Футбол

Матч ТВМатч ТВСестра Роналду ответила ван Дейку за троллинг ее брата

Сестра Криштиану Роналду обратилась к защитнику «Ливерпуля» Вирджилу ван Дейку. Катя Авейру ответила голландцу за шутку в адрес ее брата, который отсутствовал на церемонии вручения «Золотого мяча»-2019.
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Сестра Роналду о шутке ван Дейка: «Дорогой Вирджил, Криштиану за один сезон выиграл больше трофеев, чем ты за всю карьеру»

Sports.ru03:44

Сестра Роналду ответила ван Дейку за троллинг ее брата

Матч ТВвчера в 22:46

Сестра Роналду ответила ван Дейку за троллинг ее брата

Sportbox.RUвчера в 22:46

Сестра Роналду ответила ван Дейку: «Криштиану выиграл больше титулов, чем ты в свой лучший год»

Sport24.ru04:43

Ван Дейк ответил журналисту, раскритиковавшему Вирджила за шутку о Роналду

Soccer.ruвчера в 23:49

Сестра Роналду резко ответила ван Дейку на шутку о брате

Газета.Ru05:55

Сестра Роналду - ван Дейку: «Криштиану выиграл за сезон больше трофеев, чем ты за свою карьеру»

Евро-футбол.ру05:10
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Трамп обвинил Обаму в решении Турции купить С-400

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