «Дорогой Вирджил, Криштиану за один сезон выиграл больше трофеев, чем ты за всю карьеру»

Sports.ru03:44

Сестра Роналду ответила ван Дейку: «Криштиану выиграл больше титулов, чем ты в свой лучший год»

Sport24.ru04:43

Сестра Роналду ответила ван Дейку за троллинг ее брата

Матч ТВвчера в 22:46

Сестра Роналду ответила ван Дейку за троллинг ее брата

Sportbox.RUвчера в 22:46

Сестра Роналду резко ответила ван Дейку на шутку о брате

Газета.Ru05:55

Сестра Роналду - ван Дейку: «Криштиану выиграл за сезон больше трофеев, чем ты за свою карьеру»

Евро-футбол.ру05:10
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На Ямале девочка упала с девятого этажа из-за кота в ранце

РИА Новости 06:26
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Госдума приняла закон об электронных трудовых книжках

«Каждый работник по 31 декабря 2020 года включительно сможет подать работодателю письменное заявление о том, какую форму ведения трудовой книжки он выбрал, но если заявление не было подано, то работодатель продолжит вести трудовую книжку в бумажном виде», — сказано в сообщении на сайте Госдумы во вторник, 3 декабря.
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Трамп назвал оскорбительными слова Макрона о «смерти мозга» НАТО

Президент США Дональд Трамп назвал оскорбительными слова президента Франции Эмманюэля Макрона о «смерти мозга» НАТО.
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В сети появилось изображение карты Cyberpunk 2077

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Ущерб от крушения SSJ-100 в «Шереметьево» оценили в 1,5 млрд рублей

Ущерб от крушения самолёта Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) авиакомпании «Аэрофлот» в международном аэропорту «Шереметьево» в Москве весной 2019 года составляет 1,5 млрд рублей.
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Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

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Генконсульство подтвердило данные об убийстве россиянки в Испании

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СК объявил о завершении расследования дела сестер Хачатурян

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«Росатом» станет совладельцем группы «Дело» Шишкарева

Госкорпорация «Росатом» станет совладельцем группы бизнесмена Сергея Шишкарева «Дело», недавно участвовавшей в торгах по «Трансконтейнеру».
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ФСБ задержала членов «Хизб ут-Тахрир» в Москве и Челябинске

РБК 05:23
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Saxo Bank представил прогноз на 2020 год

Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.
Известия 05:04
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Экс-депутата Госдумы Шлегеля в Германии отстранили от работы

Бывший депутат Государственной думы от «Единой России» Роберт Шлегель сообщил, что его отстранили от работы в компании Acronis в Германии.
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Происшествия

Петрозаводского «маньяка» приговорили к пожизненному лишению свободы

Верховный суд Карелии приговорил жителя Петрозаводска Антона Ипатова, обвиняемого в убийствах девушек, к пожизненному лишению свободы, сообщает прокуратура республики.
РИА Новости 05:44
Происшествия

Междугородний автобус перевернулся в Воронежской области

Междугородний автобус с пассажирами перевернулся в Воронежской области днём 3 декабря, сообщила корреспонденту ИА REGNUM руководитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Наталья Куликова.
REGNUM 05:34
Общество

ГИБДД исключит «площадку» из экзамена на права

Госавтоинспекция планирует исключить сдачу экзаменов на водительские права на закрытых площадках в 2020 году.
RT на русском 05:30
Политика

СБ Украины объявила Цемаха в розыск

Служба безопасности Украины объявила в розыск бывшего командира одного из подразделений "противовоздушной обороны" самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимира Цемаха, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:59
Происшествия

В центре Симферополя легковой автомобиль врезался в остановку

В центре крымской столицы автомобиль Lancia врезался в остановку общественного транспорта, передают «РИА Новости (Крым)».
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Политика

Путин подписал закон об установке на гаджеты российского ПО

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете продажи гаджетов без российского программного обеспечения с 1 июля 2020 года.
Известия вчера в 19:12
Происшествия

Житель Татарстана зверски убил многодетную мать и ее сыновей

41-летнего жителя республики Татарстан Айнура Харисова подозревают в убийстве 38-летней бывшей супруги Ангелины, 19-летнего пасынка и собственного двухлетнего сына, сообщили в региональном Следственном комитете.
Газета.Ru 05:04
Политика

В Кремле назвали дату встречи Путина и Лукашенко

Президенты России и Белоруссии, Владимир Путин и Александр Лукашенко, проведут переговоры в Сочи 7 декабря.
РБК 06:40
Кино

Вышел трейлер фильма «Черная вдова»

Marvel выпустил трейлер фильма "Черная вдова" (Black Widow). Главную роль шпионки Наташи Романофф в картине исполнила Скарлетт Йоханссон.
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Общество

«Аэрофлот» пожаловался ФАС на рост тарифов

Гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев просит главу ФАС Игоря Артемьева усилить контроль за ростом цен на керосин, аэропортовое и наземное обслуживание в региональных российских аэропортах.
Коммерсантъ 01:00
Общество

Киев готовится подложить пенсионерам очередную «свинью»

По данным Пенсионного фонда Украины, с 1 декабря 2019 года прожиточный минимум вырастит на 74 гривны и составит 1638 гривен.
ГЛАС.RU 30 ноября в 10:18
Политика

Трамп поблагодарил Зеленского за «защиту» от импичмента

Президент США Дональд Трамп поблагодарил своего украинского коллегу Владимира Зеленского за то, что он "прикрыл" его перед демократами.
Pravda.Ru 03:14
Политика

Венгрия предложила РФ вместе защищать права нацменьшинств на Украине

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Происшествия

В Мытищах нарушитель напал с ножом на полицейского

19 октября в в переходе станции метро «Савеловская» в Москве нетрезвый мужчина ударил ножом в грудь полицейского, который пытался проверить у него документы.
Известия 06:44
Политика

Кремль прокомментировал данные о личном приказе Эрдогана сбить Су-24

В Кремле считают, что команду сбить российский бомбардировщик Су-24 в небе над Сирией в 2015 году отдавал не лично президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а другие люди.
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Эксперты оценили затраты россиян на новогодний ужин в 10 тыс. руб

РБК вчера в 21:18
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В ФБР назвали российские приложения «контрразведывательной угрозой»

В ФБР считают, что все приложения, разработанные в России, несут «потенциальную контрразведывательную угрозу» из-за возможной связи со спецслужбами.
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В Лондоне открывается юбилейный саммит НАТО

В Лондоне во вторник, 3 декабря, открывается юбилейный саммит НАТО, на котором будет отмечаться 70-летие с момента создания альянса.
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Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года и победителем Лиги наций УЕФА сезона 2018/19. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён. Единственный в истории футболист, выигравший чемпионаты Англии, Испании и Италии.
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