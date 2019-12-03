Футбол
Матч ТВСестра Роналду ответила ван Дейку за троллинг ее брата
Сестра Криштиану Роналду обратилась к защитнику «Ливерпуля» Вирджилу ван Дейку. Катя Авейру ответила голландцу за шутку в адрес ее брата, который отсутствовал на церемонии вручения «Золотого мяча»-2019.
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Общество
Принят закон о введении электронных трудовых книжек
С 2020 года в России вводятся электронные трудовые книжки.
Происшествия
В Москве и Челябинске задержали подозреваемых в терроризме
Происшествия
Пассажирский автобус перевернулся в Воронежской области
В Богучарском районе Воронежской области перевернулся пассажирский автобус.
Политика
В Кремле прокомментировали претензии ФБР к российским приложениям
"Контрразведывательная угроза" В июле лидер демократов в американском сенате Чак Шумер направил письмо главам ФБР и Федеральной торговой комиссии (FTC), в котором говорилось, что приложение FaceApp российской фирмы Wireless Lab может угрожать национальной безопасности США, и попросил их принять меры.
Политика
Посол Дании прокомментировал ситуацию вокруг «Северного потока — 2»
Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
Общество
Украинскую писательницу возмутило, что ее дочь назвали россиянкой
Украинская писательница, сотрудник дипмиссии страны во Франции Ирена Карпа пообещала устроить "международный скандал" из-за того, что школьный учитель назвал русских и украинцев одним народом.
Политика
Верховная Рада решила изменить закон о ГБР
Верховная Рада решила перезагрузить ГБР.
Экономика
Две крупные платежные системы остановили переводы в Таджикистан
Переводы в Таджикистан из России приостановили лишь две крупные платежные системы - Western Union и Blizko, при этом Contact, MoneyGram, "Золотая корона" и "Юнистрим" продолжают их проводить, прокомментировали РИА Новости в компаниях.
Технологии
Роскачество назвало лучшее приложение для заказа такси
40 мобильных приложений для заказа такси проверило Роскачество. 22 из них преодолели отметку в 4 балла.
Происшествия
В ГИБДД спрогнозировали рост смертности на российских дорогах
Футбол
Месси опередил ван Дейка в голосовании за «Золотой мяч» на 7 баллов
Как сообщает Get French Football News, своего ближайшего преследователя в лице защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка аргентинец опередил всего на 7 баллов.
Шоу-бизнес
Дочь Джоли и Питта официально стала Джоном
Напомним, что в раннем детстве дочь актрисы требовала называть себя Питером, а позже отказалась от этого имени и решила, что все-таки будет Джоном.
Экономика
ЦБ предложил усложнить выдачу ипотеки закредитованным заемщикам
Введение дополнительных коэффициентов риска по ипотечным кредитам нецелесообразно, уверен директор — руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин: «Заемщик с высокой долговой нагрузкой не имеет возможности накопить на первоначальный взнос в размере 20% и более, необходимый для получения стандартного ипотечного кредита».
Общество
Путин запустил газопровод «Сила Сибири»
Общество
Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей
Шоу-бизнес
Евгения Феофилактова рассталась с ливанским бизнесменом
Феофилактова пока никак не комментировала слова бизнесмена.
Политика
Бывший депутат Госдумы Шлегель объяснил переезд в Германию
Переезд бывшего депутата Госдумы и комиссара молодежного движения «Наши» Роберта Шлегеля был связан с личными причинами.
Политика
Зеленский созвал СНБО перед встречей лидеров «нормандской четверки»
Президент Украины Владимир Зеленский созвал во вторник Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) для подготовки к встрече лидеров «нормандской четверки» (Россия, Украина, Франция, Германия).
Происшествия
При крупном пожаре в ангаре в Петербурге никто не пострадал
При пожаре в ангаре в промышленной зоне Пушкинского района Санкт-Петербурга, который ранее во вторник загорелся на площади 12 тыс. кв. метров, никто не пострадал.
Космос
На Марсе заметили пылевые «башни» высотой 80 километров
Оказалось, что во время штормов на Марсе могут возникать вихри до 80 километров в высоту.
Шоу-бизнес
Виктор Рыбин рассказал о состоянии Заворотнюк
Солист группы «Дюна» Виктор Рыбин решил прокомментировать слухи, которые создаются вокруг Заворотнюк.
Происшествия
Житель Татарстана зверски убил многодетную мать и ее сыновей
41-летнего жителя республики Татарстан Айнура Харисова подозревают в убийстве 38-летней бывшей супруги Ангелины, 19-летнего пасынка и собственного двухлетнего сына, сообщили в региональном Следственном комитете.
Музыка
«Руки вверх» проведут стадионный тур по следам ЧМ-2018
Как сообщили агентству InterMedia в пресс-службе коллектива, группа выступит на тех же аренах, где в 2018-м году проходил чемпионат мира по футболу.
Политика
Песков прокомментировал обвинения Нидерландов в невыдаче Цемаха
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал обвинения в невыдаче Владимира Цемаха властям Нидерландов.
Общество
ГИБДД намерена исключить «площадку» из экзамена на права
ГИБДД рассчитывает, что водители перестанут сдавать "площадку" для получения прав с 1 октября 2020 года, сообщил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД Николай Гиляков.
Происшествия
Опубликовано видео обрушения моста в Оренбурге
Видео, на котором запечатлен момент обрушения автомобильного моста в Оренбурге, опубликовано очевидцем.
Шоу-бизнес
Нарусова рассказала, почему Собчак не живет с Богомоловым
Мать Ксении Собчак Людмила Нарусова в программе «Ты не поверишь!», которая выходит на НТВ, поделилась, почему молодожены до настоящего времени не съехались.
Политика
Трамп поблагодарил Зеленского за «закрытие» дела об импичменте
Президент США Дональд Трамп заявил в своем Twitter, что после опровержения украинского лидера Владимира Зеленского относительно их июльского телефонного разговора дело об импичменте, инициированное Демократической партией, можно назвать закрытым.