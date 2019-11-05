Армия и оружие
Московский КомсомолецСестра погибшего террориста аль-Багдади задержана в Сирии
Высокопоставленный представитель властей Турции сообщил журналистам о задержании в районе сирийского поселка Азаз Расмии Авад, которая является родной сестрой ликвидированного главаря ИГ (террористическая группировка, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади.
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Власти Турции задержали на северо-западе Сирии старшую сестру убитого лидера ИГИЛ* Абу Бакра аль-Багдади, сообщили агентства Reuters и Associated Press со ссылкой на высокопоставленного турецкого чиновника.Life.ru18:45
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ДЕТАЛИ Ученые из университета Аристотеля в Салониках (Греция) провели исследование, согласно которому 1,7 процента мужчин и 2,8 процента женщин, страдающих храпом, имеют онкологическое заболевание.
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