с чего всё началось

Высокопоставленный представитель властей Турции сообщил журналистам о задержании в районе сирийского поселка Азаз Расмии Авад, которая является родной сестрой ликвидированного главаря ИГ (террористическая группировка, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади.

Политика Путин уволил высокопоставленного уральского следователя 4 ноября президент России Владимир Путин подписал приказ об увольнении одиннадцати высокопоставленных силовиков.

Политика Украина заявила о готовности к прекращению транзита газа Украина готова к прекращению транзита газа из России, заявил глава Минэнерго Алексей Оржель в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

Экономика В Госдуме планируют ввести налоговый вычет на фитнес-услуги Летом 2020 года у россиян может появиться возможность оформления налогового вычета на фитнес-услуги.

Шоу-бизнес Дочь Евы Польны и Дениса Клявера попала в больницу Дочь известных российских певцов Евы Польны и Дениса Клявера — 14-летняя Эвелин — попала в больницу.

Экономика МВФ назвал страну с самым быстрым ростом экономики Международный валютный фонд назвал страну, экономика которой, как ожидается, станет самой быстрорастущей, сообщает Bloomberg.

Энергетика На Камчатке седьмой раз с начала года подорожало автомобильное топливо В седьмой раз с начала 2019 года на Камчатке подорожал бензин, также выросла цена на дизтопливо, стоимость которого довольно долго оставалась стабильной, передает корреспондент ИА REGNUM.

Общество Против судебных приставов подали иск на 100 трлн рублей Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в Российской Федерации.

Общество США пообещали $20 млн за информацию о пропавшем в Иране экс-агенте ФБР Администрация президента США Дональда Трампа в понедельник предложила награду в размере до $20 млн за информацию о бывшем агенте ФБР Роберте Левинсоне.

Политика В СФ оценили мирные планы меджлиса по возвращению Крыма Украине Член Совета Федерации Сергей Цеков назвал "абсолютно неэффективной" озвученную одним из лидеров запрещенной в России экстремистской организации "Меджлис крымско-татарского народа" Рефата Чубарова стратегию возвращения Крыма в состав Украины посредством максимальной мобилизации международных партнеров Киева для усиления давления на Россию.

Армия и оружие Западный эксперт: Российский военный флот находится в аховом состоянии Если бы Москва действительно построила каждый корабль, обещанный за последнее десятилетие, российский флот вышел бы на мировой уровень - замечает автор.

Наука Сомнолог опроверг связь храпа с онкологией ДЕТАЛИ Ученые из университета Аристотеля в Салониках (Греция) провели исследование, согласно которому 1,7 процента мужчин и 2,8 процента женщин, страдающих храпом, имеют онкологическое заболевание.

Армия и оружие Почему «Булава» не летает на запад 30 октября атомный стратегический подводный ракетоносец К-549 «Князь Владимир» (проект 955А «Борей-А») впервые произвел пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Р-30 «Булава» из акватории Белого моря, поразив условную цель на полигоне Кура (Камчатка).

Общество Штормовое предупреждение о девятиметровых волнах объявлено на Камчатке Камчатское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) во вторник объявило штормовое предупреждение о волнении на море высотой 8-9 метров в акваториях региона, которое ожидается в среду.

Политика В конгрессе обвинили Трампа в захвате нефти Сирии Претендент на номинацию в президенты США от Демократической партии, член конгресса Тулси Габбард обвинила американского лидера Дональда Трампа в захвате нефтяных месторождений Сирии.

Общество Депутат Госдумы предложил ограничить число разрешений на такси Представительница Саратовской области Бокова руководит временной комиссией при Совете Федерации, которая работает над концепцией регулирования такси в России, сказано в письме Старовойтова.

Музыка Украинку Maruv признали лучшей российской исполнительницей Украинская певица Maruv, которая не поехала на "Евровидение" в этом году, была признана лучшим российским исполнителем по версии MTV Europe Music Awards.

Армия и оружие Миротворческая бригада ЦВО из Рощинского получила новое наименование Расположенная в Самарской области миротворческая мотострелковая бригада получила почётное наименование «Александрийская».

Политика В Совфеде ответили на призыв Киева вернуть задержанные в Крыму корабли Украина сможет рассчитывать на получение кораблей, если признает, что допустила провокацию в Керченском проливе, заявил член Совета Федерации Сергей Цеков.

Интернет Facebook обновила логотип компании По словам представителей Facebook, логотип компании нередко путают со значком социальной сети.