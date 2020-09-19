Экспресс газета 1 22

Ведущий программы «Русское лото» Михаил Борисов попал в больницу, сообщила агентству «Москва» его сестра Нина Борисова. Она опровергла ранее появившуюся в СМИ информацию о его смерти. 71-летний телеведущий был госпитализирован 19 сентября в московскую больницу с воспалением легких.