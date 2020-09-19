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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Сестра ведущего «Русского лото» Михаила Борисова опровергла его смерть

Ведущий программы «Русское лото» Михаил Борисов попал в больницу, сообщила агентству «Москва» его сестра Нина Борисова. Она опровергла ранее появившуюся в СМИ информацию о его смерти. 71-летний телеведущий был госпитализирован 19 сентября в московскую больницу с воспалением легких.В источнике
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Говорит Москва

В компании «Столото» рассказали о судьбе передачи «Русское лото» после смерти Борисова

Говорит Москва03:18
РЕН ТВ

Сестра ведущего «Русского лото» подтвердила его госпитализацию

РЕН ТВвчера в 15:05
Пятый канал

В «Столото» прокомментировали информацию о смерти Михаила Борисова

Пятый канал02:41
Агентство Москва

Сестра ведущего «Русского лото» Михаила Борисова опровергла информацию о его смерти

Агентство Москвавчера в 16:51
РИА Новости

Сестра ведущего «Русского лото» опровергла сообщения о его смерти

РИА Новостивчера в 16:45
Известия

Названа причина смерти ведущего «Русского лото»

Известия03:23
Комсомольская правда

«Моя главная надежда и радость»: Весть о госпитализации Михаила Борисова стала шоком для его сына

Комсомольская правда18:49

Глава UFC отреагировал на победу Хамзата Чимаева

Глава UFC Дана Уайт прокомментировал очередную эффектную победу Хамзата Чимаева, которому понадобилось лишь 17 секунд, чтобы нокаутировать своего соперника Джеральда Миршерта на прошедшем 20 сентября турнире.
Глава UFC отреагировал на победу Хамзата Чимаева
CT news02:51

Toyota лидирует после 2-х часов «Ле-Мана»

Лидерами гонки после первых двух часов являются два спортпрототипа заводской команды Toyota – этому не помешало даже возникшее в конце первого часа гонки подозрение на прокол, из-за чего Себастьену Буэми (который делит автомобиль с Казуки Накаджимой и Брендоном Хартли) пришлось совершить внеплановый визит в боксы.
Motorsport.com Россиявчера в 10:47

В ВОЗ оценили вероятность повторного введения ограничений в России

"ВОЗ продолжает взаимодействовать с российскими учеными и властями и с нетерпением ждет возможности изучить детали испытания первой официально зарегистрированной в России вакцины", - добавила представитель ВОЗ.
Российская газета01:00
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В Латвии пожаловались на последствия потери грузов из России

Глава латвийской государственной компании "Латвийская железная дорога" (LDz) Марис Клейнбергс заявил о спаде грузоперевозок в стране из-за того, что Россия перенаправила товаропоток в собственные порты, пишет Sputnik Латвия.
РИА Новости21:09
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Глава Европарламента принял российских пранкеров за Тихановскую

Российские пранкеры разыграли главу Европейского парламента Давида Сассоли, позвонив ему от имени бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской и президента Литвы Гитанаса Науседы.
РИА Новостивчера в 08:52
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Российские и белорусские военные провели совместное десантирование

"Десантирование более 250 военнослужащих осуществлялось из шести самолетов Ил-76МД военно-транспортной авиации ВКС России и одного самолета Ил-76 ВВС Республики Беларусь", - проинформировали в нашем оборонном ведомстве.
Российская газета04:19
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