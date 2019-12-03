Футбол

Матч ТВМатч ТВСестра Роналду ответила ван Дейку за троллинг ее брата

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Сестра Криштиану Роналду обратилась к защитнику «Ливерпуля» Вирджилу ван Дейку. Катя Авейру ответила голландцу за шутку в адрес ее брата, который отсутствовал на церемонии вручения «Золотого мяча»-2019.
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Сестра Роналду о шутке ван Дейка: «Дорогой Вирджил, Криштиану за один сезон выиграл больше трофеев, чем ты за всю карьеру»

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Сестра Роналду ответила ван Дейку за троллинг ее брата

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