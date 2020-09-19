Сестра ведущего «Русского лото» Михаила Борисова опровергла его смерть
Ведущий программы «Русское лото» Михаил Борисов попал в больницу, сообщила агентству «Москва» его сестра Нина Борисова. Она опровергла ранее появившуюся в СМИ информацию о его смерти. 71-летний телеведущий был госпитализирован 19 сентября в московскую больницу с воспалением легких.В источнике
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Сестра ведущего «Русского лото» Михаила Борисова опровергла информацию о его смерти
Агентство Москвавчера в 16:51
«Моя главная надежда и радость»: Весть о госпитализации Михаила Борисова стала шоком для его сына
Комсомольская правда18:49