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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Сестра ведущего «Русского лото» Михаила Борисова опровергла его смерть

Ведущий программы «Русское лото» Михаил Борисов попал в больницу, сообщила агентству «Москва» его сестра Нина Борисова. Она опровергла ранее появившуюся в СМИ информацию о его смерти. 71-летний телеведущий был госпитализирован 19 сентября в московскую больницу с воспалением легких.В источнике
С чего всё началось
РЕН ТВ

Ведущего «Русского лото» ввели в медикаментозную кому

Актер, ведущий "Русского лото" Михаил Борисов госпитализирован в Москве с воспалением легких. По данным РЕН ТВ, в настоящее время его ввели в медикаментозную кому.
РЕН ТВвчера в 14:34
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Комсомольская правда

«22, гуси-лебеди!»: Почему вся страна играла в лото за семейным столом

Комсомольская правда11:55
РИА Новости

Сестра назвала возможную причину смерти ведущего «Русского лото» Борисова

РИА Новости06:32
РЕН ТВ

Ведущего «Русского лото» забрали в больницу со съемочной площадки

РЕН ТВвчера в 15:36
Пятый канал

Стала известна предварительная причина смерти ведущего «Русского лото»

Пятый канал01:54
Агентство Москва

Сестра ведущего «Русского лото» Михаила Борисова опровергла информацию о его смерти

Агентство Москвавчера в 16:51
ТК Звезда

Сестра телеведущего Михаила Борисова назвала возможную причину его смерти

ТК Звезда05:37
Известия

Скончался ведущий «Русского лото» Михаил Борисов

Известиявчера в 16:20

В России экономика впервые за семь лет окажется важнее обороны

Проект федерального бюджета на 2021 год подразумевает расходы по функциональному разделу «Национальная оборона» в размере 3,11 триллиона рублей (14,5 процента от общих расходов), а по разделу «Национальная экономика» — 3,37 триллиона рублей (15,7 процента).
Lenta.ruвчера в 06:11
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Силуанов объяснил выгоду для России от кредита на $1,5 млрд Белоруссии

Глава Минфина Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия 1» заявил, что передача $1,5 млрд Белоруссии в виде кредита выгодна российской экономике в связи с тесными экономическими связями двух стран.
РБК10:26
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Арсенал (Тула) — Сочи 3:2

«Арсенал» в матче 8-го тура РПЛ обыграл «Сочи» (3:2). Главным героем встречи стал хавбек туляков Сергей Ткачёв, отметившийся дублем.
Metaratings08:59