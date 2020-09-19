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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Сестра ведущего «Русского лото» Михаила Борисова опровергла его смерть

Ведущий программы «Русское лото» Михаил Борисов попал в больницу, сообщила агентству «Москва» его сестра Нина Борисова. Она опровергла ранее появившуюся в СМИ информацию о его смерти. 71-летний телеведущий был госпитализирован 19 сентября в московскую больницу с воспалением легких.В источнике
С чего всё началось
РЕН ТВ

Ведущего «Русского лото» ввели в медикаментозную кому

Актер, ведущий "Русского лото" Михаил Борисов госпитализирован в Москве с воспалением легких. По данным РЕН ТВ, в настоящее время его ввели в медикаментозную кому.
РЕН ТВвчера в 14:34
Подробнее о событии
Пятый канал

Стала известна предварительная причина смерти ведущего «Русского лото»

Пятый канал01:54
ТАСС

Биография телеведущего Михаила Борисова

ТАСС05:59
Говорит Москва

В Москве умер ведущий «Русского лото» Михаил Борисов

Говорит Москва02:28
РИА Новости

Сестра назвала возможную причину смерти ведущего «Русского лото» Борисова

РИА Новости06:32
Агентство Москва

Сестра ведущего «Русского лото» Михаила Борисова опровергла информацию о его смерти

Агентство Москвавчера в 16:51
Известия

Скончался ведущий «Русского лото» Михаил Борисов

Известиявчера в 16:20
РЕН ТВ

Сестра ведущего «Русского лото» подтвердила его госпитализацию

РЕН ТВвчера в 15:05

Зеленский назвал членство в НАТО стратегическим курсом Украины

Во время церемонии открытия президент Украины Владимир Зеленский назвал вступление в НАТО стратегическим курсом страны, и добавил, что учения необходимы в том числе для адаптации украинской армии к структурам Североатлантического альянса.
Зеленский назвал членство в НАТО стратегическим курсом Украины
Международная жизнь18 сентября в 02:49
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В компании Hyundai намекнули на появление Tucson N

Корейский автопроизводитель намекает на разработку «заряженного» Tucson N. Руководитель продуктовой линейки Hyundai Лоренц Глааб намекнул рассказал о том, что корейская компания внимательно наблюдает за рынком и считают перспективным сегмент спортивных кроссоверов.
Тарантас Ньюс09:03

Массовые сообщения о проблемах с лечением от коронавируса: в минздраве заявили, что готовы разобраться в каждом отдельном случае

В министерстве здравоохранения Саратовской области отреагировали на публикацию ИА «Версия-Саратов», в которой изложены массовые жалобы жителей региона на проблемы с лечением от коронавируса.
Версия-Саратов06:02

Ковингтон победил Вудли на турнире UFC в Лас-Вегасе

Американский боец Ultimate Fighting Championship Колби Ковингтон сумел одержать победу сегодня ночью и тем самым возглавил дивизион полусредневесовой категории Его соперником стал соотечественник Тайрон Вудли.
Честный рейтинг букмекеров05:46
1

Из Ростова возобновятся регулярные рейсы в Киргизию и Белоруссию

Решение о возобновлении регулярного авиасообщения с Казахстаном, Киргизией и Белоруссией с 21 сентября было принято на недавнем заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в РФ.
Блокнот Ростов-на-Дону08:00
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Путин записал видеовыступление для Генассамблеи ООН

Российский лидер Владимир Путин записал видеовыступление для Генассамблеи ООН, сообщает ТК «Россия 1». Как видно на кадрах видео, глава государства записал обращение на фоне баннера «Общее будущее общими силами».
Моя Москва.онлайн07:41
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В Латвии пожаловались на последствия потери грузов из России

Глава латвийской государственной компании "Латвийская железная дорога" (LDz) Марис Клейнбергс заявил о спаде грузоперевозок в стране из-за того, что Россия перенаправила товаропоток в собственные порты, пишет Sputnik Латвия.
РИА Новости21:09
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