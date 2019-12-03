Сестра Криштиану Роналду обратилась к защитнику «Ливерпуля» Вирджилу ван Дейку. Катя Авейру ответила голландцу за шутку в адрес ее брата, который отсутствовал на церемонии вручения «Золотого мяча»-2019.

Сестра Роналду ответила ван Дейку за троллинг ее брата

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